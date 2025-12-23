  • Menu
Pongal War: దిగ్గజాల పోరు: పొంగల్ 2026 బరిలో విజయ్ ఘనమైన వీడ్కోలు వర్సెస్ శివకార్తికేయన్ సాహసోపేత చిత్రం

Highlights

పొంగల్ 2026 బాక్సాఫీస్ వార్! దళపతి విజయ్ చివరి చిత్రం 'జననాయగన్' మరియు శివకార్తికేయన్ చారిత్రాత్మక డ్రామా 'పరాశక్తి' మధ్య అసలైన పోటీ మొదలైంది. రిలీజ్ డేట్స్, థియేటర్ల వాటాలు మరియు ఇతర ఆసక్తికర విషయాల కోసం ఈ ఆర్టికల్ చదవండి.

2026 జనవరిలో తమిళ సినిమా ఒక భారీ మార్పుకు లోనవుతోంది. ఈ పొంగల్ రేసు బాక్సాఫీస్ వద్ద ఒక యుద్ధంలా మాత్రమే కాకుండా, బాధ్యతల అప్పగింతలా కనిపిస్తోంది. ఒకవైపు కింగ్, దళపతి విజయ్ తన చివరి సినిమాతో సిద్ధంగా ఉండగా...

లెజెండ్ చివరి నృత్యం: జననాయకన్

దళపతి అభిమానులకు జనవరి 9 మిశ్రమ భావోద్వేగాల రోజు. 'జననాయకన్' కేవలం ఒక సినిమా మాత్రమే కాదు, అది ఒక వీడ్కోలు. పదునైన పొలిటికల్ థ్రిల్లర్లకు పేరుగాంచిన దర్శకుడు హెచ్. వినోద్, విజయ్ తన సొంత పార్టీ 'తమిళగ వెట్రి కళగం' ద్వారా రాజకీయాల్లోకి పూర్తిస్థాయిలో వెళ్లడానికి ముందు ఈ చిత్రాన్ని ఒక వీడ్కోలు కానుకగా మలిచారు.

బాబీ డియోల్ విలన్‌గా, పూజా హెగ్డే గ్లామర్ మరియు సత్తా ఉన్న ద్విపాత్రాభినయంలో నటిస్తున్న ఈ చిత్రం ఇప్పటికే మార్కెట్‌లో భారీ అంచనాలను పెంచింది. ట్రేడ్ వర్గాల సమాచారం ప్రకారం, రాష్ట్రంలోని దాదాపు 55% సినిమా హాళ్లను విజయ్ సినిమానే ఆక్రమించింది. రిటైర్ అవుతున్నా తన క్రేజ్ ఏమాత్రం తగ్గలేదని ఇది నిరూపిస్తోంది.

అగ్నిమాపక దళం తిరుగుబాటు: పరాశక్తి

శివకార్తికేయన్ నటిస్తున్న 'పరాశక్తి' కేవలం ఒక సాధారణ కమర్షియల్ సినిమా కాదు. ఇది జనవరి 10న విడుదల కానుంది. జాతీయ అవార్డు గ్రహీత సుధా కొంగర దర్శకత్వంలో రూపొందుతున్న ఈ చిత్రం, 1965 నాటి హిందీ వ్యతిరేక ఉద్యమాలను మనకు చూపించబోతోంది.

శివకార్తికేయన్ ఇందులో ఒక అగ్నిమాపక సిబ్బందిగా కనిపిస్తారు. ఈ పాత్ర కోసం ఆయన శారీరకంగా చాలా కష్టపడ్డారని సమాచారం. శ్రీలీల, అథర్వ మురళి కీలక పాత్రల్లో నటిస్తుండగా, జి.వి. ప్రకాష్ సంగీతం అందిస్తున్నారు. ఈ సినిమా ప్రేక్షకుల హృదయాలను మరియు ఆలోచనలను రెండింటినీ తట్టేలా రూపొందింది.

ఈ పోరు ఎందుకు ముఖ్యం?

ఈ పోటీ కేవలం టికెట్ల అమ్మకాల గురించి మాత్రమే కాదు; ఇది కోలీవుడ్ భవిష్యత్తుకు సంబంధించినది.

  1. వీడ్కోలు కారకం: విజయ్ వారసత్వానికి నివాళి అర్పించడానికి అభిమానులు 'జననాయకన్' చిత్రాన్ని పదేపదే చూసే అవకాశం ఉంది.
  2. కంటెంట్‌లో మార్పు: 'పరాశక్తి' తమిళ సినిమాలో ఒక కొత్త తరంగాన్ని సూచిస్తోంది—చారిత్రక, సామాజిక అంశాలతో నాణ్యమైన కథాంశం ఇందులో ఉంది.

ప్రస్తుత అంచనాల ప్రకారం విజయ్‌కు ఉన్న అపారమైన మద్దతుతో 'జననాయకన్' ముందంజలో ఉన్నప్పటికీ, సుధా కొంగర సినిమాలు మౌత్ టాక్‌తో గేమ్-ఛేంజర్‌గా మారుతాయని గతంలో నిరూపితమైంది.

