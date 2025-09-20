Bigg Boss 9 Telugu: సుమన్ శెట్టి-రీతూ చౌదరి మధ్య వాగ్వాదం..ఏకగ్రీవంగా రాము ఎన్నిక
Bigg Boss 9 Telugu: బిగ్ బాస్ ఇంట్లో రెండో వారం కెప్టెన్సీ టాస్క్ చాలా ఆసక్తికరంగా జరిగింది. ఈ టాస్క్లో గెలిచి పవన్ రెండో వారానికి కెప్టెన్గా ఎన్నికయ్యాడు. కెప్టెన్సీ టాస్క్ సందర్భంగా ఇంటి సభ్యుల మధ్య వాడివేడిగా చర్చలు జరిగాయి. ముఖ్యంగా ఇమ్మాన్యుయెల్, సుమన్ శెట్టి మధ్య ఎమోషనల్ సంభాషణ జరిగింది. మరోవైపు రీతూ చౌదరి, పవన్, ప్రియ ఒక గ్రూప్గా చేరి టాస్క్ గురించి మాట్లాడుకున్నారు.
కెప్టెన్సీ టాస్క్ సమయంలో సుమన్ శెట్టి, భరణితో మాట్లాడుతూ.. 'ఇమ్మాన్యుయేల్ నాతో ఇప్పటివరకు చాలా ఏడ్చాడు. కానీ రీతూ మాత్రం నాకు సపోర్టు ఇవ్వకుండా పవన్కు సపోర్టు ఇస్తుంది' అని తన అభిప్రాయాన్ని వెల్లడించాడు. మరో సన్నివేశంలో రీతూ ఏడుస్తుండగా, కళ్యాణ్ ఆమెను ఓదార్చడం ఆసక్తికరంగా కనిపించింది. టాస్క్ తర్వాత ఇంటి సభ్యులు రెండు గ్రూపులుగా విడిపోయి, ఎవరు నిజాయితీగా ఆడారు, ఎవరు వివక్ష చూపించారు అనే దానిపై చాలాసేపు చర్చించుకున్నారు.
అంతకు ముందు రాత్రి తాను ఎందుకు అంత ఎమోషనల్ అయ్యానని హరీష్ అడిగినప్పుడు, రీతూ 'ఆ వ్యక్తి కెప్టెన్ అయినందుకు నేను సంతోషంగా లేను. అతను కాలేదనే బాధ కూడా ఉంది' అని చెప్పింది. 'నేను వారికి నిజాయితీగా లేనని వారు భావిస్తున్నారు' అని కూడా రీతూ చెప్పుకొచ్చింది. ఈ విషయంపై ఇమ్మాన్యుయెల్ మాట్లాడుతూ రీతూ తన ఈ ట్రిక్తో కెప్టెన్ నుంచి తనకు కావలసినవి సాధించుకుంటుంది అని చెప్పాడు.
కెప్టెన్గా పవన్ ఎన్నికైన తర్వాత, బిగ్ బాస్ అతనికి కొన్ని సూచనలు ఇచ్చాడు. వాటిని భరణి కెప్టెన్సీ బోర్డుపై పవన్ ఫోటో పెడుతూ చదివి వినిపించాడు. కెప్టెన్గా పవన్ బాధ్యతలు తీసుకున్నాక, ప్రియ అతన్ని 'మనీష్ను కిచెన్లోకి రానివ్వకుండా చూసుకో' అని కోరింది.
ఈ వారం బిగ్ బాస్ ఇంట్లో ఉన్న కంటెస్టెంట్లలో ఒకరికి 'ఓనర్' హోదా ఇచ్చే టాస్క్ మొదలుపెట్టాడు. ఈ టాస్క్లో కొన్ని రౌండ్లు ఉంటాయి అని బిగ్ బాస్ చెప్పాడు. ఈ టాస్క్ ప్రకారం ఒక బాక్స్ నుంచి బొమ్మలు విసిరితే, వాటిని పక్కన ఉన్నవాళ్లు పట్టుకుని దాచుకోవాలి. ఈ టాస్క్కు ప్రియ సంచాలక్ గా వ్యవహరించింది. శ్రీజ, మనీష్ బొమ్మలు విసరగా, మిగిలినవారు వాటిని పట్టుకున్నారు. మొదటి రౌండ్లో ఫ్లోరా ఎలిమినేట్ అయింది. సంజన మధ్యలోనే టాస్క్ నుంచి తప్పుకుంది. రెండో రౌండ్లో సంచాలక్ ప్రియ, సుమన్ శెట్టిని ఎలిమినేట్ చేసింది. సుమన్ శెట్టి, సంజన, ఫ్లోరాపై చేయి చేసుకోవడంతో ప్రియ ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది.
మూడో రౌండ్లో రీతూ తన బొమ్మలన్నీ కోల్పోయింది. అప్పుడు ఆమె రాము దగ్గర ఉన్న బొమ్మలన్నీ లాక్కుంది. ఈ రౌండ్లో ఇమ్మాన్యుయెల్ తన బొమ్మలన్నీ రాముకు ఇచ్చాడు. ఈ సమయంలో ఇమ్ము, రీతూ, తనుజ మధ్య తీవ్ర వాగ్వాదం జరిగింది. చివరికి శ్రీజ, రీతూను ఈ రౌండ్లో ఎలిమినేట్ అయినట్లు ప్రకటించింది. నాల్గవ రౌండ్లో మనీష్, ప్రియ బొమ్మలు విసిరారు. హరీష్ ఈ రౌండ్కు సంచాలక్ గా వ్యవహరించాడు. ఈ రౌండ్లో తనుజ ఎలిమినేట్ అయినట్లు హరీష్ ప్రకటించాడు.
ఈ టాస్క్లో చివరికి రాము, ఇమ్మాన్యుయెల్ టాప్ 2లో నిలిచారు. ఎలిమినేట్ అయిన కంటెస్టెంట్స్ను వారిలో ఒకరిని ఓనర్గా ఎన్నుకోవాలని బిగ్ బాస్ కోరాడు. ఇంటి సభ్యులందరూ ఏకగ్రీవంగా రామును ఓనర్గా ఎన్నుకున్నారు. హరీష్ ఈ విషయాన్ని బిగ్ బాస్కు తెలియజేశాడు. రామును ఓనర్గా ప్రకటించిన బిగ్ బాస్, అతనికి కొన్ని టాస్క్ల నుంచి మినహాయింపు ఇచ్చాడు. టాస్క్ పూర్తయిన తర్వాత కంటెస్టెంట్స్ రాము ప్రవర్తన, టాస్క్ గురించి చాలాసేపు చర్చించుకున్నారు. దీంతో ఈ రోజు ఎపిసోడ్ ముగిసింది.