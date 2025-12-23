The Raja Saab Update: ప్రభాస్ సినిమా సెన్సార్ పూర్తయ్యింది, రన్టైమ్ ఫైనల్
జనవరి 9న పాన్-ఇండియా విడుదలకు సిద్ధమవుతున్న ప్రభాస్ 'ది రాజా సాబ్' చిత్రానికి సెన్సార్ బోర్డు U/A సర్టిఫికేట్ ఇచ్చింది; 183 నిమిషాల రన్టైమ్తో వస్తున్న ఈ సినిమాపై ఓవర్సీస్ బుకింగ్స్ మరియు అభిమానుల అంచనాలు భారీగా పెరిగాయి.
పాన్-ఇండియా స్టార్ ప్రభాస్ నటించిన 'ది రాజా సాబ్' చిత్రంపై అంచనాలు భారీగా ఉన్నాయి. ఈ సినిమా జనవరి 9, 2025న గ్రాండ్గా థియేటర్లలో విడుదలయ్యేందుకు సిద్ధమవుతోంది. కామెడీ మరియు ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్లకు పేరుగాంచిన దర్శకుడు మారుతి దర్శకత్వంలో వస్తున్న ఈ చిత్రం వినోదం, శృంగారం మరియు మాస్ ఎలిమెంట్లతో ప్రేక్షకులను అలరించనుంది.
తాజా సమాచారం ప్రకారం, 'ది రాజా సాబ్' సెన్సార్ ప్రక్రియను పూర్తి చేసుకుని 'U/A' సర్టిఫికేట్ను పొందింది, ఇది కుటుంబ ప్రేక్షకులందరూ చూసేందుకు అనువుగా ఉంటుంది. ఈ సినిమా నిడివి 183 నిమిషాలుగా (3 గంటల 3 నిమిషాలు) ఖరారైంది, అంటే దాదాపు మూడు గంటల పాటు నాన్-స్టాప్ వినోదాన్ని అందించనుంది.
ప్రభాస్ సరికొత్త మేకోవర్
వరుసగా భారీ యాక్షన్ మరియు పీరియడ్ చిత్రాల తర్వాత, ప్రభాస్ ఇందులో చాలా స్టైలిష్గా, రొమాంటిక్ అవతారంలో కనిపించబోతున్నారు. ఇది అభిమానుల్లో మరియు సినీ ప్రేక్షకుల్లో అమితాసక్తిని రేకెత్తిస్తోంది. పీపుల్ మీడియా ఫ్యాక్టరీ బ్యానర్పై టి.జి. విశ్వప్రసాద్ నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రంలో నిధి అగర్వాల్, మాళవిక మోహనన్ మరియు రిద్ధి కుమార్ కథానాయికలుగా నటిస్తున్నారు. ఈ చిత్రం తెలుగు, హిందీ, తమిళం, కన్నడ మరియు మలయాళ భాషల్లో పాన్-ఇండియా స్థాయిలో విడుదల కానుంది.
జోరుగా ప్రచార కార్యక్రమాలు
విడుదల తేదీ దగ్గరపడుతుండటంతో చిత్ర బృందం ప్రచార పనులను వేగవంతం చేసింది. ఇటీవల విడుదలైన పాటలు, ట్రైలర్కు అద్భుతమైన స్పందన లభించింది. ముఖ్యంగా ప్రభాస్ మాస్ లుక్, స్టైలిష్ స్క్రీన్ ప్రెజెన్స్పై ప్రశంసలు కురుస్తున్నాయి. సంగీత దర్శకుడు థమన్ అందించిన పాటలు ఇప్పటికే చార్ట్బస్టర్లుగా నిలిచాయి, అందులో ఒక డ్యూయెట్ సాంగ్ సోషల్ మీడియాలో రీల్స్ రూపంలో వైరల్ అవుతోంది. త్వరలోనే మరో ట్రైలర్ వచ్చే అవకాశం ఉందని ఇండస్ట్రీ వర్గాలు చెబుతున్నాయి.
విదేశాల్లో భారీ అడ్వాన్స్ బుకింగ్స్
ఓవర్సీస్ మార్కెట్లో కూడా 'ది రాజా సాబ్' హవా కొనసాగుతోంది. అమెరికా, యూకే, ఆస్ట్రేలియా వంటి దేశాల్లో అడ్వాన్స్ బుకింగ్స్ ఇప్పటికే ప్రారంభమయ్యాయి. ప్రభాస్కు ఉన్న క్రేజ్ దృష్ట్యా టిక్కెట్ల కోసం విపరీతమైన డిమాండ్ కనిపిస్తోంది. దేశీయంగా మరియు అంతర్జాతీయంగా ఈ సినిమా రికార్డు స్థాయి ఓపెనింగ్స్ సాధిస్తుందని ట్రేడ్ విశ్లేషకులు అంచనా వేస్తున్నారు.
జనవరి 9న బాక్సాఫీస్ వద్ద సందడి
'U/A' సర్టిఫికేట్, ట్రెండింగ్ మ్యూజిక్, భారీ అడ్వాన్స్ బుకింగ్స్తో 'ది రాజా సాబ్' ఈ సీజన్లో అత్యంత ప్రతిష్టాత్మక చిత్రంగా నిలిచింది. కామెడీ, రొమాన్స్ మరియు కమర్షియల్ ఎలిమెంట్స్ కలగలిసిన ఈ చిత్రం ప్రభాస్ కెరీర్లో మరో మైలురాయిగా నిలుస్తుందని భావిస్తున్నారు. జనవరి 9, 2025న ఈ చిత్రం బాక్సాఫీస్ వద్ద ఏ స్థాయి ప్రభంజనం సృష్టిస్తుందో చూడాలని అందరూ ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు.