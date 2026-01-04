MSVPG Movie Update: చిరు-వెంకీల ‘నవ్వుల’ జాతర: ‘మన శంకర వరప్రసాద్ గారు’లో వెంకటేష్ రోల్ ఇదే.. రావిపూడి మాస్టర్ ప్లాన్!
‘మన శంకర వరప్రసాద్ గారు’ సినిమాలో వెంకటేష్ పాత్రపై క్లారిటీ వచ్చేసింది. నయనతార రెండో పెళ్లి సంబంధం చుట్టూ తిరిగే ఈ పాత్ర చిరు-వెంకీల మధ్య ఫుల్ కామెడీని పండించబోతోంది.
మెగాస్టార్ చిరంజీవి 157వ చిత్రంగా తెరకెక్కుతున్న ‘మన శంకర వరప్రసాద్ గారు’ సంక్రాంతి బరిలో నిలిచేందుకు సిద్ధమవుతోంది. ఈ సినిమాలో విక్టరీ వెంకటేష్ ఒక కీలక పాత్రలో నటిస్తున్న సంగతి తెలిసిందే. అయితే ఆయన పాత్ర కేవలం మెరిసి మాయమయ్యేది కాదని, ఏకంగా 30 నిమిషాల పాటు సినిమాను మలుపు తిప్పేలా ఉంటుందని సమాచారం.
నయనతారతో ‘పెళ్లి’ గోల.. చిరుతో దోస్తీ!
ఈ సినిమాలో వెంకటేష్ పాత్ర ఎలా ఉండబోతుందో అనే ఆసక్తి అందరిలోనూ ఉంది. తాజా సమాచారం ప్రకారం:
- సినిమాలో చిరంజీవికి, నయనతారకు మధ్య బ్రేకప్ అయిన తర్వాత.. నయనతార రెండో పెళ్లి చేసుకోవాలని నిర్ణయించుకుంటుంది.
- ఆ సమయంలో పెళ్లి కొడుకుగా ఎంట్రీ ఇచ్చే వ్యక్తిగా వెంకటేష్ కనిపిస్తారట.
- ఇక్కడే అసలైన ట్విస్ట్ ఏంటంటే.. చిరంజీవి, వెంకటేష్ ఇద్దరూ మంచి స్నేహితులు. కానీ ఈ విషయం నయనతారకు తెలియదు. ఈ ముగ్గురి మధ్య వచ్చే కన్ఫ్యూజన్ డ్రామా, అనిల్ రావిపూడి మార్క్ కామెడీ సినిమాకే హైలైట్గా నిలవనుందని తెలుస్తోంది.
బడ్జెట్ మరియు రెమ్యూనరేషన్ విశేషాలు:
ట్రేడ్ వర్గాల సమాచారం ప్రకారం ఈ సినిమా లెక్కలు ఇలా ఉన్నాయి:
- మొత్తం బడ్జెట్: సుమారు రూ. 225 - 250 కోట్లు.
- చిరంజీవి రెమ్యూనరేషన్: దాదాపు రూ. 70 - 75 కోట్లు (కెరీర్ హైయెస్ట్).
- వెంకటేష్ రెమ్యూనరేషన్: కేవలం క్యామియో రోల్ కోసమే ఆయనకు రూ. 10 - 15 కోట్లు ఇస్తున్నట్లు టాక్.
వింటేజ్ చిరు ఈజ్ బ్యాక్!
ఈ సినిమాలో చిరంజీవి లుక్ 25 ఏళ్ల క్రితం ఆయన ఎలా ఉండేవారో అంత స్లిమ్గా, హ్యాండ్సమ్గా ఉందంటూ అభిమానులు ఖుషీ అవుతున్నారు. నయనతారతో పాటు కేథరీన్ త్రెసా కూడా మరో హీరోయిన్ గా నటిస్తోంది. భీమ్స్ సిసిరోలియో సంగీతం అందిస్తున్న ఈ చిత్రం జనవరి 12, 2026న థియేటర్లలో సందడి చేయనుంది.