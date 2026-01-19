Chutney Short Film చూస్తే వణుకు పుట్టాల్సిందే! భర్త కోసం ఆమె చేసే పనులు తెలిస్తే..
యూట్యూబ్లో 9 ఏళ్లుగా సెన్సేషన్ క్రియేట్ చేస్తున్న 'చట్నీ' షార్ట్ ఫిల్మ్ గురించి మీకు తెలుసా? టిస్కా చోప్రా నటించిన ఈ భయంకరమైన థ్రిల్లర్ కథ మరియు ట్విస్టుల వివరాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి.
ప్రస్తుతం ఓటీటీలో సస్పెన్స్, మిస్టరీ సినిమాల హవా నడుస్తోంది. అయితే, కేవలం 17 నిమిషాల నిడివితో 9 ఏళ్లుగా యూట్యూబ్ను ఒక షార్ట్ ఫిల్మ్ శాసిస్తోందంటే నమ్ముతారా? అవును.. ఆ సినిమా పేరే ‘చట్నీ’ (Chutney). సాదాసీదాగా మొదలై, క్లైమాక్స్లో ఇచ్చే ట్విస్టుతో వెన్నులో వణుకు పుట్టించే ఈ చిత్రం ఇప్పుడు మళ్లీ నెట్టింట ట్రెండ్ అవుతోంది.
కథేంటంటే?
ఈ కథ వనిత (టిస్కా చోప్రా) అనే మహిళ చుట్టూ తిరుగుతుంది. ఒక పార్టీలో తన భర్త విరి (ఆదిల్ హుస్సేన్) తో మరో యువతి (రసికా దుగ్గల్) అతిగా చొరవ తీసుకోవడం వనిత గమనిస్తుంది. మరుసటి రోజు ఆ యువతిని తన ఇంటికి పిలుస్తుంది వనిత. అక్కడ పిచ్చాపాటి మాటల మధ్య తన జీవితంలో జరిగిన కొన్ని భయంకరమైన విషయాలను వెల్లడిస్తుంది.
తన భర్తను వక్రదృష్టితో చూసినా, లేదా అతడితో సన్నిహితంగా ఉండాలని చూసినా వనిత ఎంతటి దారుణానికి ఒడిగడుతుందో చెబుతుంటే చూసే ప్రేక్షకుడికి చెమటలు పట్టాల్సిందే. మొదట తన సేవకుడిని, ఆ తర్వాత తన స్నేహితురాలిని ఆమె ఎలా డీల్ చేసిందనేది ఈ సినిమాలోని అసలు ట్విస్ట్.
ఎందుకు చూడాలి?
నటన: వనిత పాత్రలో టిస్కా చోప్రా నటన అద్భుతం. ఒక గృహిణిగా కనిపిస్తూనే, కళ్లతోనే భయాన్ని కలిగించడంలో ఆమె సక్సెస్ అయ్యారు.
ట్విస్టులు: సాధారణంగా సాగే సంభాషణల్లోనే దర్శకుడు లెక్కలేనన్ని ట్విస్టులు పెట్టారు.
రేటింగ్: ఈ చిత్రానికి IMDBలో 8.8/10 రేటింగ్ లభించింది.
తారాగణం: టిస్కా చోప్రా, రసికా దుగ్గల్, ఆదిల్ హుస్సేన్ వంటి పవర్ఫుల్ నటీనటులు ఇందులో ఉన్నారు.
ఈ అద్భుతమైన సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్ను మీరు ఇప్పటివరకు చూడకపోతే, యూట్యూబ్లో ఉచితంగా అందుబాటులో ఉంది. కేవలం 17 నిమిషాల్లోనే మీకు ఒక కంప్లీట్ థ్రిల్లర్ సినిమా చూసిన అనుభూతి కలుగుతుంది.