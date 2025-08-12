Coolie Movie: నాగార్జున, శ్రుతి హాసన్, ఆమిర్ ఖాన్, పూజా హెగ్డే ఆసక్తికర కామెంట్స్, రజనీకాంత్తో ప్రత్యేక అనుభవం
సూపర్స్టార్ రజనీకాంత్ ప్రధాన పాత్రలో, లోకేశ్ కనగరాజ్ దర్శకత్వంలో రూపొందుతున్న యాక్షన్ థ్రిల్లర్ ‘కూలీ’ (Coolie) ఆగస్టు 14న ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. భాషా హద్దులు దాటి, టాలీవుడ్, బాలీవుడ్, కోలీవుడ్ అగ్రతారలు ఈ సినిమాలో మెరవనున్నారు. ఇందులో నాగార్జున, శ్రుతి హాసన్, ఆమిర్ ఖాన్, పూజా హెగ్డే కీలక పాత్రలు పోషించగా, వీరి వ్యాఖ్యలు సినిమా పట్ల ఆసక్తిని మరింత పెంచేశాయి.
"ఈ పాత్ర గురించి మనవళ్లకు చెప్పను" – నాగార్జున
‘కుబేర’ విజయానంతరం, నాగార్జున ఈసారి **‘కూలీ’**లో సైమన్ అనే నెగటివ్ రోల్లో కనిపించనున్నారు. ఇటీవల ఓ ఇంటర్వ్యూలో మాట్లాడుతూ – “ఈ పాత్ర అంత బ్యాడ్గా ఉంటుంది, నా మనవళ్లకు చెప్పాలనుకోను. కానీ, రజనీకాంత్తో పని చేయడం అద్భుతమైన అనుభవం. ఆయన సెట్లో ఉంటే ఆ ఉత్సాహం వర్ణనాతీతం. తమిళ డైలాగుల విషయంలో సహాయం చేశారు. నేను ఎంత నెగటివ్గా నటించినప్పటికీ, ఆయన సెట్లో పాజిటివ్ ఎనర్జీ తీసుకొచ్చారు” అని అన్నారు.
"నిజ జీవితానికి విరుద్ధం" – శ్రుతి హాసన్
శ్రుతి హాసన్ ఈ సినిమాలో ప్రీతి అనే పాత్రలో కనిపించనున్నారు. ఆమె మాట్లాడుతూ – “ప్రీతి నా లాంటి అమ్మాయి కాదుగానీ, కొంత వరకు కనెక్ట్ అయ్యాను. సినిమా చూసిన తర్వాత చాలా మంది మహిళలు ఆ పాత్రను అనుభూతి చెందుతారు. ఆమె ఎంతో బాధ్యత గల, స్ఫూర్తినిచ్చే వ్యక్తి” అని తెలిపారు.
"స్క్రిప్ట్ వినకుండానే ఓకే" – ఆమిర్ ఖాన్
‘సితారే జమీన్ పర్’ విజయానంతరం, ఆమిర్ ఖాన్ **‘కూలీ’**లో అతిథి పాత్రలో నటిస్తున్నారు. “లోకేశ్ నా దగ్గరకు వచ్చి రజనీకాంత్ సినిమా అని చెప్పగానే, ఒక్క క్షణం ఆలస్యం చేయకుండా ఓకే చెప్పాను. బహుశా ఇదే నా కెరీర్లో స్క్రిప్ట్ వినకుండానే అంగీకరించిన మొదటి సినిమా. రజనీకాంత్పై ఉన్న గౌరవం, అభిమానమే కారణం. ఆయన కళ్లు నాకు ప్రత్యేకంగా ఇష్టం” అని అన్నారు.
"మోనిక పాట బ్లాక్బస్టర్ అవుతుందని అప్పుడే అర్థమైంది" – పూజా హెగ్డే
పూజా హెగ్డే ఈ సినిమాలో ఓ ఎనర్జిటిక్ సాంగ్తో యూత్ను ఆకట్టుకోనున్నారు. “‘మోనిక’ పాట షూటింగ్ సమయంలోనే ఇది హిట్ అవుతుందని తెలిసింది. ప్రేక్షకులు ఖచ్చితంగా ఎంజాయ్ చేస్తారు” అని తెలిపారు.