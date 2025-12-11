  • Menu
Bigg Boss 9 : సుమన్ శెట్టి, సంజనల్లో ఎవరు ఔట్? డబుల్ ఎలిమినేషన్‌కు రంగం సిద్ధం
Highlights

రియాలిటీ షో బిగ్ బాస్ తెలుగు సీజన్ 9 గ్రాండ్ ఫినాలేకి చేరుకోవడంతో, హౌస్‌లో ఉత్కంఠ వాతావరణం నెలకొంది. ప్రస్తుతం హౌస్‌లో ఉన్న ఏడుగురు కంటెస్టెంట్‌లలో, టాప్ 5 ఫైనల్ బెర్త్‌లు ఖరారు కావాలంటే మరో ఇద్దరు బయటకు వెళ్లాల్సి ఉంది.

Bigg Boss 9 : రియాలిటీ షో బిగ్ బాస్ తెలుగు సీజన్ 9 గ్రాండ్ ఫినాలేకి చేరుకోవడంతో, హౌస్‌లో ఉత్కంఠ వాతావరణం నెలకొంది. ప్రస్తుతం హౌస్‌లో ఉన్న ఏడుగురు కంటెస్టెంట్‌లలో, టాప్ 5 ఫైనల్ బెర్త్‌లు ఖరారు కావాలంటే మరో ఇద్దరు బయటకు వెళ్లాల్సి ఉంది. అందుకే, ఊహించని ట్విస్ట్‌లతో ప్రేక్షకులను అలరించే బిగ్ బాస్, ఈ వారం డబుల్ ఎలిమినేషన్‌కు ప్లాన్ చేశారు. ముఖ్యంగా, గురువారం (డిసెంబర్ 11, 2025) రాత్రి ఒక మిడ్-వీక్ ఎలిమినేషన్ ఉండబోతోందనే వార్త కంటెస్టెంట్‌లకు మరియు ప్రేక్షకులకు పెద్ద షాక్‌గా మారింది.

సాధారణంగా, బిగ్ బాస్ హౌస్‌లో కీలకమైన ఎలిమినేషన్స్‌ను అర్ధరాత్రి సమయంలో ప్లాన్ చేస్తారు. ఈసారి కూడా గురువారం రాత్రి కంటెస్టెంట్‌లు నిద్రలో ఉన్న సమయంలో లేపి, ఊహించని విధంగా ఒకరిని ఇంటి నుండి బయటకు పంపే అవకాశం ఉంది. కళ్యాణ్ మినహా నామినేషన్లలో ఉన్న ఆరుగురు కంటెస్టెంట్‌లలో, ఈ అర్ధరాత్రి షాక్‌కు గురయ్యేది ఎవరనేది పెద్ద ప్రశ్న. ఎలిమినేషన్ ప్రమాదంలో ఉన్న కంటెస్టెంట్ల పేర్లలో సుమన్ శెట్టి, సంజన బలంగా వినిపిస్తున్నాయి.

ఆడియన్స్ ఓట్ల పరంగా చూస్తే, సుమన్ శెట్టి తక్కువ ఓట్లతో బయటకు వెళ్లే అవకాశాలు ఉన్నాయి. సంజన ఈ వారం ఇమ్యూనిటీ రేసులో వెనుకబడటం, టాస్క్ ప్రదర్శన ఆధారంగా బిగ్ బాస్ నిర్ణయం తీసుకుంటే, సంజన కూడా ఎలిమినేట్ అయ్యే అవకాశం ఉంది. టాస్క్ పర్ఫార్మెన్స్, ఓటింగ్.. ఈ రెండింటిలో బిగ్ బాస్ ఏ ప్రమాణాన్ని తీసుకుంటారో అనేది ఆసక్తికరంగా మారింది.

విన్నర్ టైటిల్‌ను గెలుచుకోవడం కోసం హౌస్‌లో ముగ్గురు కంటెస్టెంట్‌ల మధ్య ప్రధానంగా పోటీ ఉంది. కళ్యాణ్ బలమైన ఫాలోయింగ్‌తో పాటు, ఓటింగ్‌లో కూడా ముందున్నట్లు తెలుస్తోంది. అతని ఆటతీరు విన్నర్ అయ్యేందుకు ఎక్కువ అవకాశాలను సూచిస్తోంది. తనూజ, ఇమ్మాన్యుయేల్ వీరు కూడా గట్టి పోటీ ఇస్తూ, తమ తమ అభిమాన వర్గాల నుండి మద్దతు పొందుతున్నారు.

