Telugu OTT Hits: ఛాంపియన్, శంబల మరియు దండోరా OTTలో స్ట్రీమ్ ఎప్పుడంటే?

2025 తెలుగు క్రిస్మస్ హిట్‌లు 'ఛాంపియన్', 'శంబల' మరియు 'దండోరా' చిత్రాల ఓటీటీ (OTT) విడుదల వివరాలను ఇక్కడ చూడండి. ఈ ఆసక్తికరమైన సినిమాలు ఆన్‌లైన్‌లో ఎప్పుడు మరియు ఎక్కడ స్ట్రీమింగ్ అవుతాయో తెలుసుకోండి.

గత క్రిస్మస్ వేడుకలు తెలుగు సినీ అభిమానులకు ఎంతో ఉత్సాహాన్ని ఇచ్చాయి. డిసెంబర్ 25, 2025న మూడు విభిన్న జోనర్లకు చెందిన తెలుగు సినిమాలు థియేటర్లలో విడుదలయ్యాయి. ఆసక్తికరమైన కథలు మరియు అద్భుతమైన నటనతో ఈ చిత్రాలు ప్రేక్షకులను అలరిస్తున్నాయి. ఇప్పుడు ఈ సినిమాలు ఓటీటీ (OTT) లో ఎప్పుడు, ఎక్కడ చూడవచ్చో తెలుసుకుందాం.

ఛాంపియన్ (Champion) ఓటీటీ విడుదల

సీనియర్ నటుడు శ్రీకాంత్ తనయుడు రోషన్ నటించిన 'ఛాంపియన్', తెలంగాణ వ్యవసాయ పోరాట నేపథ్యంతో సాగే పీరియడ్ స్పోర్ట్స్ డ్రామా. ఉత్కంఠభరితమైన కథనం మరియు క్రీడా సన్నివేశాలు ప్రేక్షకులను విశేషంగా ఆకట్టుకున్నాయి.

  1. థియేటర్ విడుదల: డిసెంబర్ 25, 2025
  2. శాటిలైట్ హక్కులు: జీ తెలుగు
  3. ఓటీటీ హక్కులు: నెట్‌ఫ్లిక్స్ (Netflix)
  4. ఓటీటీ విడుదల సమయం: థియేటర్లలో విడుదలైన నాలుగు వారాల తర్వాత, బహుశా జనవరి 20-28, 2026 మధ్య ఆశించవచ్చు.

శంబల (Shambala) ఓటీటీ విడుదల

ఆది సాయి కుమార్‌కు ఈ చిత్రం ఒక గొప్ప మలుపుగా నిలిచింది. హారర్ థ్రిల్లర్ కథాంశంతో సాగే ఈ సినిమా, మొదటి నుంచీ తన ఉత్కంఠభరిత సన్నివేశాలతో ప్రజల దృష్టిని ఆకర్షించింది.

  1. థియేటర్ విడుదల: డిసెంబర్ 25, 2025
  2. ఓటీటీ హక్కులు: ఆహా (Aha)
  3. ఓటీటీ విడుదల సమయం: నాలుగు వారాల థియేటర్ రన్ తర్వాత, అంటే జనవరి 20-28, 2026 మధ్యలో 'ఆహా'లో స్ట్రీమింగ్ అయ్యే అవకాశం ఉంది.

దండోరా (Dandora) ఓటీటీ విడుదల

సామాజిక ఇతివృత్తంతో సాగే 'దండోరా' చిత్రం ప్రీ-రిలీజ్ వేడుకలో నటుడు శివాజీ చేసిన వ్యాఖ్యల వల్ల వార్తల్లో నిలిచింది. శివాజీ, బిందు మాధవి మరియు నవదీప్ నటించిన ఈ చిత్రం సామాజిక అంశాలను చర్చించడంతో పాటు నటన పరంగా ప్రశంసలు పొందింది.

  1. థియేటర్ విడుదల: డిసెంబర్ 25, 2025
  2. ఓటీటీ హక్కులు: అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియో (Amazon Prime Video)
  3. ఓటీటీ విడుదల సమయం: థియేటర్ విడుదలైన నాలుగు వారాల తర్వాత, అనగా జనవరి 20 మరియు 28, 2026 మధ్య స్ట్రీమింగ్ అయ్యే అవకాశం ఉంది.

సారాంశం

క్రీడలు, హారర్ థ్రిల్లర్ మరియు సోషల్ డ్రామా వంటి విభిన్న జోనర్లలో వచ్చిన ఈ క్రిస్మస్ చిత్రాలు—ఛాంపియన్, శంబల మరియు దండోరా—దాదాపు ఒక నెల తర్వాత ఓటీటీలో సందడి చేయనున్నాయి. జనవరి 20 నుంచి 28, 2026 మధ్య కాలంలో నెట్‌ఫ్లిక్స్, ఆహా మరియు అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియోలలో ఈ సినిమాలను వీక్షించడానికి సిద్ధంగా ఉండండి. మీరు స్పోర్ట్స్ డ్రామాను ఇష్టపడినా, హారర్ సినిమాలను ఇష్టపడినా లేదా సామాజిక అంశాలపై ఆసక్తి ఉన్నా, ఈ క్రిస్మస్ ప్యాకేజీలో అందరికీ సరిపోయే చిత్రాలు ఉన్నాయి!

