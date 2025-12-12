Biggboss 9: తనూజకు మరో అవకాశం!
బిగ్ బాస్ సీజన్ 9లో తన అద్భుతమైన ఆట నైపుణ్యంతో మొదటి రోజు నుండి ఆకట్టుకుంటూ వస్తున్న తనూజ, ఫైనల్ వీక్ ముందు వారం లీడర్ బోర్డ్ టాస్క్లో కూడా తన ప్రతిభను మరోసారి ప్రదర్శించింది.
బిగ్ బాస్ సీజన్ 9లో తన అద్భుతమైన ఆట నైపుణ్యంతో మొదటి రోజు నుండి ఆకట్టుకుంటూ వస్తున్న తనూజ, ఫైనల్ వీక్ ముందు వారం లీడర్ బోర్డ్ టాస్క్లో కూడా తన ప్రతిభను మరోసారి ప్రదర్శించింది. ఈ సీజన్లో తనూజ ఇప్పటికే లీడర్ బోర్డ్లో టాప్ స్థానంలో నిలిచినప్పటి నుండి ఆడియెన్స్ నుండి ఓట్స్ కోసం అవకాశం పొందింది. గురువారం ఫైనల్ గా లీడర్ బోర్డ్లో టాప్లో నిలిచిన తనూజకు మరోసారి ఓటింగ్ అవకాశం వచ్చింది.
ఈ వారం రెండోసారి ఇచ్చిన అవకాశం, ప్రత్యేకంగా సంజనా కాకుండా తనూజకు మాత్రమే ఇవ్వబడింది. ఇప్పటికే ఒకసారి ఓటింగ్ చేసుకున్న ఆమెకు ఈ సారి రెండవ అవకాశం వచ్చింది. దీని ద్వారా తనకు అభిమానుల నుంచి మరింత రీచ్ ఏర్పడుతుంది.
తనూజ ఈ సీజన్లో విన్నర్ అయ్యే అవకాశం కూడా ఉంది. పోటీగా ఉన్న కళ్యాణ్, ఇమ్మాన్యుయెల్తో సమానంగా తన ఆట నైపుణ్యంతో ప్రేక్షకులను మెప్పించింది. ఫైనల్ టైటిల్ ఎవరు సాధిస్తారో ఇంకా తెలియాల్సి ఉంది, కానీ తనూజ లేడీ విన్నర్ కావాలన్న ఆశతో ఆడియెన్స్కి కూడా ఇదే అభ్యర్థన చెప్పుతోంది.
టాప్ 3 & టికెట్ టు ఫినాలే
టాప్ 3లో కళ్యాణ్, తనూజ, ఇమ్మాన్యుయెల్ ఉన్నారు. ఇమ్మాన్యుయెల్, తనూజ సెలబ్రిటీలు కాగా, కళ్యాణ్ కామనర్గా వచ్చి టాప్ 3లో చేరాడు. ప్రతీ టాస్క్లో అతను తన ప్రయత్నాలతో చూపించాడు. చివరికి కళ్యాణ్ ఫస్ట్ ఫైనలిస్ట్గా టికెట్ టు ఫినాలే టాస్క్ గెలిచాడు.
ఇమ్మాన్యుయెల్, కళ్యాణ్ను దాటుకుని తనూజ ఫైనల్ టైటిల్ సాధించగలదా లేదా అనేది ఓట్స్పై ఆధారపడి ఉంటుంది.
ఈ సీజన్ ప్రత్యేకత
బిగ్ బాస్ సీజన్ 9లో మొదలైనప్పటి నుండి, ఈసారి మూడుగురు టాప్ 3లో విన్నింగ్ ఛాన్స్లతో పోటీ పడుతున్నారు. సాధారణంగా కేవలం ఇద్దరి మధ్యే టైటిల్ పోటీ జరుగుతుంటుంది, కానీ ఈసారి ముగ్గురికీ సమాన అవకాశం ఉంది.
మేజారిటీ ఓట్స్ ఎవరి వైపుకు ఉంటాయో, వారు ఈ సీజన్ టైటిల్ విజేతగా నిలుస్తారు. తద్వారా ఫైనల్ ఎపిసోడ్ నెక్స్ట్ లెవెల్ రొమాంచకంగా మారబోతోంది.