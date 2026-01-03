Must Watch: చిరంజీవి హీరోగా “మన శంకర వరప్రసాద్గారు” ఫ్యాన్స్కి మజా
మెగాస్టార్ చిరంజీవి 'మన శంకర వరప్రసాద్ గారు'తో సంక్రాంతి 2026 బరిలో నిలిచారు. వెంకీ ప్రత్యేక పాత్రలో నటిస్తున్న ఈ ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్ బాక్సాఫీస్ వద్ద సందడి చేస్తోంది.
మెగాస్టార్ చిరంజీవి సుమారు రెండున్నరేళ్ల విరామం తర్వాత 'మన శంకర వరప్రసాద్ గారు' అనే ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్తో బాక్సాఫీస్ వద్ద సందడి చేయనున్నారు. 'భోళా శంకర్' ఆశించిన విజయం సాధించకపోవడంతో, చిరు తన మ్యాజిక్ను వెండితెరపై మళ్ళీ ఎప్పుడు చూపిస్తారా అని అభిమానులు ఎంతో ఆతృతగా ఎదురుచూస్తున్నారు.
హిట్ చిత్రాల దర్శకుడు అనిల్ రావిపూడి దర్శకత్వంలో రూపొందిన ఈ చిత్రంలో విక్టరీ వెంకటేష్ ఒక ప్రత్యేక పాత్రలో నటించడం విశేషం. వీరిద్దరి కలయికతో సంక్రాంతి బరిలో దిగుతున్న ఈ సినిమాపై భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి.
ఈ చిత్రం జనవరి 12, సోమవారం నాడు థియేటర్లలో విడుదల కానుంది. అంతకంటే ఒక రోజు ముందే పెయిడ్ ప్రీమియర్ షోలను ప్రదర్శించనున్నారు. ఇతర భారీ బడ్జెట్ సినిమాలతో పోలిస్తే, ఈ సినిమా ప్రీమియర్ టికెట్ ధరలను సామాన్యులకు అందుబాటులో ఉంచారు. ఉదాహరణకు, బాలకృష్ణ 'అఖండ 2' ప్రీమియర్ ధర రూ. 600 ఉండగా, ప్రభాస్ 'రాజాసాబ్' ప్రీమియర్ ధర రూ. 800 వరకు ఉండే అవకాశం ఉంది.
ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ఈ ప్రీమియర్ షోల ధరల పెంపునకు అనుమతి ఇచ్చింది, అయితే తెలంగాణలో పరిస్థితి ఇంకా స్పష్టంగా లేదు. 'రాజాసాబ్' మరియు 'మన శంకర వరప్రసాద్ గారు' చిత్రాల పెయిడ్ ప్రీమియర్ల అభ్యర్థనలను అధికారులు పరిశీలిస్తున్నారు. సంక్రాంతి బాక్సాఫీస్ యుద్ధం ముదురుతున్న నేపథ్యంలో అభిమానులు మరియు పరిశ్రమ వర్గాలు ఈ పరిణామాలను నిశితంగా గమనిస్తున్నాయి.
చిరంజీవి ఛరిష్మా, అనిల్ రావిపూడి దర్శకత్వ ప్రతిభ, మరియు పండగ సీజన్ వెరసి 'మన శంకర వరప్రసాద్ గారు' 2026లో అత్యంత ఆసక్తికరమైన చిత్రాల్లో ఒకటిగా నిలవనుంది.