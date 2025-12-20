Bigg Boss Season 9: టాప్ 5 నుంచి సంజన అవుట్, ఇక విన్నర్ ఎవరో హైప్ పెరుగుతోంది!
“బిగ్ బాస్ సీజన్ 9 ఫైనల్: టాప్ 5 నుంచి సంజన అవుట్, కళ్యాణ్ పడాల, తనూజ్ విన్నర్ రేస్లో హైప్. ఫుల్ లేట్స్టు హౌస్ అప్డేట్స్, ఎలిమినేషన్ వివరాలు.”
బిగ్ బాస్ సీజన్ 9 ఫైనల్ పాయింట్కి చేరింది. ఈ క్రమంలో టాప్ 5 కంటెస్టెంట్స్ ఇమ్మాన్యుయేల్, తనూజ్, సంజన, డీమన్ పవన్, కళ్యాణ్ పడాల హౌస్లో కొనసాగుతున్నారు. కానీ టాప్ 5 నుంచి సంజనను ఎలిమినేట్ చేసినట్లు సమాచారం. సంజన అవుట్ కావడంతో ఇప్పుడు హౌస్లో నాలుగుగురు మాత్రమే మిగిలారు.
ఇప్పటి దృష్ట్యా, కళ్యాణ్ పడాల మరియు తనూజ్ విన్నర్ రేస్లో ముందుంటున్నారు. మిగిలిన ఇద్దరు, డీమన్ పవన్ మరియు ఇమ్మాన్యుయేల్, సూట్ కేస్ ఆఫర్తో హౌస్ నుంచి బయటకు వెళ్లే అవకాశం ఉంది. ప్రత్యేకంగా, ఇమ్మాన్యుయేల్ సూట్ కేస్ ద్వారా బయటకు వచ్చే అవకాశమే ఎక్కువగా ఉండగా, అది హవాలా వార్తలుగా చర్చలో ఉంది.
సోషల్ మీడియాలో ఇప్పటికే కళ్యాణ్ ఫ్యాన్స్ మరియు తనూజ్ ఫ్యాన్స్ మధ్య తీవ్ర హడావిడి కొనసాగుతోంది. మొదట నుండే సీజన్ విన్నర్ తనూజ్ అని ప్రచారం సాగుతోంది, కానీ కళ్యాణ్ పడాల కూడా తన కసరత్తు, వ్యూహంతో పెద్ద ఫ్యాన్ బేస్ సంపాదించి, స్పష్టమైన పోటీని అందించాడు. హౌస్లో ఈ ఇద్దరు స్నేహితులుగా ఉన్నప్పటికీ, సోషల్ మీడియా చర్చల్లో రెండు ఫ్యాన్ బేస్లు ఒకరికొకరు ఎదురుదాడి చేస్తున్నారు.
వీరిద్దరి గేమ్, వ్యక్తిత్వం, ప్రేక్షకులతో సాన్నిహిత్యం, మరియు చివరి టాస్క్లలో చూపించిన ప్రదర్శన ఆధారంగా విన్నర్ ఎవరో కొన్ని గంటల్లో ప్రకటించబడనుంది. ఈ సీజన్ ఫైనల్ ఫుల్ ఎమోషనల్, సస్పెన్స్తో సాగిపోతుంది.