Coolie Movie: రజినీకాంత్ పాత్రలో మొదట ఎవరు ఉండబోయారంటే..?
కూలీ సినిమా సూపర్ హిట్ సాధించి కలెక్షన్ల వర్షం కురిపిస్తున్న విషయం తెలిసిందే. ఈ మూవీలో సూపర్ స్టార్ రజినీకాంత్, కింగ్ నాగార్జున ముఖ్య పాత్రల్లో నటించారు. అయితే ఆసక్తికర విషయం ఏమిటంటే, రజినీకాంత్ పాత్రలో మొదట మరో స్టార్ హీరో ఆలోచనలో ఉన్నారని దర్శకుడు తెలిపారు.
లోకేష్ కనగరాజ్ దర్శకత్వంలో రూపొందిన కూలీ సినిమాలో మలయాళ స్టార్ సౌబిన్ షాహిర్, కన్నడ స్టార్ ఉపేంద్ర, టాలీవుడ్ కింగ్ నాగార్జున, బాలీవుడ్ నుంచి అమీర్ ఖాన్ వంటి స్టార్ హీరోలు నటించారు. మాస్ యాక్షన్ ఫ్లేవర్తో రూపొందిన ఈ సినిమా, విడుదలైన రోజు కలెక్షన్ల సునామీ రాబట్టింది.
కానీ అసలు కథ ఇలా ఉంది: దర్శకుడు మొదట ఈ సినిమా రజినీకాంత్ వద్దకు రావడానికి ముందు స్టార్ యాక్టర్ కమలహాసన్తో చేయాలని భావించాడు. కానీ కమలహాసన్ కథను సెట్గా అనుకోకపోవడంతో, ఆయన మూవీని రిజెక్ట్ చేయడం వల్ల రజినీకాంత్ ఈ ఛాన్స్ పొందాడు.
అలాగే, కింగ్ నాగార్జున స్థానంలో బాలీవుడ్ నటుడు జాన్ అబ్రహంను తీసుకోవాలని నిర్ణయించగా, ఆయన డేట్స్ సమస్యల కారణంగా సినిమా మిస్ అయ్యారు. సౌరవ్ శోబిన్ పాత్రకోసం ఫహద్ పాజిల్ను సంప్రదించగా, ఆయనకు పాత్ర నచ్చకపోవడం వల్ల రిజెక్ట్ అయ్యారు. ఈ ఇంట్రెస్టింగ్ న్యూస్ ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది.
ముగింపు: కూలీ సినిమా పాన్ ఇండియా సక్సెస్గా నిలిచిన దానికి వెనుక స్టోరీలు కూడా ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంటున్నాయి. రజినీకాంత్ పాత్రకు కేవలం అదృష్టం కాక, కమలహాసన్ రిజెక్షన్ కారణంగా ఆయనకు వచ్చిన అవకాశం కూడా కథలో కీలకమని చెప్పాలి.