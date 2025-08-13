Coolie Movie: కూలీ సినిమా చూడాల్సిన 10 కారణాలు!
సూపర్స్టార్ రజనీకాంత్ హీరోగా నటించిన కూలీ మరికొద్ది గంటల్లో ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. ప్రీ-సేల్స్ ద్వారానే 100 కోట్ల మార్క్ను దాటిందని ట్రేడ్ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. మరి ఈ సినిమాను ఎందుకు తప్పక చూడాలి? ఇక్కడ 10 కారణాలు ఉన్నాయి..
సూపర్స్టార్ రజనీకాంత్ హీరోగా నటించిన కూలీ మరికొద్ది గంటల్లో ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. ప్రీ-సేల్స్ ద్వారానే 100 కోట్ల మార్క్ను దాటిందని ట్రేడ్ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. మరి ఈ సినిమాను ఎందుకు తప్పక చూడాలి? ఇక్కడ 10 కారణాలు ఉన్నాయి—
రజనీకాంత్ మ్యాజిక్ – స్టైల్, స్వాగ్, నటనతో రజనీ మరోసారి థియేటర్ను ఉర్రూతలూగిస్తారు.
లోకేష్ కనగరాజ్ మార్క్ – ఖైదీ, విక్రమ్ వంటి హిట్స్ ఇచ్చిన లోకేష్ యాక్షన్తో కూడిన స్టైలిష్ కథనాన్ని అందిస్తారని అంచనా.
గ్యాంగ్స్టర్ డ్రామా – రజనీకాంత్ పవర్ఫుల్ రోల్లో, యాక్షన్-ఎమోషన్ మేళవింపుతో gripping స్టోరీ.
అనిరుద్ సంగీతం – ఎనర్జిటిక్ BGM, సాంగ్స్ థియేటర్ అనుభవాన్ని మరింత ఎత్తుకు తీసుకెళ్తాయి.
విజువల్ స్పెక్టాకిల్ – అద్భుతమైన సినిమాటోగ్రఫీ, హై-ఆక్టేన్ యాక్షన్ సీన్స్.
LCU కనెక్షన్ – లోకేష్ సినిమాటిక్ యూనివర్స్లో భాగం అయినప్పటికీ, స్టాండెలోన్ కథ కాబట్టి కొత్తవాళ్లు కూడా ఆస్వాదించవచ్చు.
నాగార్జున విలన్ అవతారం – ఫుల్-ఫ్లెడ్జ్డ్ నెగిటివ్ రోల్తో ఆకట్టుకోబోతున్నారు.
అమీర్ ఖాన్ స్పెషల్ రోల్ – నెగిటివ్ షేడ్స్తో కూడిన పాత్రపై ఆసక్తి పెరిగింది.
రజనీ–సత్యరాజ్ రీయూనియన్ – 36 ఏళ్ల తర్వాత ఈ కాంబినేషన్ ప్రేక్షకుల కోసం ఒక హైలైట్.
ఫస్ట్ డే ఫస్ట్ షో ఫీల్ – రజనీకాంత్ సినిమాను థియేటర్లో చూడటం ఎప్పుడూ ఓ ప్రత్యేక అనుభవం.
మీరు యాక్షన్ డ్రామాల అభిమానియైనా, రజనీ ఫ్యానైనా—కూలీ థియేటర్లో తప్పక చూడాల్సిందే!