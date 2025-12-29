Dandora Movie Review: ‘దండోరా’ సినిమా రివ్యూ
కులవివక్ష నేపథ్యంలోని నిజాయితీ కథనం
గ్రామీణ నేపథ్య ప్రేమకథలకు తెలుగుతెరపై ఎప్పటికీ ప్రత్యేక ఆదరణ ఉంటుంది. సహజత్వంతో, మట్టి వాసనతో తెరకెక్కిన పల్లె కథలు ఈ మధ్య ప్రేక్షకులను బాగా ఆకట్టుకుంటున్నాయి. అదే కోవలోకి వచ్చే చిత్రం ‘దండోరా’. ట్రైలర్తోనే ఆలోచింపజేసిన ఈ సినిమా క్రిస్మస్ సందర్భంగా విడుదలైంది. మరి ఈ గ్రామీణ ప్రేమకథ ప్రేక్షకుల హృదయాలను తాకిందా? కులవివక్ష అంశాన్ని దర్శకుడు ఎలా చూపించాడు? తెలుసుకోవాలంటే ఈ సమీక్ష చదవాల్సిందే.
కథ:
తెలంగాణలోని ఒక గ్రామంలో కులవివక్ష ఎంతగా వేళ్లూనుకుపోయిందో చూపించే కథే ‘దండోరా’. అగ్ర కులానికి చెందిన మోతుబరి శివాజీ (శివాజీ) కూడా ఈ వివక్ష నుంచి తప్పించుకోలేడు. కొన్ని కారణాల వల్ల తన కొడుకు విష్ణు (నందు)తో ఆయనకు దూరం పెరుగుతుంది. శివాజీ మరణించిన తర్వాత కూడా, అతని కులానికి చెందిన స్మశానంలో అంత్యక్రియలు చేయడానికి ఊరి పెద్దలు నిరాకరిస్తారు.
అగ్రకులానికి చెందిన శివాజీపై కుల బహిష్కరణ ఎందుకు జరిగింది? శ్రీలత (బిందు మాధవి)తో అతనికున్న సంబంధం ఏమిటి? ఊరిలో తక్కువ కులానికి చెందిన రవి (రవికృష్ణ) హత్య వెనుక అసలు నిజం ఏంటి? ఈ ఘటనకు సర్పంచ్ (నవదీప్)తో ఉన్న లింక్ ఏమిటి? ఈ ప్రశ్నలకు సమాధానాలే ఈ కథ.
విశ్లేషణ:
కులవివక్ష, సామాజిక అసమానతలపై తమిళ, మలయాళ చిత్రాల్లో ఎన్నో బలమైన కథలు వచ్చాయి. తెలుగులో కూడా పలాస 1978, లవ్ స్టోరీ, కోర్టు వంటి సినిమాలు ఈ అంశాన్ని ధైర్యంగా ప్రశ్నించాయి. దర్శకుడు మురళీకాంత్ తన తొలి చిత్రంతోనే ఈ సెన్సిటివ్ టాపిక్ను ఎంచుకోవడం ప్రశంసనీయం.
‘దండోరా’ ప్రత్యేకత ఏమిటంటే—ఇప్పటివరకు బాధితుల కోణంలో చూపిన కులవివక్షను, ఈసారి వివక్షకు పాల్పడే కుటుంబాల దృక్కోణంలో చూపించడం. అగ్రకుల కుటుంబాలు కూడా సమాజంలో ఎదుర్కొనే అవమానాలు, వారి అంతర్గత వేదన, కులపెద్దలను ఎదిరించలేని నిస్సహాయతను దర్శకుడు ఎంతో భావోద్వేగంగా తెరకెక్కించాడు.
సినిమా మొదటి సన్నివేశం నుంచే దర్శకుడికి తన కథపై స్పష్టత ఉందన్న భావన కలుగుతుంది. సన్నివేశాలన్నీ ఎమోషనల్గా, లోతుగా సాగుతాయి. అయితే సెకండాఫ్లో కొంత సాగదీత కనిపిస్తుంది. కొన్ని సన్నివేశాలు ఒకే విషయాన్ని పునరావృతం చేసినట్లుగా అనిపిస్తాయి. ఇలాంటి రూటెడ్ కథలో వాణిజ్య అంశాలు జోడించాలంటే స్క్రీన్ప్లే మరింత బలంగా ఉండాల్సింది.
అయినా క్లైమాక్స్కు దారితీసే కీలక సన్నివేశాలు సినిమాకు ప్రాణంగా నిలుస్తాయి.
నటీనటుల ప్రతిభ:
పాత్రల ఎంపికలో దర్శకుడు పూర్తిగా సక్సెస్ అయ్యాడు. శివాజీ పాత్రలో నటుడు తనదైన శైలిలో నటించాడు. గత పాత్రల ఛాయలు కనిపించినా, భావోద్వేగాలను సమర్థంగా చూపించాడు.
బిందు మాధవి శ్రీలత పాత్రలో ఆకట్టుకుంది. సర్పంచ్గా నవదీప్ తన పాత్రకు న్యాయం చేశాడు. మిగతా నటీనటులు తమ పరిధిలో బాగానే నటించారు.
మార్క్ కె. రాబిన్ అందించిన నేపథ్య సంగీతం సన్నివేశాల ప్రభావాన్ని పెంచింది. సినిమాటోగ్రఫీ గ్రామీణ వాతావరణాన్ని చక్కగా చూపించింది.
తుది మాట:
సమాజానికి ఒక గట్టి ప్రశ్న వేస్తూ, కులవివక్షపై నిజాయితీగా చెప్పిన ప్రయత్నమే ‘దండోరా’. గ్రామీణ కథలు, రూటెడ్ సినిమాలను ఇష్టపడే ప్రేక్షకులు ఎలాంటి అంచనాలు లేకుండా ఈ సినిమాను చూడవచ్చు.
మూవీ వివరాలు:
సినిమా పేరు: దండోరా
విడుదల తేదీ: 25 డిసెంబర్ 2025
నటీనటులు: శివాజీ, నవదీప్, నందు, రవికృష్ణ, బిందు మాధవి తదితరులు
దర్శకుడు: మురళీకాంత్
సంగీతం: మార్క్ కె. రాబిన్
బ్యానర్: లౌక్య ఎంటర్టైన్మెంట్స్
రేటింగ్: (2.75 / 5)