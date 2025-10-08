  • Menu
Bigg Boss 9 Today Promo: కళ్యాణ్-తనూజ గొడవ.. లీడర్‌బోర్డ్‌లో భరణి-దివ్య టాప్!

Bigg Boss 9 Today Promo: కళ్యాణ్-తనూజ గొడవ.. లీడర్‌బోర్డ్‌లో భరణి-దివ్య టాప్!
Bigg Boss 9 Today Promo: కళ్యాణ్-తనూజ గొడవ.. లీడర్‌బోర్డ్‌లో భరణి-దివ్య టాప్!

Highlights

బిగ్‌బాస్ హౌస్‌లో వైల్డ్ కార్డ్ ఎంట్రీల నుంచి తమను తాము కాపాడుకోవడానికి కంటెస్టెంట్లు తీవ్రంగా శ్రమిస్తున్నారు.

బిగ్‌బాస్ హౌస్‌లో వైల్డ్ కార్డ్ ఎంట్రీల నుంచి తమను తాము కాపాడుకోవడానికి కంటెస్టెంట్లు తీవ్రంగా శ్రమిస్తున్నారు. వైల్డ్ కార్డ్స్‌కు అవకాశం ఇవ్వకుండా ఉండేందుకు డేంజర్ జోన్‌లో ఉన్న 10 మంది సభ్యులను ఐదు జంటలుగా విభజించిన బిగ్‌బాస్ వరుస టాస్కులు పెడుతున్నాడు.

నిన్నటి రెండు టాస్కులలో రీతూ చౌదరి-డీమాన్ ఒక టాస్క్‌లో గెలిచి 100 పాయింట్లు సాధించారు, కానీ రెండో టాస్క్‌లో ఫౌల్ చేయడంతో బిగ్‌బాస్ వారి పాయింట్లలో సగం కోత విధించాడు.

నిన్నటి లీడర్‌బోర్డ్ పాయింట్లు:

రీతూ-డీమాన్ (50 పాయింట్లు)

సంజన-ఫ్లోరా (40 పాయింట్లు)

భరణి-దివ్య (40 పాయింట్లు)

కళ్యాణ్-తనూజ (30 పాయింట్లు)

శ్రీజ-సుమన్ (10 పాయింట్లు)

నేటి టాస్క్: 'హోల్డ్ ఇట్ లాంగ్'

నేటి ఎపిసోడ్‌కు సంబంధించిన ప్రోమోలో బిగ్‌బాస్ మరో కీలకమైన టాస్క్ 'హోల్డ్ ఇట్ లాంగ్' ప్రకటించాడు.

టాస్క్ వివరణ: "ఏ జంట అయితే టాస్క్ ముగిసేవరకు తమ ప్లాట్‌ఫామ్‌ను నేలకు తాకకుండా గాల్లో ఉంచగలుగుతారో వారు విజేతలు అవుతారు," అని బిగ్‌బాస్ చెప్పగా, ఇమ్మానుయేల్ మరియు రాము సంచాలకులుగా వ్యవహరించారు.

సంచాలకులు మొదట అన్ని జంటలపై ఒక్కో సంచి వేశారు. ఆ తర్వాత ఒక జంటపై అదనంగా సంచి వేయమన్నప్పుడు భరణి-దివ్యలపై భారం మోపారు. ఆ తర్వాత సంజన-ఫ్లోరా టీమ్‌పై కూడా సంచి వేయడంతో, అబ్బాయిలు లేరని సంజన బతిమాలింది.

తరువాత ఒక జంటపై రెండు సంచులు వేయమన్నప్పుడు శ్రీజ-సుమన్ శెట్టి టీమ్ వెంటనే ఔట్ అయిపోయింది. ఆ తర్వాత భరణి-దివ్య, సంజన-ఫ్లోరా టీమ్‌లు కూడా ఎలిమినేట్ అయ్యాయి.

కళ్యాణ్-తనూజ మధ్య గొడవ, రీతూ-డీమాన్ విజయం

చివరికి కళ్యాణ్-తనూజ మరియు రీతూ-డీమాన్ జంటలు మిగిలాయి. తనూజ టీమ్‌కి బ్యాగ్ పెడుతుండగా, సంచి కింద పడటంతో తాడు వదిలేసిన తనూజ వెంటనే కళ్యాణ్‌పై ఫైర్ అయ్యింది. "నాకు చెప్పడానికి రాకు కళ్యాణ్ నువ్వు.. నీది డౌన్ వచ్చింది అక్కడ," అని తనూజ ఆరోపించగా, "నేను దించట్లేదు నువ్వు ఫుల్ డౌన్ చేసేశావ్ అక్కడ" అంటూ కళ్యాణ్ వాదించాడు. ఈ వాగ్వాదం మధ్యలో కూడా డీమాన్-రీతూ టీమ్ పట్టుదలగా నిలబడి ఈ టాస్క్‌లో విజయం సాధించింది.

అయితే, అన్ని టాస్కులు పూర్తయిన తర్వాత భరణి-దివ్య టీమ్ లీడర్‌బోర్డ్‌లో మొదటి స్థానం సాధించగా, రీతూ-డీమాన్ రెండో స్థానంలో నిలిచారు. చివరి స్థానంలో మాత్రం శ్రీజ-సుమన్ శెట్టి టీమ్ ఉన్నట్లు సమాచారం.

