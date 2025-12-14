Bigg Boss 9 Telugu: తెలుగు బిగ్ బాస్ ఫినాలే చేరిన తనుజ.. టైటిల్ గెలిచే ఛాన్స్
Bigg Boss 9 Telugu: ఈ తొమ్మిదో సీజన్లో ఇద్దరు కన్నడ నటీమణులు తనుజా పుట్టస్వామి, సంజనా గల్రాని పోటీ పడుతున్నారు.
Bigg Boss 9 : ప్రస్తుతం బిగ్ బాస్ సీజన్ 9 చివరి దశకు చేరుకుంది. మరో వారం మాత్రమే ఉండడంతో టైటిల్ విన్నర్ ఎవరు అవుతారోనని ఎవరికి వారు లెక్కలు వేసుకుంటున్నారు. ఈ తొమ్మిదో సీజన్లో ఇద్దరు కన్నడ నటీమణులు తనుజా పుట్టస్వామి, సంజనా గల్రాని పోటీ పడుతున్నారు. ఈ ఇద్దరిలో తనుజ ఏకంగా ఫినాలేలోకి అడుగుపెట్టింది. తెలుగు బిగ్ బాస్ సీజన్ 9 చివరి వారంలో ఉంది. విజేతను ప్రకటించడానికి ఇంకో వారం మాత్రమే మిగిలి ఉంది. ప్రస్తుతం ఇంట్లో సంజనా గల్రాని, తనుజా పుట్టస్వామితో పాటు మరో ముగ్గురు కంటెస్టెంట్లు ఉన్నారు. వీరిలో కళ్యాణ్ ఇప్పటికే ఫినాలే టికెట్ లభించింది. మిగిలిన వారిలో ఇద్దరు ఈ వారం ఎలిమినేట్ అయ్యే అవకాశం ఉంది. ఈ కీలక సమయంలో తాజాగా జరిగిన టాస్కుల్లో విజయం సాధించడం ద్వారా తనుజా కూడా ఫినాలే టికెట్ను దక్కించుకుంది. శనివారం సుమన్ శెట్టి ఎలిమినేట్ అయ్యాడు. ప్రస్తుతం హౌసులో ఆరుగురు ఉన్నారు. ఆదివారం మరొకరు ఎలిమినేట్ కానున్నారు.
ఇక ఈ వారం ఫినాలే టికెట్ కోసమే ప్రత్యేకంగా టాస్క్లు నిర్వహించారు. ఈ ఆటలన్నింటిలో చురుకుగా పాల్గొన్న తనుజా, చివరి టాస్క్లో గెలిచి ఫినాలేలోకి ఎంట్రీ ఇచ్చింది. అంతేకాకుండా, టాస్క్లో ఓడిపోయిన కంటెస్టెంట్ భరణి తన దగ్గర ఉన్న పాయింట్లను తనుజాకు ఇవ్వడం ద్వారా ఆమె ఫినాలే ప్రయాణాన్ని మరింత సులభతరం చేశాడు. దీంతో కళ్యాణ్ తర్వాత ఫినాలేకు చేరిన రెండో కంటెస్టెంట్గా తనుజా నిలిచింది.
తనుజా ఫినాలేకు చేరుకోవడంతో సంజనా గల్రాని ఫినాలే చేరుతుందా లేదా అనే అనుమానం మొదలైంది. ప్రస్తుతం సంజనకు పోటీగా ఇమాన్యుయెల్ ఉన్నాడు. అతను కూడా చాలా బాగా ఆడుతున్నాడు. ఈ వారం భరణి, సుమన్లు ఎలిమినేట్ అయినట్లు తెలుస్తోంది. అదే జరిగితే సంజనా, ఇమాన్యుయెల్ మధ్య తీవ్రమైన పోటీ ఉండే అవకాశం ఉంది.
తనుజా పుట్టస్వామి కన్నడ నటి అయినప్పటికీ, ఆమె తెలుగులో అనేక సీరియల్స్లో నటించి మంచి పేరు సంపాదించుకుంది. అందుకే తెలుగు బుల్లితెర ప్రేక్షకుల్లో తనుజాకు బలమైన అభిమానులు ఉన్నారు. బిగ్ బాస్ ఇంట్లో కూడా ఆమె బాగా ఆడుతుండటంతో, తెలుగు ప్రేక్షకులు ఆమెకు భారీ మద్దతు ఇస్తున్నారు. ప్రస్తుతం ఉన్న పరిస్థితుల్లో తనుజా బిగ్ బాస్ టైటిల్ గెలిచే అవకాశాలు కూడా ఎక్కువగా కనిపిస్తున్నాయి.