BMW Twitter Review: మాస్ మహారాజా ‘భర్త మహాశయులకు విజ్ఞప్తి’.. హిట్ కొట్టాడా? ట్విట్టర్ టాక్ ఇదే!
మాస్ మహారాజా రవితేజ నటించిన 'భర్త మహాశయులకు విజ్ఞప్తి' (BMW) మూవీ ట్విట్టర్ రివ్యూ వచ్చేసింది. కిశోర్ తిరుమల దర్శకత్వంలో వచ్చిన ఈ సినిమా, ఓవర్సీస్ ప్రీమియర్స్ నుండే పాజిటివ్ టాక్ సొంతం చేసుకుంది. రవితేజ వింటేజ్ కామెడీ టైమింగ్, ఎనర్జీ ప్రేక్షకులను అలరిస్తున్నాయి. సంక్రాంతి విన్నర్ గా ఈ సినిమా నిలుస్తుందా? నెటిజన్లు ఏమంటున్నారో ఇక్కడ చూడండి.
సంక్రాంతి రేసులోకి మాస్ మహారాజా రవితేజ ఎంట్రీ ఇచ్చేశారు. కిశోర్ తిరుమల దర్శకత్వంలో రవితేజ నటించిన లేటెస్ట్ మూవీ ‘భర్త మహాశయులకు విజ్ఞప్తి’ (BMW) నేడు (జనవరి 13) ప్రపంచవ్యాప్తంగా గ్రాండ్గా విడుదలవుతోంది. ఇప్పటికే ఓవర్సీస్ (USA, UK)లో ప్రీమియర్ షోలు పూర్తి కావడంతో, సోషల్ మీడియా వేదికగా నెటిజన్లు తమ అభిప్రాయాలను పంచుకుంటున్నారు.
సంక్రాంతి రేసులో రవితేజ మార్క్ కామెడీ
ఇప్పటికే సంక్రాంతి బరిలో ‘ది రాజా సాబ్’, ‘మన శంకర వరప్రసాద్ గారు’ వంటి చిత్రాలు ఉన్నప్పటికీ, రవితేజ సినిమాపై భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి. చాలా కాలం తర్వాత రవితేజ తన పాత వింటేజ్ కామెడీ టైమింగ్తో ఈ సినిమాలో అదరగొట్టారని నెటిజన్లు కామెంట్స్ చేస్తున్నారు.
ట్విట్టర్ రిపోర్ట్: పాజిటివ్ వైబ్స్!
ఓవర్సీస్ ప్రేక్షకుల నుండి అందుతున్న సమాచారం ప్రకారం ఈ సినిమాకు పాజిటివ్ టాక్ వినిపిస్తోంది. ముఖ్యంగా:
రవితేజ ఎనర్జీ: "రవితేజ ఈజ్ బ్యాక్" అంటూ ఫ్యాన్స్ హంగామా చేస్తున్నారు. గత కొన్ని చిత్రాలు నిరాశపరిచినప్పటికీ, ఇందులో రవితేజ ఎనర్జీ అద్భుతంగా ఉందని అంటున్నారు.
ఫస్ట్ హాఫ్: కథ కొంచెం సాదాసీదాగా ఉన్నప్పటికీ, ఫస్ట్ హాఫ్లో వచ్చే కామెడీ సీన్స్ బాగా వర్కవుట్ అయ్యాయట. కొన్ని చోట్ల నెమ్మదించినా, ఓవరాల్గా ఎంటర్టైనింగ్ గా ఉందని నెటిజన్ల అభిప్రాయం.
కామెడీ & టైమింగ్: కిశోర్ తిరుమల మార్క్ మేకింగ్, భీమ్స్ సిసిరోలియో అందించిన సంగీతం సినిమాకు ప్లస్ అయ్యాయని తెలుస్తోంది.
ఒక నెటిజన్ రివ్యూ: "#BMW ఫస్ట్ హాఫ్ యావరేజ్. కథ పల్చగా ఉన్నా కామెడీ మాత్రం అదిరిపోయింది. రవితేజ రీసెంట్ సినిమాల్లో ఇదే బెస్ట్ ఫస్ట్ హాఫ్."
మరో అభిమాని ట్వీట్: "అబ్బా.. ఆ టైమింగ్, ఆ ఎనర్జీ! రవితేజ ఫుల్ ఫామ్లోకి వచ్చేశాడు. ఈ సంక్రాంతి విన్నర్ 'భర్త మహాశయులే'. మిస్ అవ్వకండి!"
ముగింపు:
మొత్తానికి రవితేజ తన మాస్ ఇమేజ్ను పక్కన పెట్టి చేసిన ఈ పూర్తి స్థాయి ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్, పండగ పూట ప్రేక్షకులకు మంచి వినోదాన్ని అందిస్తుందనిపిస్తోంది. ఆషికా రంగనాథ్, డింపుల్ హయాతి గ్లామర్ కూడా తోడవ్వడంతో ఈ చిత్రం సంక్రాంతికి మంచి వసూళ్లను రాబట్టే అవకాశం ఉంది.