Champion OTT Release బాక్సాఫీస్ వద్ద హిట్.. మరి ఓటీటీలోకి ఎప్పుడొస్తుందంటే?
శ్రీకాంత్ కుమారుడు రోషన్ నటించిన ‘ఛాంపియన్’ మూవీ ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ డేట్ వచ్చేసింది. నెట్ఫ్లిక్స్లో జనవరి 23 నుంచి ఈ సినిమా అందుబాటులోకి రానుంది. పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ..
శ్రీకాంత్ కుమారుడు రోషన్ ప్రధాన పాత్రలో నటించిన పీరియాడికల్ యాక్షన్ డ్రామా ‘ఛాంపియన్’. డిసెంబర్ 25న క్రిస్మస్ కానుకగా విడుదలైన ఈ చిత్రం బాక్సాఫీస్ వద్ద ఘనవిజయం సాధించింది. తెలంగాణలోని బైరాన్పల్లి గ్రామ నేపథ్యంలో సాగే ఒక యువకుడి ఫుట్బాల్ కలలు, భావోద్వేగాల మేళవింపుగా వచ్చిన ఈ సినిమాకు ప్రేక్షకులు బ్రహ్మరథం పట్టారు.
డిజిటల్ స్ట్రీమింగ్ వివరాలు:
థియేటర్లలో సందడి చేసిన ఈ చిత్రం ఇప్పుడు డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్పై అలరించేందుకు సిద్ధమైంది.
ఓటీటీ సంస్థ: నెట్ఫ్లిక్స్ (Netflix)
స్ట్రీమింగ్ తేదీ: జనవరి 23, 2026 (అంచనా)
భాషలు: తెలుగుతో పాటు దక్షిణ భారత భాషల్లో అందుబాటులో ఉండే అవకాశం ఉంది.
చిత్ర విశేషాలు:
ప్రదీప్ అద్వైతం దర్శకత్వంలో వచ్చిన ఈ సినిమా అన్ని వర్గాల ప్రేక్షకులను మెప్పించింది. ముఖ్యంగా:
నటీనటులు: రోషన్ నటనలో పరిణతి చూపించగా, మలయాళ ముద్దుగుమ్మ అనస్వర రాజన్ హీరోయిన్గా ఆకట్టుకుంది.
క్యామియో: మలయాళ స్టార్ హీరో దుల్కర్ సల్మాన్ కీలక పాత్రలో మెరవడం సినిమాకు పెద్ద ప్లస్ పాయింట్ అయింది.
సంగీతం: మిక్కీ జే మేయర్ అందించిన పాటలు, ముఖ్యంగా ‘గిరగిర గింగిరాగిరే’ సాంగ్ ఇప్పటికే చార్ట్బస్టర్గా నిలిచింది.
నిర్మాణం: వైజయంతి మూవీస్, స్వప్న సినిమాస్ వంటి ప్రతిష్టాత్మక సంస్థలు ఈ చిత్రాన్ని నిర్మించాయి.
శంభాలా వంటి పెద్ద సినిమాలు పోటీలో ఉన్నప్పటికీ, తనదైన కథా బలంతో ఛాంపియన్ నిలబడటం విశేషం. థియేటర్లలో మిస్ అయిన వారు ఈ వారాంతంలో నెట్ఫ్లిక్స్లో ఈ సూపర్ హిట్ మూవీని చూసి ఎంజాయ్ చేయొచ్చు.