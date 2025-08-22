  • Menu
చిరంజీవి బర్త్‌డే స్పెషల్: మెగాస్టార్ టాప్-5 బ్లాక్‌బస్టర్ మూవీస్‌, కోట్లు కుమ్మరించిన హిట్స్‌, రెండు ఫ్లాప్‌లు కూడా – ఏ ఓటీటీలో చూడొచ్చు?

ఇండస్ట్రీకి ఎలాంటి బ్యాక్‌గ్రౌండ్ లేకుండా అడుగుపెట్టి, తన ప్రతిభతోనే Megastar Chiranjeevi స్థాయికి ఎదిగిన చిరు, తెలుగు సినిమా చరిత్రలో చిరస్థాయిగా నిలిచిపోయారు. యాక్టింగ్‌, డ్యాన్స్‌, ఫైట్స్‌ అన్నీ కలగలిపిన ఆయన సినిమాలు బాక్సాఫీస్‌ వద్ద సెన్సేషనల్‌ రికార్డులు క్రియేట్‌ చేశాయి.

ఇప్పుడాయన 70వ పుట్టిన రోజు సందర్భంగా, చిరు కెరీర్‌లో అత్యధిక వసూళ్లు సాధించిన టాప్-5 సినిమాలు, అలాగే రెండు ఫ్లాప్ మూవీస్‌, వాటి OTT platforms వివరాలు మీ కోసం.

టాప్-5 బ్లాక్‌బస్టర్ మూవీస్‌

1. సై రా నరసింహా రెడ్డి (2019)

ఉయ్యలావాడ నరసింహా రెడ్డి జీవితకథ ఆధారంగా తెరకెక్కిన ఈ మూవీ చిరంజీవి కెరీర్‌లో అతిపెద్ద హిట్‌. ప్రపంచవ్యాప్తంగా రూ.244 కోట్ల గ్రాస్‌ వసూళ్లు సాధించింది.📌 OTT: Amazon Prime Video

2. వాల్తేరు వీరయ్య (2023)

కామెడీ, యాక్షన్‌, ఎమోషన్‌ పర్ఫెక్ట్ మిక్స్‌తో వచ్చిన ఈ మాస్ యాక్షన్ థ్రిల్లర్‌లో చిరంజీవి – రవితేజ బ్రదర్స్‌గా అదరగొట్టారు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా రూ.232 కోట్ల గ్రాస్ వసూళ్లు.📌 OTT: Netflix

3. ఖైదీ నంబర్ 150 (2017)

రైతుల సమస్యలపై తెరకెక్కిన ఈ సినిమా చిరు రీ-ఎంట్రీ మూవీ. డ్యుయల్ రోల్‌లో మెగాస్టార్ మంత్ర ముగ్ధులను చేశారు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా రూ.164 కోట్ల గ్రాస్‌.📌 OTT: Disney+ Hotstar

4. గాడ్ ఫాదర్ (2022)

మిక్స్‌డ్ టాక్ తెచ్చుకున్నప్పటికీ బాక్సాఫీస్ వద్ద రూ.108 కోట్ల గ్రాస్‌ వసూళ్లు సాధించింది. పొలిటికల్ లీడర్‌గా చిరు పవర్‌ఫుల్‌గా నటించారు.📌 OTT: Netflix

5. ఆచార్య (2022)

థియేటర్లలో డిజాస్టర్ అయినా, కొడుకు రామ్ చరణ్‌తో కలిసి నటించడం వల్ల స్పెషల్‌గా నిలిచింది. రూ.71 కోట్ల గ్రాస్ వసూళ్లు మాత్రమే రాబట్టింది.📌 OTT: Zee5, Amazon Prime Video

🎬 ఫ్లాప్ మూవీస్‌

బాక్సాఫీస్ వద్ద కొన్ని సార్లు డిజాస్టర్స్‌ను కూడా చూశారు చిరు. అందులో ముఖ్యంగా ఆచార్య, అలాగే కొన్ని క్రేజ్ ఉన్నప్పటికీ కష్టాలు ఎదుర్కొన్న గాడ్ ఫాదర్ మిశ్రమ ఫలితాలు తెచ్చుకున్నాయి.

మెగాస్టార్ లెగసీ

70 ఏళ్లు వచ్చినా చిరంజీవి అదే ఎనర్జీతో సినిమాల్లో రాణిస్తున్నారు. అభిమానులు “బాస్ ఈజ్ బ్యాక్” అని మళ్ళీ మళ్ళీ చప్పట్లు కొడుతున్నారు.

