Chiranjeevi: మెగాస్టార్‌ చిరంజీవికి కోవిడ్‌ పాజిటీవ్‌

Chiranjeevi: మెగాస్టార్‌ చిరంజీవి కోవిడ్‌ బారిన పడ్డారు. స్వల్ప లక్షణాలతో బాధపడుతున్నట్లు చిరంజీవి ట్వీట్‌లో పేర్కొన్నారు. ఇంట్లోనే ఐసోలేషన్‌లో ఉంటూ చికిత్స పొందుతున్నారు. ఇటివల తనను కలిసిన వారు టెస్టులు చేసుకోవాలని సూచించారు మెగస్టార్‌.

Dear All,



Despite all precautions, I have tested Covid 19 Positive with mild symptoms last night and am quarantining at home.



I request all who came in contact with me over the last few days to get tested too.



Can't wait to see you all back soon!