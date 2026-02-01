Chiranjeevi : ఉపాసన, బిడ్డలు ఆరోగ్యంగా ఉన్నారు, సంతోషాన్ని పంచుకుంటున్నాం
Highlights
Chiranjeevi: అపోలో హాస్పిటల్లో రామ్ చరణ్ & ఉపాసన కుటుంబానికి ఇద్దరు బిడ్డలు జన్మించడంతో చిరంజీవి కుటుంబం, అభిమానులు ఆనందంలో మునిగారు.
అపోలో హాస్పిటల్లో ప్రసాద్ రాత్రి, రామ్ చరణ్ & ఉపాసన కుటుంబానికి రెండు బిడ్డలు జన్మించారు. చిరంజీవి కుటుంబం ఈ వార్తను పంచుకుని అత్యంత సంతోషం వ్యక్తం చేశారు.
చిరంజీవి మాట్లాడుతూ, “కొణిదెల, కామినేని ఫ్యామిలీలు అందరూ సంతోషంగా ఉన్నాం. ఉపాసన, బిడ్డలు చాలా ఆరోగ్యంగా ఉన్నారు. ఎప్పటి నుంచో మా ఇంట శుభం కలగాలని కోరుకున్నాం, భగవంతుడు, హనుమాన్ కృప వల్ల ఒక ఆడబిడ్డ, ఒక మగ బిడ్డ జన్మించారు. అభిమానులు పండుగ లాగా ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నారు” అని పేర్కొన్నారు.
ఈ సందర్భంగా ఫ్యామిలీ & అభిమానులకు ఆనందానికి అవధులు లేవు అని వెల్లడించారు.
