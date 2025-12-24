Champion Movie Review: మైదానంలో ప్రతి క్షణం అనుభూతితో నిండిన క్రీడా ప్రయాణం
రోషన్ ప్రధాన పాత్రలో నటించిన పీరియడ్ స్పోర్ట్స్ డ్రామా 'ఛాంపియన్', డిసెంబర్ 25న క్రిస్మస్ కానుకగా విడుదలవుతున్న నేపథ్యంలో క్లీన్ 'U/A' సర్టిఫికేట్ను పొందింది. ఈ సినిమా నిడివి (రన్టైమ్), కథ మరియు సెన్సార్ వివరాలు లోపల చూడండి.
గ్రాండ్ రిలీజ్కు సిద్ధమవుతున్న స్పోర్ట్స్ డ్రామా 'ఛాంపియన్', డిసెంబర్ 25న ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేటర్లలో సందడి చేయనుంది. ప్రేక్షకులకు ఇది ఒక ప్రత్యేకమైన క్రిస్మస్ కానుక. స్వప్న సినిమా, జీ స్టూడియోస్, ఆనంది ఆర్ట్ క్రియేషన్స్ మరియు కాన్సెప్ట్ ఫిల్మ్స్ పతాకాలపై ప్రియాంక దత్, జి.కె. మోహన్, జెమినీ కిరణ్ మరియు ఉమేష్ బన్సల్ సంయుక్తంగా ఈ చిత్రాన్ని నిర్మించారు. లెజెండరీ ప్రొడ్యూసర్ సి. అశ్విని దత్ ఈ చిత్రాన్ని సమర్పిస్తున్నారు.
ప్రదీప్ అద్వైతం దర్శకత్వం వహించిన 'ఛాంపియన్', స్వాతంత్ర్యానికి పూర్వం జరిగిన కథాంశంతో రూపొందిన ఒక విభిన్నమైన స్పోర్ట్స్ డ్రామా. రోషన్ ప్రధాన పాత్రలో నటించగా, అనస్వర రాజన్, మురళీ శర్మ మరియు పలువురు ప్రముఖ నటీనటులు ఇతర ముఖ్య పాత్రలు పోషించారు.
బలమైన సాంకేతిక బృందం
ఈ ప్రాజెక్ట్ కోసం అత్యంత నైపుణ్యం కలిగిన సాంకేతిక బృందం పనిచేసింది. పద్మశ్రీ గ్రహీత, ప్రపంచ ప్రఖ్యాత ఆర్ట్ డైరెక్టర్ తోట తరణి ప్రొడక్షన్ డిజైనర్గా వ్యవహరించారు. మది సినిమాటోగ్రఫీ అందించగా, మిక్కీ జె. మేయర్ సంగీతాన్ని సమకూర్చారు. కోటగిరి వెంకటేశ్వరరావు ఎడిటింగ్ బాధ్యతలు చేపట్టారు. పీటర్ హెయిన్ యాక్షన్ సీక్వెన్స్లను, చంద్రకాంత్ సోనవానే కాస్ట్యూమ్స్ను డిజైన్ చేశారు. ఈ బృందం ప్రతిభ చిత్రంలోని పీరియడ్ సెట్టింగ్ను అత్యంత వాస్తవికంగా, భారీగా తీర్చిదిద్దింది.
చారిత్రక మరియు క్రీడా నేపథ్యం
భారత స్వాతంత్ర్యానికి కొద్ది కాలం ముందు జరిగిన కథ ఇది. సికింద్రాబాద్లో ఉంటూ అంతర్జాతీయ స్థాయి ఫుట్బాల్ క్రీడాకారుడు కావాలని కలలుగనే మైఖేల్ అనే యువకుని చుట్టూ ఈ కథ తిరుగుతుంది. తెలంగాణ విముక్తి పోరాటంలో కీలకమైన బైరాన్పల్లి ప్రాంతంలో అతని జీవితం అనూహ్య మలుపు తిరుగుతుంది.
చారిత్రక పరిణామాల నేపథ్యంలో, ఒక ఫుట్బాల్ క్రీడాకారుడిగా ఉన్న మైఖేల్ లక్ష్యం ఎలా మారిందనేది ఇక్కడ ముఖ్యం. 1948లో రజాకార్లకు వ్యతిరేకంగా గ్రామస్తులు చేసిన పోరాట నేపథ్యంలో, ఒక క్రీడాకారుడు విప్లవకారుడిగా ఎలా మారాడనేది ఈ చిత్రం ఆవిష్కరిస్తుంది.
సెన్సార్ మరియు రన్టైమ్ వివరాలు
సెంట్రల్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఫిలిం సర్టిఫికేషన్ (CBFC) ఈ చిత్రానికి క్లీన్ 'U/A' (16+) సర్టిఫికేట్ను మంజూరు చేసింది. సినిమాలోని కథాంశం మరియు చారిత్రక నేపథ్యాన్ని సెన్సార్ బోర్డు అభినందించింది. కేవలం కొన్ని డైలాగులు మరియు సన్నివేశాల్లో స్వల్ప మార్పులను సూచించగా, మేకర్స్ వాటిని పూర్తి చేశారు. ఎటువంటి ప్రధాన అభ్యంతరాలు లేకుండా సెన్సార్ ప్రక్రియ పూర్తయింది.
స్పోర్ట్స్ డ్రామా, సామాజిక అంశాలు, భావోద్వేగాలు మరియు యుద్ధ సన్నివేశాలతో కూడిన ఈ చిత్రం రన్టైమ్ 2 గంటల 49 నిమిషాలు (సుమారు 169 నిమిషాలు). కథలోని లోతును, చారిత్రక వివరాలను వివరించడానికి ఈ నిడివి అవసరమని చిత్ర బృందం భావించింది.
రోషన్ నటనపై ఆసక్తి
ఉత్కంఠభరితమైన కథ, చారిత్రక నేపథ్యం మరియు అద్భుతమైన సాంకేతిక విలువల కలయికతో వస్తున్న 'ఛాంపియన్' ప్రేక్షకులకు గొప్ప అనుభూతిని ఇస్తుందని భావిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా కథానాయకుడు రోషన్, ఈ సంక్లిష్టమైన మరియు భావోద్వేగపూరితమైన పాత్రను ఎంతటి శక్తివంతంగా పండించాడనేది ఇప్పుడు ఆసక్తికరంగా మారింది.