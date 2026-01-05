  • Menu
The Raja Saab :క్లైమాక్స్, ఐమ్యాక్స్, మారుతి మ్యాక్స్’: ‘ది రాజా సాబ్’పై అంచనాలను పెంచేసిన థమన్

The Raja Saab :క్లైమాక్స్, ఐమ్యాక్స్, మారుతి మ్యాక్స్': 'ది రాజా సాబ్'పై అంచనాలను పెంచేసిన థమన్
Highlights

ప్రభాస్ నటించిన ‘ది రాజా సాబ్’ జనవరి 9, 2026న భారీగా థియేటర్లలో విడుదలకు సిద్ధమవుతోంది. థమన్ చేసిన “Climax, IMAX, Maruthi Max” పోస్ట్‌తో సినిమా హై వోల్టేజ్ క్లైమాక్స్‌తో పాటు భారీ స్థాయి థియేట్రికల్ అనుభూతిని అందించబోతుందనే ఆసక్తి మరింత పెరిగింది.

ప్రభాస్ కథానాయకుడిగా నటిస్తున్న మోస్ట్ అవేటెడ్ మూవీ ‘ది రాజా సాబ్’ (The Raja Saab), థియేటర్లలో విడుదలయ్యే సమయం దగ్గరపడుతున్న కొద్దీ ప్రేక్షకులలో ఆసక్తిని రేకెత్తిస్తోంది. దర్శకుడు మారుతి తెరకెక్కిస్తున్న ఈ భారీ బడ్జెట్ డ్రామా-థ్రిల్లర్ కేవలం అభిమానులకే కాకుండా ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్‌కు కూడా వినోదాన్ని, థ్రిల్‌ను పంచేందుకు సిద్ధమైంది. ఈ చిత్రం జనవరి 9, 2026న ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేటర్లలో విడుదల కానుంది.

సినిమా ప్రమోషన్లు మొదటి నుండి విజయవంతంగా సాగుతున్నాయి, నేడు విడుదల కాబోయే చివరి పాటతో ఈ బజ్ మరింత పెరగనుంది. సంగీత దర్శకుడు థమన్ ఎస్ (Thaman S) ఎక్స్ (గతంలో ట్విట్టర్)లో చేసిన ఒక పోస్ట్ ఇప్పుడు నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది:

“క్లైమాక్స్. ఐమ్యాక్స్. మారుతి మ్యాక్స్.” (Climax. IMAX. Maruthi Max.)

ఈ చిన్న వాక్యం అర్థం చేసుకోవడం కష్టమనిపించినా, అభిమానులు మాత్రం దీని వెనుక ఉన్న అసలు విషయాన్ని పట్టేస్తున్నారు. ఐమ్యాక్స్ స్క్రీన్‌పై అద్భుతంగా అనిపించే క్లైమాక్స్ ఉంటుందని మరియు దర్శకుడు మారుతి తన కెరీర్‌లోనే అత్యుత్తమమైన, భారీ పనితనాన్ని ఈ సినిమాలో చూపించబోతున్నారని థమన్ చెప్పకనే చెప్పారు. దీంతో సినీ ప్రేమికులలో ఉత్కంఠ ఒక్కసారిగా పెరిగిపోయింది.

భారతదేశంలో అడ్వాన్స్ టికెట్ బుకింగ్స్ ఇంకా ప్రారంభం కాకపోవడంతో అభిమానులు తదుపరి అప్‌డేట్ కోసం వేచి చూస్తున్నారు. మరోవైపు, ఓవర్సీస్ మార్కెట్‌లో ఈ చిత్రం అప్పుడే బలమైన సేల్స్‌తో దూసుకుపోతుండటం ఈ సినిమాపై ఉన్న క్రేజ్‌ను తెలియజేస్తోంది.

‘ది రాజా సాబ్’లో మాళవిక మోహనన్, నిధి అగర్వాల్, రిద్ధి కుమార్, సంజయ్ దత్, బోమన్ ఇరానీ మరియు సప్తగిరి వంటి భారీ తారాగణం కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. పీపుల్ మీడియా ఫ్యాక్టరీ (People Media Factory) అత్యంత భారీ స్థాయిలో నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రం పలు భాషల్లో విడుదల కానుంది.

ప్రభాస్ మాస్ ఇమేజ్, మారుతి వినోదాత్మక దర్శకత్వం మరియు థమన్ ఉత్సాహభరితమైన సంగీతం వెరసి ‘ది రాజా సాబ్’ 2026లో ఒక మెగా థియేట్రికల్ ఈవెంట్‌గా మారబోతోంది. థమన్ మాటలను బట్టి చూస్తే, క్లైమాక్స్ ఈ సినిమాకే హైలైట్‌గా నిలిచేలా కనిపిస్తోంది.

