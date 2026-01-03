Constable Kanakam Season 2 OTT: ఓటీటీ లవర్స్కు గుడ్ న్యూస్.. ‘కానిస్టేబుల్ కనకం’ సీజన్ 2 వచ్చేస్తోంది.. స్ట్రీమింగ్ ఎప్పటినుంచంటే?
Constable Kanakam Season 2 OTT: టాలీవుడ్ యంగ్ బ్యూటీ వర్ష బొల్లమ్మ (Varsha Bollamma) లీడ్ రోల్లో నటించిన క్రైమ్ థ్రిల్లర్ వెబ్ సిరీస్ ‘కానిస్టేబుల్ కనకం’. గత ఏడాది ఆగస్టులో విడుదలైన సీజన్ 1 ప్రేక్షకులను విపరీతంగా ఆకట్టుకోవడంతో, పార్ట్ 2 కోసం ఫ్యాన్స్ ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. తాజాగా ఈ సిరీస్ సీజన్ 2 స్ట్రీమింగ్ తేదీని ‘ఈటీవీ విన్’ (ETV Win) అధికారికంగా ఖరారు చేసింది.
స్ట్రీమింగ్ ఎప్పటినుంచి?
కనక మహాలక్ష్మి అలియాస్ కనకం ఎదుర్కొన్న మిస్టరీకి ఎండ్ కార్డ్ వేస్తూ.. సీజన్ 2 జనవరి 8, 2026 నుంచి స్ట్రీమింగ్ కానుంది. అడవిగుట్టలో మహిళల అదృశ్యం వెనుక ఉన్న అసలు రహస్యాన్ని ఈ సీజన్లో రివీల్ చేయబోతున్నారు.
సీజన్ 1 సారాంశం - సీజన్ 2పై అంచనాలు:
ప్రశాంత్ కుమార్ దిమ్మెల దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ఈ సిరీస్లో కనకం ఒక కానిస్టేబుల్. విధి నిర్వహణలో భాగంగా ఆమెకు చంద్రిక (మేఘ లేఖ) పరిచయం అవుతుంది. అయితే ఒక ప్రమాదం జరిగిన తర్వాత చంద్రిక అదృశ్యం కావడం, అడవిగుట్ట ప్రాంతంలో మహిళలు మిస్ అవ్వడం కథలో ఉత్కంఠను పెంచాయి. చంద్రిక ఎక్కడుంది? ఆ మర్మమేమిటి? అనే ప్రశ్నలకు సీజన్ 2లో సమాధానం లభించనుంది.
సబ్స్క్రిప్షన్పై భారీ ఆఫర్లు (ETV Win Offers):
సీజన్ 2 విడుదల సందర్భంగా కొత్త చందాదారుల కోసం ఈటీవీ విన్ ప్రత్యేక ప్రమోషన్ కోడ్లను అందుబాటులోకి తెచ్చింది:
నెలవారీ సబ్స్క్రిప్షన్: మీరు మంత్లీ ప్లాన్ తీసుకునేటప్పుడు ‘WIN50’ కోడ్ ఉపయోగిస్తే ₹50 రాయితీ లభిస్తుంది.
వార్షిక సబ్స్క్రిప్షన్: యాన్యువల్ ప్లాన్ తీసుకునే వారు ‘WIN100’ కోడ్ ఉపయోగించి ₹100 వరకు డిస్కౌంట్ పొందవచ్చు.
మంచి థ్రిల్లర్ కథాంశం కావడంతో సంక్రాంతి సెలవుల్లో ఈ సిరీస్ ఓటీటీ ప్రేక్షకులకు మంచి వినోదాన్ని అందిస్తుందని భావిస్తున్నారు.