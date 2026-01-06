Singer Chinmayi Controversy: ఆరేళ్లయినా తగ్గని వివాదం.. సింగర్కు భారీ షాక్ ఇచ్చిన మోహన్ జీ!
సింగర్ చిన్మయికి, డైరెక్టర్ మోహన్ జీకి మధ్య వివాదం ముదిరింది. 'ద్రౌపది 2' నుంచి ఆమె పాడిన పాటను తొలగిస్తున్నట్లు దర్శకుడు ప్రకటించారు. అసలు కారణం ఇక్కడ చూడండి.
సింగర్ చిన్మయి అంటే కేవలం అద్భుతమైన గాత్రమే కాదు.. సామాజిక అంశాలపై, ముఖ్యంగా మహిళా హక్కుల (Feminism) కోసం గళమెత్తే వ్యక్తిగా అందరికీ సుపరిచితమే. తాజాగా ఆమెకు 'ద్రౌపది' చిత్ర దర్శకుడు మోహన్ జీ ఊహించని షాక్ ఇచ్చారు. అసలు ఈ వివాదం ఎందుకు మొదలైంది? ఇప్పుడు ఏమైందో చూద్దాం.
ఫ్లాష్ బ్యాక్: ఆరేళ్ల క్రితం ఏం జరిగింది?
సుమారు ఆరు సంవత్సరాల క్రితం మోహన్ జీ దర్శకత్వంలో తమిళంలో 'ద్రౌపది' అనే సినిమా వచ్చింది. ఈ సినిమా మహిళలను కించపరిచేలా ఉందని, కులాల మధ్య చిచ్చు పెట్టేలా ఉందంటూ చిన్మయి అప్పట్లో తీవ్రస్థాయిలో విమర్శలు చేశారు. దీనిపై దర్శకుడు మోహన్ జీ కూడా ఘాటుగానే స్పందించారు. దీంతో వీరిద్దరి మధ్య సోషల్ మీడియా వేదికగా పెద్ద యుద్ధమే నడిచింది.
ట్విస్ట్ ఇచ్చిన 'ద్రౌపది 2' సాంగ్:
కాలక్రమేణా అందరూ ఈ విషయాన్ని మర్చిపోయారనుకుంటున్న తరుణంలో, ఇప్పుడు 'ద్రౌపది 2' సిద్ధమైంది. ఈ చిత్రానికి ప్రముఖ సంగీత దర్శకుడు జిబ్రాన్ మ్యూజిక్ అందిస్తున్నారు. జిబ్రాన్తో ఉన్న 18 ఏళ్ల స్నేహం కారణంగా, ఆయన అడగగానే చిన్మయి స్టూడియోకి వెళ్లి "ఏమోకే" అనే పాటను పాడేశారు. అయితే ఆ పాట ఏ సినిమా కోసమో, దర్శకుడు ఎవరో ఆమెకు ముందుగా తెలియదట!
ఐడియాలజీ గొడవ.. పాట తొలగింపు!
తీరా పాట పాడాక అది మోహన్ జీ సినిమా అని తెలియడంతో చిన్మయి స్పందించారు. "జిబ్రాన్ కోసమే పాడాను, ఒకవేళ ముందే తెలిసి ఉంటే నా ఐడియాలజీకి పడని వ్యక్తులతో అస్సలు పనిచేసేదాన్ని కాదు" అని ఆమె పేర్కొన్నారు. ఈ వ్యాఖ్యలపై దర్శకుడు మోహన్ జీ తీవ్రంగా మండిపడ్డారు.
"ఆమె నా సినిమాకు నెగిటివ్ పబ్లిసిటీ చేస్తోంది. అందుకే చిన్మయి పాడిన పాటను సినిమా నుండి పూర్తిగా తీసివేస్తున్నాను. థియేటర్లలో ఆమె వాయిస్ వినిపించదు, వేరే సింగర్తో ఆ పాటను మళ్లీ పాడిస్తాను" అని ఆయన ప్రకటించారు.
సోషల్ మీడియాలో చర్చ:
ప్రస్తుతం చిన్మయి పాడిన వెర్షన్ యూట్యూబ్లో ఉన్నప్పటికీ, థియేటర్ వెర్షన్లో మాత్రం ఆమె పాట ఉండదు. ఆరేళ్ల క్రితం మొదలైన ఈ 'ద్రౌపది' వివాదం ఇంకా సమసిపోలేదని ఈ ఘటనతో స్పష్టమైంది. నెటిజన్లు కూడా దీనిపై భిన్నాభిప్రాయాలు వ్యక్తం చేస్తున్నారు.