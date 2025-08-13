Coolie, War 2 Ticket Bookings: ఏపీలో టికెట్ ధరల పెంపు, తెలంగాణలో స్పెషల్ షోలు – పూర్తి వివరాలు
కూలీ, వార్ 2 అడ్వాన్స్ టికెట్ బుకింగ్స్ తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ప్రారంభం, ఏపీలో టికెట్ ధరల పెంపు, తెలంగాణలో ప్రత్యేక ప్రదర్శనల పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ.
ఈ ఆగస్టు 15న ప్రేక్షకులను అలరించడానికి సిద్ధంగా ఉన్న రెండు భారీ బడ్జెట్ సినిమాలు ‘కూలీ’ (Coolie), ‘వార్ 2’ (War 2). ఇప్పటికే ఇతర రాష్ట్రాల్లో ఈ చిత్రాల టికెట్ బుకింగ్స్ ప్రారంభమయ్యి, హాట్కేకుల్లా అమ్ముడవుతున్నాయి. ఇక తెలుగు రాష్ట్రాల్లో అభిమానులు ఎదురుచూస్తున్న క్షణం వచ్చింది.
మంగళవారం సాయంత్రం నుంచే బుక్మైషో, డిస్ట్రిక్ట్ యాప్లలో టికెట్ బుకింగ్స్ ఓపెన్ అయ్యాయి.
తెలంగాణలో టికెట్ ధరలు, షోలు
తెలంగాణలో టికెట్ ధరల పెంపు లేకుండా, సింగిల్ స్క్రీన్లలో రూ.175కు, మల్టీప్లెక్స్లలో రూ.295కే టికెట్లు లభిస్తున్నాయి. మార్నింగ్ షో కంటే ముందు కేవలం ఒక స్పెషల్ షోకే అనుమతి ఇచ్చారు. ఈ స్పెషల్ షోను ఉదయం 6 గంటల నుంచి 7 గంటల మధ్య ప్రదర్శించనున్నారు. రెండు సినిమాలకూ భారీ డిమాండ్ ఉండటంతో, స్పెషల్ షోలను కేటాయించడంలో థియేటర్లు ప్రత్యేక ప్రణాళికలు సిద్ధం చేశాయి.
ఆంధ్రప్రదేశ్లో ధరల పెంపు, అదనపు షోలు
‘కూలీ’ విడుదల రోజున ఉదయం 5 గంటలకు అదనపు షో నిర్వహించేందుకు ఏపీ ప్రభుత్వం అనుమతి ఇచ్చింది.
- సింగిల్ స్క్రీన్లలో: రూ.75 (జీఎస్టీ సహా) అదనంగా
- మల్టీప్లెక్స్లలో: రూ.100 (జీఎస్టీ సహా) అదనంగా
ఈ ధరలు ఆగస్టు 14 నుంచి ఆగస్టు 23 వరకూ అమల్లో ఉంటాయి.
‘వార్ 2’ స్పెషల్ షోకూ (ఉదయం 5 గంటలకు) గ్రీన్సిగ్నల్ లభించింది.
- ఆ అదనపు షో టికెట్ ధర రూ.500 (జీఎస్టీతో కలిపి)గా నిర్ణయించారు.
- ఆగస్టు 14 నుంచి 23 వరకూ, ‘కూలీ’కి అమలైన టికెట్ ధరల పెంపు ‘వార్ 2’కూ వర్తిస్తుంది.
టాలీవుడ్ ఆగస్టు 15 విడుదలలైన ఈ రెండు సినిమాలు, బాక్సాఫీస్ వద్ద భారీ కలెక్షన్లు సాధించే అవకాశముంది.