Bigg Boss 9 Telugu: వైల్డ్ కార్డ్ ఎంట్రీ మాధురి హడలెత్తిస్తోంది – రాము డేంజర్ జోన్లో
బిగ్ బాస్ 9 తెలుగు హౌస్లో వైల్డ్ కార్డ్ ఎంట్రీగా అడుగుపెట్టిన దివ్వెల్ మాధురి హౌస్లోకి వచ్చిన తక్షణమే సంచలనంగా మారిపోయింది.
బిగ్ బాస్ 9 తెలుగు హౌస్లో వైల్డ్ కార్డ్ ఎంట్రీగా అడుగుపెట్టిన దివ్వెల్ మాధురి హౌస్లోకి వచ్చిన తక్షణమే సంచలనంగా మారిపోయింది. ఎవరి పై పడితే వెంటనే తన మాటలతో వారిని భయపెడుతుంది. మాధురిని చూస్తే ఇతర హౌస్మేట్స్ హడలెత్తిపోతున్నారు. మరోవైపు, ఆరుగురు నామినేషన్లలో ఫోక్ సింగర్ రాము రాథోడ్ డేంజర్ జోన్లో ఉన్నాడు.
వైల్డ్ కార్డ్స్ ఎంట్రీ:
ఆదివారం నాడు దివ్వెల్ మాధురి, అయేషా, శ్రీనివాస్ సాయి, రమ్య మోక్ష, నిఖిల్ నాయర్, గౌరవ్ గుప్తా వంటి కాంటెస్టెంట్లు హౌస్లోకి అడుగుపెట్టారు. వీరి ఎంట్రీతో గేమ్ మరింత ఆసక్తికరంగా మారింది. దివ్వెల్ మాధురి హౌస్లోకి అడుగుపెట్టిన వెంటనే హౌస్మేట్స్ హడలెత్తిపోయారు.
సంజనను దొంగ అని ఆరోపణ:
మాధురి హౌస్లోకి వచ్చిన తర్వాత గట్టిగా మాట్లాడుతూ సంజనను దొంగ అని, దివ్య నిఖితను తీసేయాలని ఫైర్ అయ్యింది. అదేవిధంగా, తన స్టిక్కర్ ప్యాకెట్ కనబడకపోవడాన్ని సంజనపై ఆరోపించింది. సంజన అది డిసిప్లిన్ కోసం తీసుకున్నాడని వివరణ ఇచ్చినప్పటికీ మాధురి ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది.
రచ్చ రచ్చ:
మాధురి “ఏంటీ కామెడీగా ఉంది, గుడ్డు దొంగతనం అయినట్లే స్టిక్కర్స్ కూడా దొంగతనం” అని హౌస్లో ప్రదర్శించసాగింది. “ఏంటీ అంటే ఏంటీ” అని నిలకడగా వ్యాఖ్యలు చేస్తూ హౌస్లో హడావిడి సృష్టించింది.
కర్రీ కోసం విరోధం:
మాధురి ఎగ్ దోశను కర్రీతో కలిపి తింటూ, “నా ఆమోదం అవసరం” అని, ఫుడ్ మానిటరింగ్పై అసహనాన్ని వ్యక్తం చేసింది. కెప్టెన్ కల్యాణ్ చెప్పినా ఆమె వినలేదు. “నాకు బాండింగ్ అవసరం లేదు” అని నిష్క్రమంగా హౌస్లో ప్రవర్తించడం హౌస్మేట్స్ను మరింత హడలెత్తించింది.
ఓటింగ్ అప్డేట్:
ఆరు వారం నామినేషన్లలో దివ్య నిఖిత, రాము రాథోడ్, భరణి, డీమాన్ పవన్, సుమన్ శెట్టి, తనూజ పుట్టస్వామి ఉన్నాయి. రాము రాథోడ్ డేంజర్ జోన్లో ఉండగా, ప్రస్తుతం ఓటింగ్ శాతాన్ని చూసి అతను ఎలిమినేట్ అవ్వడానికి దగ్గరగా ఉన్నాడు.
టాప్ కంటెస్టెంట్:
నామినేషన్లలో టాప్ ప్లేస్లో తనూజ పుట్టస్వామి 31.86% ఓట్లతో ఉన్నారు. తరువాత వరుసగా సుమన్ శెట్టి (24.79%), డీమాన్ పవన్ (11.80%), దివ్య నిఖిత (11.37%), భరణి (10.68%) స్థానాల్లో ఉన్నారు. రాము రాథోడ్ 9.51% ఓట్లతో లాస్ట్ ప్లేస్లో ఉన్నాడు. ఈ ట్రెండ్ కొనసాగితే రాము ఈ వారం ఎలిమినేట్ అవ్వే అవకాశం ఉంది.