Biggboss 9 : బిగ్ బాస్ ఫ్యాన్సుకు భారీ షాక్.. నిర్వాహకులపై రూ.2కోట్ల పరువు నష్టం దావా
దేశంలో అత్యంత వినోదాత్మక, అంతే వివాదాస్పదమైన రియాలిటీ షోలలో బిగ్ బాస్ ముందుంటుంది.
Biggboss 9 : దేశంలో అత్యంత వినోదాత్మక, అంతే వివాదాస్పదమైన రియాలిటీ షోలలో బిగ్ బాస్ ముందుంటుంది. ప్రతి సీజన్లోనూ ఏదో ఒక వివాదం, కోర్టు కేసులు ఈ షోను వెంటాడుతూనే ఉంటాయి. ఈ ఏడాది కూడా అదే సంప్రదాయం కొనసాగింది. ప్రస్తుతం జరుగుతున్న హిందీ బిగ్ బాస్ 19వ సీజన్కు పెద్ద తలనొప్పి ఎదురైంది. ఒక ప్రముఖ మ్యూజిక్ సంస్థ షో నిర్వాహకులపై ఏకంగా రూ.2 కోట్ల పరువు నష్టం దావా వేసినట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి.
ఫోనోగ్రాఫిక్ పర్ఫార్మెన్స్ లిమిటెడ్ అనే మ్యూజిక్ సంస్థ, బిగ్ బాస్ షో నిర్మాతలైన ఎండమోల్ షైన్ ఇండియా, బనిజాయ్ సంస్థలకు లీగల్ నోటీసు జారీ చేసింది. బిగ్ బాస్ 19వ సీజన్ 11వ ఎపిసోడ్లో అగ్నీపథ్ సినిమాలోని చికణీ చమేలీచ గోరీ తేరి ప్యార్ మే సినిమాలోని ధాత్ తేరీ కీ మే పాటలను అనుమతి లేకుండా ఉపయోగించారని ఫోనోగ్రాఫిక్ పర్ఫార్మెన్స్ లిమిటెడ్ ఆరోపించింది.
ఈ పాటల హక్కులు సోనీ మ్యూజిక్ ఇండియా వద్ద ఉన్నాయి. అయితే, ఈ హక్కుల నిర్వహణను ఫోనోగ్రాఫిక్ పర్ఫార్మెన్స్ లిమిటెడ్ (PPL) చూసుకుంటుంది. పీపీఎల్ అనుమతి లేకుండా పాటలను ఉపయోగించడం అనేది ఉద్దేశపూర్వక నియమ ఉల్లంఘన అని ఆ సంస్థ స్పష్టం చేసింది. దీనివల్ల తమకు ఆర్థిక నష్టం వాటిల్లిందని, లైసెన్స్ ఫీజు చెల్లించాలని నోటీసులో పేర్కొంది. ఈ విషయంలో ముందు ముందు రాజీ కుదురుతుందా లేదా అనేది వేచి చూడాలి.
జియో హాట్స్టార్కు కూడా చిక్కులు?
కొన్ని నివేదికల ప్రకారం.. ఈ వివాదానికి ఎండమోల్ సంస్థకు ఎలాంటి సంబంధం లేదని తెలుస్తోంది. షోలో ఏ పాటలను ప్లే చేయాలి అనేది జియో హాట్స్టార్ ప్రమోషన్ టీమ్ నిర్ణయిస్తుందని సమాచారం. కాబట్టి, ఈ నోటీసుకు జియో హాట్స్టార్ సంస్థ సమాధానం ఇస్తుందా అనే ప్రశ్న కూడా ఇప్పుడు తలెత్తుతోంది. ఒకవేళ జియో హాట్స్టార్ కూడా ఈ వివాదంలోకి వస్తే, సమస్య మరింత జఠిలమయ్యే అవకాశం ఉంది.
కన్నడ బిగ్ బాస్ పై ప్రభావం?
ప్రస్తుతం కన్నడ బిగ్ బాస్ ప్రారంభానికి ఇంకా కొన్ని రోజులే మిగిలి ఉన్నాయి. ఈ షో గురించి అభిమానులు భారీ అంచనాలతో ఎదురుచూస్తున్నారు. ఈసారి ఎలాంటి పోటీదారులు వస్తారనే ఆసక్తి నెలకొంది. గతసారి కన్నడ బిగ్ బాస్ షో కూడా అనేక వివాదాలతో నిండిపోయింది. ఈసారి అలాంటివి జరగకుండా ప్రశాంతంగా సాగాలని అందరూ కోరుకుంటున్నారు. అయితే, హిందీ బిగ్ బాస్ కు తలెత్తిన ఈ సమస్య కన్నడ బిగ్ బాస్ పై ఏమైనా ప్రభావం చూపుతుందా అనేది వేచి చూడాలి.