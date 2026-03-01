  • Menu
Shivam Dube : నా ఫేవరెట్ తెలుగు హీరో అతనే - టీమిండియా క్రికెటర్ శివమ్ దూబే

Highlights

Mahesh Babu and Allu Arjun: క్రికెట్ మైదానంలో భారీ సిక్సర్లతో విరుచుకుపడే టీమ్ ఇండియా హిట్టర్ శివమ్ దూబే, తాజాగా తనలోని సినీ ప్రేమికుడిని బయటపెట్టారు.

Mahesh Babu and Allu Arjun: క్రికెట్ మైదానంలో భారీ సిక్సర్లతో విరుచుకుపడే టీమ్ ఇండియా హిట్టర్ శివమ్ దూబే, తాజాగా తనలోని సినీ ప్రేమికుడిని బయటపెట్టారు. ఒక ఇంటర్వ్యూలో ఆయన టాలీవుడ్ సూపర్ స్టార్ల గురించి చేసిన వ్యాఖ్యలు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో సెన్సేషన్‌గా మారాయి. ముఖ్యంగా మహేష్ బాబు క్లాస్, అల్లు అర్జున్ మాస్ ఎనర్జీపై దూబే కురిపించిన ప్రశంసల జల్లు టాలీవుడ్ అభిమానులను ఖుషీ చేస్తోంది.

శివమ్ దూబే మాట్లాడుతూ.. తాను తెలుగు సినిమాలకు పెద్ద అభిమానినని వెల్లడించారు. "నేను తెలుగు సినిమాలు రెగ్యులర్‌గా చూస్తుంటాను. ముఖ్యంగా మహేష్ బాబు అంటే నాకు చాలా ఇష్టం. ఆయన ఎంత క్లాస్‌గా, హ్యాండ్సమ్ గా ఉంటారో ప్రత్యేకంగా చెప్పక్కర్లేదు. ఆయన స్క్రీన్ ప్రెజెన్స్, స్టైల్ అద్భుతం" అని ప్రశంసించారు. హిందీలోకి డబ్ అయిన మహేష్ సినిమాలను చూసి తాను ఆయనకు పెద్ద ఫ్యాన్ అయిపోయానని దూబే చెప్పుకొచ్చారు.

కేవలం ఒక క్రికెటర్‌గానే కాకుండా, ఒక సగటు సినిమా ప్రేక్షకునిలా మహేష్ బాబు అందానికి, నటనకు దూబే ఫిదా అయిపోవడం విశేషం. మహేష్ బాబు తన తదుపరి చిత్రాన్ని దర్శక ధీరుడు ఎస్.ఎస్. రాజమౌళితో చేయబోతున్న తరుణంలో, దూబే వంటి జాతీయ స్థాయి ఆటగాళ్లు ఆయన గురించి మాట్లాడటం మహేష్ పాన్ వరల్డ్ ఇమేజ్ కు నిదర్శనమని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.

మహేష్ బాబుతో పాటు ఐకాన్ స్టార్ అల్లు అర్జున్ గురించి కూడా దూబే ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు. అల్లు అర్జున్ డ్యాన్స్ అంటే నాకు చాలా ఇష్టం. ఆయన డ్యాన్స్ చేసే విధానం ఎంతో ఎనర్జిటిక్ గా ఉంటుంది. ఇటీవల వచ్చిన ‘పుష్ప’ సినిమా చూశాను, అందులో ఆయన నటన మైండ్ బ్లోయింగ్ అని కొనియాడారు. బన్నీ వేసే సిగ్నేచర్ స్టెప్పులు, ఆయన మేనరిజమ్స్ ఉత్తరాది క్రికెటర్లను కూడా ఎంతలా ఆకట్టుకుంటున్నాయో దూబే మాటలను బట్టి అర్థమవుతోంది.

ఒకప్పుడు సౌత్ సినిమాలంటే కేవలం ప్రాంతీయ భాషలకే పరిమితం అనుకునేవారు. కానీ ఇప్పుడు శివమ్ దూబే వంటి జాతీయ క్రికెటర్లు తెలుగు హీరోల గురించి గర్వంగా మాట్లాడుతుంటే.. టాలీవుడ్ రేంజ్ ఎక్కడికి చేరిందో స్పష్టమవుతోంది.రాజమౌళి - మహేష్ ప్రాజెక్ట్‌పై గ్లోబల్ స్థాయిలో అంచనాలు ఉన్న ఈ సినిమాతో మహేష్ క్రేజ్ మరింత పెరగనుంది.అల్లు అర్జున్ 'పుష్ప'తో దేశాన్ని ఊపేస్తే, మహేష్ తన క్లాస్ లుక్ తో హిందీ ఆడియన్స్ మనసు గెలుచుకుంటున్నారు.

మైదానంలో బంతిని స్టాండ్స్ లోకి పంపే శివమ్ దూబే, తన ఇష్టమైన హీరోల గురించి మాట్లాడుతూ టాలీవుడ్ పట్ల తనకున్న మక్కువను చాటుకున్నారు. మన తెలుగు హీరోల హవా కేవలం వెండితెరపైనే కాదు, క్రికెట్ పిచ్ పై ఉండే స్టార్ల మనసుల్లో కూడా బలంగా నాటుకుపోయిందని ఈ ఇంటర్వ్యూతో మరోసారి రుజువైంది.

