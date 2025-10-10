బిగ్ బాస్ తెలుగు 9 ఓటింగ్ సెన్సేషన్.. ఓట్లు ఎక్కువైనా డేంజర్లో ఇద్దరు! ఈ వారం ఎలిమినేషన్ ఎవరంటే?
బిగ్ బాస్ తెలుగు 9 సీజన్లో ఈ వారం ఎలిమినేషన్ సస్పెన్స్ పెరిగింది. ఓట్లు ఎక్కువ వచ్చినా ఇద్దరు కంటెస్టెంట్స్ డేంజర్ జోన్లో ఉన్నారని సమాచారం. ఈ వారం బిగ్ బాస్ ఎలిమినేషన్ ఎవరు అనేది హాట్ టాపిక్గా మారింది.
బిగ్ బాస్ తెలుగు 9 సీజన్ ఐదో వారం మిడ్వీక్కి చేరుకుంది. ఈసారి నామినేషన్స్లో ఏకంగా 10 మంది కంటెస్టెంట్స్ ఉన్నారు. అయితే, ఓట్లు ఎక్కువ వచ్చిన ఇద్దరు కంటెస్టెంట్స్ కూడా డేంజర్ జోన్లో ఉన్నారని సమాచారం. ఈ వారం ఎలిమినేషన్ ఎవరు అన్నదానిపై అభిమానుల్లో భారీ ఆసక్తి నెలకొంది.
బిగ్ బాస్ తెలుగు 9లో టఫ్ కాంపిటీషన్
బిగ్ బాస్ తెలుగు 9 సీజన్ ప్రారంభం నుంచి మంచి జోరు చూపిస్తోంది. అయితే, గత కొన్ని రోజుల్లో మాత్రం కాస్త సైలెంట్గా సాగుతోంది. ఐదో వారం నామినేషన్స్లో సుమన్ శెట్టి, తనూజ గౌడ, భరణి, ఫ్లోరా సైని, రీతూ చౌదరి, డీమోన్ పవన్, శ్రీజ దమ్ము, కల్యాణ్ పడాల, సంజన గల్రాని, దివ్య నిఖితా ఉన్నారు. కెప్టెన్ రాము, ఇమ్యూనిటీ సాధించిన ఇమ్మాన్యుయెల్ తప్ప అందరూ నామినేట్ అయ్యారు.
ఎలిమినేషన్ టాస్క్లలో సర్వైవ్ చేసిన వారు
బిగ్ బాస్ ఇచ్చిన టాస్క్ల ద్వారా కొంతమంది సేఫ్ అయ్యారు. ఇప్పటివరకు కల్యాణ్, భరణి, దివ్య, తాజాగా తనూజ గౌడ సేఫ్ అయ్యారు. దీంతో పది మందిలో నలుగురు సురక్షితంగా ఉన్నారు.
ఓటింగ్ లెక్కలు షాక్ ఇచ్చాయి
ఈ వారం ఓటింగ్లో తనూజ 17.12% ఓట్లతో టాప్ 1లో, కల్యాణ్ 15.38%తో రెండో స్థానంలో ఉన్నారు. సుమన్ శెట్టి (12.96%) మూడో స్థానం, భరణి (8.44%) నాలుగో స్థానం, ఫ్లోరా సైని (8.17%) ఐదో స్థానంలో ఉన్నారు.
మిగతా స్థానాల్లో సంజన (8.15%), శ్రీజ (8.13%), నిఖితా (7.66%), రీతూ చౌదరి (7%) మరియు డీమోన్ పవన్ (6.99%) ఉన్నారు.
డేంజర్ జోన్లో ఈ నలుగురు!
ఓటింగ్ ర్యాంకుల ప్రకారం, పవన్, రీతూ చౌదరి ఇద్దరు ఎలిమినేషన్కు దగ్గరగా ఉన్నారు. అయితే, బిగ్ బాస్ ఈ వారం ఓటింగ్ కంటే ఇమ్యూనిటీ ఆధారంగా ఎలిమినేషన్ చేయనున్నట్లు టాక్ ఉంది. దీంతో ఓట్లు ఎక్కువ ఉన్న సుమన్ శెట్టి, ఫ్లోరా సైని కూడా డేంజర్ జోన్లో ఉన్నారట.
తాజా సమాచారం ప్రకారం, సుమన్ శెట్టి, రీతూ చౌదరి, డీమోన్ పవన్, ఫ్లోరా సైని ఈ నలుగురిలో ఎవరో ఒకరు ఈ వారం బిగ్ బాస్ 9లో ఎలిమినేట్ కానున్నట్లు తెలుస్తోంది.
ఇలా ఓట్లు ఎక్కువగా వచ్చినా డేంజర్ జోన్లో ఉండటం అభిమానుల్లో కొత్త చర్చకు దారి తీసింది. బిగ్ బాస్ తెలుగు 9 ఎలిమినేషన్ ఎపిసోడ్ ఈ వారం ప్రేక్షకులలో హాట్ టాపిక్గా మారింది.