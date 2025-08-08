F1 Movie: బాక్సాఫీసు వద్ద కనకవర్షం.. 4800కోట్లు కలెక్ట్ చేసిన హాలీవుడ్ మూవీ..!
F1 Movie: హాలీవుడ్ స్టార్ హీరో బ్రాడ్ పిట్ ప్రస్తుతం తన తల్లి మరణంతో తీవ్ర దుఃఖంలో ఉన్నారు. అయితే, ఆయన నటించిన సినిమా మాత్రం ప్రపంచవ్యాప్తంగా అద్భుతమైన విజయాన్ని సాధించి రికార్డులు సృష్టిస్తోంది.
F1 Movie: హాలీవుడ్ స్టార్ హీరో బ్రాడ్ పిట్ ప్రస్తుతం తన తల్లి మరణంతో తీవ్ర దుఃఖంలో ఉన్నారు. అయితే, ఆయన నటించిన సినిమా మాత్రం ప్రపంచవ్యాప్తంగా అద్భుతమైన విజయాన్ని సాధించి రికార్డులు సృష్టిస్తోంది. F1 అనే ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ వద్ద కలెక్షన్ల సునామీ సృష్టిస్తోంది. ఇప్పటికే ఈ చిత్రం రూ.4,800 కోట్లకు పైగా వసూలు చేసి, ఈ ఏడాది అత్యధిక వసూళ్లు సాధించిన చిత్రాలలో ఒకటిగా నిలిచింది. జోసెఫ్ కోసిన్స్కీ దర్శకత్వం వహించిన F1 సినిమాకు ప్రేక్షకుల నుంచి అద్భుతమైన స్పందన లభిస్తోంది. సినిమా విడుదలైన 6 వారాల్లోనే ప్రపంచవ్యాప్తంగా $550 మిలియన్లు (సుమారు రూ.4,800 కోట్లు) వసూలు చేసింది.
ప్రేక్షకుల డిమాండ్ మేరకు, ఇప్పుడు ఈ సినిమాను IMAX స్క్రీన్లలో కూడా విడుదల చేయబోతున్నారు. ఇది ప్రేక్షకులకు మరింత అద్భుతమైన అనుభూతిని ఇస్తుంది. సినిమా పండితుల అంచనాల ప్రకారం, IMAX థియేటర్లలో విడుదలైన తర్వాత సినిమా వసూళ్లు మరో $600 మిలియన్ల వరకు పెరిగే అవకాశం ఉంది.
ఈ సినిమా విజయం అడ్వాన్స్ బుకింగ్ల నుంచే మొదలైంది. సినిమా విడుదల కావడానికి ముందే, అడ్వాన్స్ బుకింగ్లలో $55 మిలియన్లు (సుమారు రూ.450 కోట్లు) వసూలు చేసింది. సినిమా విశ్లేషకులు కేవలం $30-40 మిలియన్లు మాత్రమే వసూలు చేస్తుందని అంచనా వేశారు. వారి అంచనాలను మించి ఈ సినిమా అడ్వాన్స్ బుకింగ్లలోనే రికార్డులు సృష్టించింది.
IMAXలో కూడా ఇలాగే ప్రేక్షకుల ఆదరణ లభిస్తే, ఈ సినిమా టోమ్ క్రూజ్ నటించిన 'Mission: Impossible – The Final Reckoning' వంటి సినిమాలను కూడా అధిగమించి, కొత్త చరిత్ర సృష్టించే అవకాశం ఉంది. ఈ సినిమా కథ సోనీ హేస్ అనే ఫార్ములా వన్ రేసర్ చుట్టూ తిరుగుతుంది. ఒక ప్రమాదం కారణంగా తన కెరీర్ను కోల్పోయిన సోనీ, 30 ఏళ్ల తర్వాత మళ్లీ రేసులోకి వస్తాడు. ఈ ప్రయాణంలో అతను ఎలా తనను తాను తెలుసుకున్నాడు, విజయం సాధించాడా లేదా అనేది ఈ సినిమాలో చూడవచ్చు. బ్రాడ్ పిట్ ఈ సినిమాలో అద్భుతమైన నటనను ప్రదర్శించి, విమర్శకుల ప్రశంసలు అందుకున్నారు.