OTT: ఓటీటీలో మిస్టరీ క్రైమ్ థ్రిల్లర్: కానిస్టేబుల్ కనకం సీజన్ 2 రాబోతుంది – సీజన్ 1 ఫ్రీ!
2025లో ఓటీటీలో చలామణీ అయిన మిస్టరీ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ వెబ్ సిరీస్ ‘కానిస్టేబుల్ కనకం’ తన సస్పెన్స్, థ్రిల్, ఉత్కంఠతో ప్రేక్షకులను అలరిస్తూ హిట్ అయ్యింది. ఇప్పుడు ఈ సిరీస్ సీజన్ 2 రావడంతో, ప్రేక్షకులకు సీజన్ 1లోని అన్ని ఎపిసోడ్లను ఫ్రీ స్ట్రీమింగ్ గా చూడటానికి ప్రత్యేక అవకాశం లభించింది.
సీజన్ 2 రాబోతుంది
వర్ష బొల్లమ్మ లీడ్ రోల్లో నటించిన ఈ వెబ్ సిరీస్ సీజన్ 2 జనవరి 8 నుంచి ఈటీవీ విన్లో స్ట్రీమింగ్ కానుంది. సీజన్ 2 ట్రైలర్లో కానిస్టేబుల్ కనకం తన ఫ్రెండ్ చంద్రిక కోసం మహాలక్ష్మి వద్ద సీక్రెట్ వెతికే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉత్కంఠతో నిండిన సన్నివేశాలను చూపిస్తుంది.
సీజన్ 1 ఫ్రీగా
ఈ సందర్భంగా ఈటీవీ విన్ జనవరి 7 నుంచి సీజన్ 1లోని అన్ని ఎపిసోడ్లను ఫ్రీగా అందిస్తుంది. సోషల్ మీడియాలో వారు ప్రకటించినట్టు, “సీజన్ 2లో అడుగుపెట్టేముందు సీజన్ 1ను చూడండి, అక్కడే కథ ప్రారంభమైంది” అని పేర్కొన్నారు.
స్టోరీ హైలైట్
డైరెక్టర్ దిమ్మల ప్రశాంత్ దర్శకత్వంలో, వర్ష బొల్లమ్మ, మేఘ లేఖ, రాజీవ్ కనకాల, అవసరాల శ్రీనివాస్ ప్రధాన పాత్రల్లో నటించిన ఈ సిరీస్లో, అడవి ప్రాంతంలో మిస్సింగ్ అయిన యువతుల వెనుక కానిస్టేబుల్ కనకం తన స్నేహితుడు చంద్రిక కోసం సీక్రెట్ వెతికే ప్రయత్నంలో ఉత్కంఠకర సన్నివేశాలు, సీజన్ 1 చివర, చంద్రిక ఏవిధంగా మిస్సింగ్ అయింది? మిగిలిన యువతులు ఏమైపోయారు? అనే ప్రశ్నలతో ప్రేక్షకుల్లో సస్పెన్స్ ఉంచి సీజన్ 2కి రీచ్ చేయిస్తుంది.