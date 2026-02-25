Dacoit Release Date : అడివి శేష్ ‘డెకాయిట్’ రిలీజ్ డేట్ ఫిక్స్?
Dacoit Release Date : అడివి శేష్ నటిస్తున్న ద్విభాషా చిత్రం ‘డెకాయిట్’ రిలీజ్ డేట్పై కొత్త అప్డేట్. ఉగాది రిలీజ్ మారి ఏప్రిల్ 10న విడుదలయ్యే అవకాశం ఉందని సినీ వర్గాల్లో వార్తలు.
Dacoit Release Date : యువ హీరో అడివి శేష్ కథానాయకుడిగా తెరకెక్కుతున్న ద్విభాషా చిత్రం ‘డెకాయిట్’ రిలీజ్ డేట్పై కొత్త అప్డేట్ సినీ వర్గాల్లో చర్చనీయాంశంగా మారింది. తెలుగు, హిందీ భాషల్లో ఏకకాలంలో రూపొందుతున్న ఈ చిత్రాన్ని పాన్ ఇండియా స్థాయిలో విడుదల చేయనున్నట్లు చిత్ర యూనిట్ ఇప్పటికే ప్రకటించింది.
షానియల్ డియో దర్శకుడిగా పరిచయం అవుతున్న ఈ సినిమాను అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్ సమర్పణలో సుప్రియ యార్లగడ్డ నిర్మిస్తున్నారు. ఈ చిత్రంలో మృణాల్ ఠాకూర్ కథానాయికగా నటిస్తుండగా, ప్రముఖ దర్శకుడు అనురాగ్ కశ్యప్ కీలక పాత్రలో కనిపించనున్నాడు.
మొదట ఈ చిత్రాన్ని 2026 ఉగాది సందర్భంగా మార్చి 19న విడుదల చేయాలని ప్లాన్ చేసినట్లు సమాచారం. అయితే అదే సమయంలో ఇతర భారీ చిత్రాలు విడుదలకు సిద్ధంగా ఉండటంతో విడుదల తేదీని మార్చినట్లు తెలుస్తోంది. తాజా సమాచారం ప్రకారం ‘డెకాయిట్’ చిత్రాన్ని ఏప్రిల్ 10న విడుదల చేసే దిశగా చిత్ర యూనిట్ ప్లాన్ చేస్తున్నట్లు సినీ వర్గాల్లో వార్తలు వినిపిస్తున్నాయి.
ఇక మరోవైపు, అదే సమయంలో విడుదలకు సిద్ధమవుతున్న ఇతర చిత్రాల మధ్య గ్యాప్ ఉండేలా రిలీజ్ షెడ్యూల్ను ప్లాన్ చేస్తున్నట్లు సమాచారం. విడుదల తేదీపై త్వరలోనే అధికారిక ప్రకటన వెలువడే అవకాశం ఉందని తెలుస్తోంది.
ఇప్పటికే ఈ చిత్రానికి సంబంధించిన ఫస్ట్ సింగిల్ ‘రూబరో’ను ఫిబ్రవరి 27న విడుదల చేయనున్నట్లు చిత్ర యూనిట్ ప్రకటించింది. భీమ్స్ సిసిరోలియో సంగీతం అందిస్తున్న ఈ చిత్రంపై ప్రేక్షకుల్లో మంచి అంచనాలు నెలకొన్నాయి. థ్రిల్లర్ సినిమాలతో గుర్తింపు పొందిన అడివి శేష్ ఈసారి ప్రేమకథతో ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుండటంతో సినిమాపై ఆసక్తి మరింత పెరిగింది.