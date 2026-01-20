Chiranjeevi Thanks Tweet: చిరంజీవి ‘మన శంకర వర ప్రసాద్’ 300 కోట్లు గ్రాస్ విజయంపై థాంక్స్
Chiranjeevi Thanks Tweet: చిరంజీవి ‘మన శంకర వర ప్రసాద్’ 300 కోట్ల గ్రాస్ సాధించిన విజయం వెనుక అభిమానులు, డిస్ట్రిబ్యూటర్లు, సినిమా టీమ్కు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు.
Chiranjeevi Thanks Tweet: మెగాస్టార్ చిరంజీవి నటించిన ‘మన శంకర వర ప్రసాద్’ చిత్రం ప్రపంచవ్యాప్తంగా 300 కోట్ల రూపాయల గ్రాస్ సాధించింది. అత్యంత వేగంగా ఈ మార్క్ను చేరిన తెలుగు చిత్రంగా సినిమా రికార్డు సృష్టించింది. ఉత్తర అమెరికాలో కూడా 3 మిలియన్ డాలర్ల వసూళ్లను అధిగమించిన ఈ చిత్రం, చిరంజీవి, దర్శకుడు అనిల్ రావిపూడి కోసం అత్యధిక వసూళ్లతో నిలిచింది.
చివరి 8వ రోజు అద్భుతమైన వసూళ్లను నమోదు చేసిన సినిమా 9వ రోజున మరింత జోరుగా ప్రదర్శన కొనసాగిస్తోంది. ఈ ఘన విజయం వెనుక, చిరంజీవి అభిమానులు, డిస్ట్రిబ్యూటర్లు, సినిమా టీమ్కు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. తన కెరీర్లోని ప్రతి మైలురాయి అభిమానుల ప్రేమతోనే సాధ్యమైందని ఆయన గుర్తు చేశారు.
చిరంజీవి మాట్లాడుతూ, “రికార్డులు వస్తాయి, పోతాయి.. కానీ మీ ప్రేమ శాశ్వతం. ఈ విజయం మొత్తం టీమ్ కృషికి నిదర్శనం. మీరు చూపించిన నమ్మకానికి ఇది అంకితం,” అని తెలిపారు.