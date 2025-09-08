  • Menu
Home  > సినిమా

Bigg Boss Telugu 9 : బిగ్ బాస్ తెలుగు 9 సీజన్ ప్రారంభం.. ఈసారి హౌసులోకి వెళ్లిన కంటెస్టెంట్లు వీళ్లే

Bigg Boss Telugu 9 : బిగ్ బాస్ తెలుగు 9 సీజన్ ప్రారంభం.. ఈసారి హౌసులోకి వెళ్లిన కంటెస్టెంట్లు వీళ్లే
x

Bigg Boss Telugu 9 : బిగ్ బాస్ తెలుగు 9 సీజన్ ప్రారంభం.. ఈసారి హౌసులోకి వెళ్లిన కంటెస్టెంట్లు వీళ్లే

Highlights

బిగ్ బాస్ సీజన్ మళ్లీ ప్రారంభమైంది. హిందీ, మలయాళం బిగ్ బాస్ కొత్త సీజన్లు ఇప్పటికే ప్రారంభమయ్యాయి. అయితే, హిందీలో ఒక అడుగు ముందుకు వేసి బిగ్ బాస్ లో ప్రజాస్వామ్య విధానాన్ని ప్రవేశపెట్టారు.

Bigg Boss Telugu 9 : బిగ్ బాస్ సీజన్ మళ్లీ ప్రారంభమైంది. హిందీ, మలయాళం బిగ్ బాస్ కొత్త సీజన్లు ఇప్పటికే ప్రారంభమయ్యాయి. అయితే, హిందీలో ఒక అడుగు ముందుకు వేసి బిగ్ బాస్ లో ప్రజాస్వామ్య విధానాన్ని ప్రవేశపెట్టారు. అక్కడ ఇంటి నిర్ణయాలను పోటీదారులకే వదిలివేశారు. ఇప్పుడు బిగ్ బాస్ తెలుగు కొత్త సీజన్ ప్రారంభమైంది. ఇది తెలుగులో తొమ్మిదో సీజన్, దీనికి అనేక ప్రత్యేకతలు ఉన్నాయి.

కామన్ మ్యాన్లకు అవకాశం, అగ్నిపరీక్ష టాస్క్!

బిగ్ బాస్ తెలుగులో ప్రతి సీజన్​లో సామాన్యులను ఇంటిలోకి తీసుకుంటారు. ఇలా వచ్చిన సామాన్యులు కూడా విజేతలుగా నిలిచి చరిత్ర సృష్టించారు. ఈసారి కూడా సామాన్యులకు అవకాశం లభించింది. ఈసారి అగ్నిపరీక్ష అనే స్పెషల్ టాస్క్ ద్వారా సామాన్యులను ఎంపిక చేసి ఇంటిలోకి పంపించారు.

రెండు బిగ్ బాస్ హౌస్‌లు

ఈ సీజన్‌లో రెండు బిగ్ బాస్ హౌస్‌లలో ఆట, టాస్క్‌లు జరగనున్నాయి. ఈ విషయాన్ని హోస్ట్ నాగార్జున మొదటిలోనే ప్రకటించారు. రెండు హౌస్‌లలోనూ కంటెస్టెంట్లను ఉంచి, పరస్పరం టాస్క్‌లలో పోటీపడేలా చేస్తారు. ఈ సీజన్ ప్రారంభంలో నాగార్జున స్వయంగా కొన్ని టాస్క్‌లను పూర్తి చేసి బిగ్ బాస్ ఇంట్లోకి అడుగు పెట్టడం కూడా ఒక విశేషం.

బిగ్ బాస్ తెలుగు 9 కంటెస్టెంట్స్ జాబితా

తనుజా గౌడ: కన్నడ నటి అయిన ఈమె, తెలుగు టీవీ సీరియల్స్ ద్వారా తెలుగు ప్రేక్షకులకు దగ్గరయ్యారు.

ఫ్లోరా సైని: కన్నడ, తెలుగు, తమిళం, మలయాళం, హిందీ భాషల్లో అనేక సినిమాల్లో నటించిన సీనియర్ నటి.

కల్యాణ్ పడల: కామన్ మ్యాన్.

జబర్దస్త్ ఇమ్మాన్యుయేల్: జబర్దస్త్ కామెడీ షో ద్వారా గుర్తింపు పొందిన నటుడు.

శ్రేష్ఠి వర్మ: కొరియోగ్రాఫర్.

హరిత హరీష్: కామన్ మ్యాన్

రీతు చౌదరి: సోషల్ మీడియా ఇన్‌ఫ్లుయెన్సర్.

భరణి శంకర్: సినిమా, సీరియల్ నటుడు.

డీమాన్ పవన్: కామన్ మ్యాన్

సంజనా గల్రానీ: సీనియర్ హీరోయిన్

రాము రాథోడ్: జానపద గాయకుడు.

శ్రీజ దమ్ము: కామన్ మ్యాన్.

సుమన్ శెట్టి: కమెడియన్

ప్రియా శెట్టి: కామన్ మ్యాన్

మనీష్ మర్యాద: కామన్ మ్యాన్

Show Full Article
Print Article
More On
Next Story
More Stories
X
sidekick