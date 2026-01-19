Bigg Boss Kannada విన్నర్గా 'గిల్లి' చారిత్రక విజయం: చేతికి వచ్చే ప్రైజ్ మనీ ఎంత? టాక్స్ కోతలు ఎన్ని?
బిగ్ బాస్ కన్నడ సీజన్ 12 విజేతగా గిల్లి నిలిచారు. ₹50 లక్షల ప్రైజ్ మనీ గెలుచుకున్నా, పన్నుల కోత తర్వాత ఆయనకు వచ్చే అసలు మొత్తం ఎంత? పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ..
బుల్లితెరపై అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన రియాలిటీ షో బిగ్ బాస్ కన్నడ సీజన్ 12 ఘనంగా ముగిసింది. ఈ సీజన్ విజేతగా గిల్లి (Gilli) నిలిచి సరికొత్త చరిత్ర సృష్టించారు. హోస్ట్ కిచ్చా సుదీప్ చేతుల మీదుగా గిల్లి ట్రోఫీని అందుకున్నారు. మొత్తం 23 మంది కంటెస్టెంట్లతో జరిగిన ఈ హోరాహోరీ పోరులో గిల్లి ఏకంగా 40 కోట్లకు పైగా ఓట్లు సాధించి విజేతగా అవతరించారు. ఫ్యాేవరెట్ కంటెస్టెంట్ రక్షిత రన్నరప్గా నిలిచారు.
గిల్లి గెలుచుకున్న బహుమతులు:
గతంలో పలు రియాలిటీ షోలలో రన్నరప్గా నిలిచి 'అన్ లక్కీ' అనిపించుకున్న గిల్లి, ఈసారి మాత్రం బిగ్ బాస్ టైటిల్ కొట్టి తన కల నెరవేర్చుకున్నారు. ఆయనకు దక్కిన బహుమతులు ఇవే:
ప్రైజ్ మనీ: ₹50 లక్షల నగదు.
కారు: బహుమతిగా మారుతి సుజుకి విక్టోరిస్ కారు.
సుదీప్ కానుక: హోస్ట్ సుదీప్ తన వ్యక్తిగత తరపున మరో ₹10 లక్షల నగదు బహుమతిని ప్రకటించి తన పెద్ద మనసు చాటుకున్నారు.
చేతికి వచ్చేది ₹50 లక్షలు కాదు! ఎందుకంటే?
విజేతకు ₹50 లక్షలు ప్రకటించినప్పటికీ, ఆ మొత్తం పూర్తిగా గిల్లి ఖాతాలోకి చేరదు. భారత ప్రభుత్వ నిబంధనల ప్రకారం వినోద బహుమతులపై (Winning from Games/Shows) భారీగా పన్ను విధిస్తారు.
పన్ను విధింపు: బహుమతి మొత్తంపై 30 శాతం టీడీఎస్ (TDS) కోత విధిస్తారు.
నికర నగదు: ₹50 లక్షలలో 30 శాతం అంటే ₹15 లక్షలు పన్ను రూపంలో ప్రభుత్వానికి వెళ్తుంది. మిగిలిన ₹35 లక్షలు మాత్రమే విజేతకు అందుతాయి.
సుదీప్ ఇచ్చిన ₹10 లక్షల బహుమతిపై ఈ పన్ను వర్తిస్తుందా లేదా అనేది ఇంకా స్పష్టత లేదు.
రన్నరప్ రక్షిత పరిస్థితి కూడా ఇదే!
కేవలం విజేతకే కాదు, రన్నరప్గా నిలిచిన రక్షితకు వచ్చిన బహుమతిపై కూడా పన్ను ప్రభావం ఉంటుంది. ఆమెకు ₹25 లక్షల నగదు బహుమతి లభించగా, పన్నుల కోత తర్వాత కేవలం ₹17,50,000 మాత్రమే ఆమెకు అందుతాయి.
ఎన్ని కోతలు ఉన్నప్పటికీ, గిల్లి సాధించిన ఈ చారిత్రాత్మక విజయం ఆయన కెరీర్కు పెద్ద మలుపు కానుంది.