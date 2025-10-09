  • Menu
Home  > సినిమా

ఓటీటీలో ఇవాళ భారీ రిలీజ్‌లు — ఒక్కరోజే 10 సినిమాలు! వార్ 2తో పాటు 6 స్పెషల్ ఫిల్మ్స్‌, తెలుగులో 2 మాత్రమే ఆసక్తికరం!

ఓటీటీలో ఇవాళ భారీ రిలీజ్‌లు — ఒక్కరోజే 10 సినిమాలు! వార్ 2తో పాటు 6 స్పెషల్ ఫిల్మ్స్‌, తెలుగులో 2 మాత్రమే ఆసక్తికరం!
x
Highlights

ఓటీటీలో అక్టోబర్ 9న ఒక్కరోజే 10 సినిమాలు రిలీజ్‌ అయ్యాయి. జూనియర్ ఎన్టీఆర్ వార్ 2తో పాటు మేఘాలు చెప్పిన ప్రేమకథ, ది మేజ్ రన్నర్, విక్టోరియా బెక్‌హమ్ వంటి స్పెషల్ మూవీస్‌ స్ట్రీమింగ్‌ మొదలయ్యాయి. తెలుగు ప్రేక్షకులకు రెండు సినిమాలు మాత్రమే ఇంట్రెస్టింగ్‌గా ఉన్నాయి!

ఓటీటీ ప్లాట్‌ఫామ్‌లలో ఈరోజు (అక్టోబర్ 09) భారీ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌ ఫెస్టివల్‌ మొదలైంది. ఒక్కరోజులోనే 10 కొత్త సినిమాలు డిజిటల్‌ స్ట్రీమింగ్‌కు వచ్చాయి. నెట్‌ఫ్లిక్స్‌, అమెజాన్ ప్రైమ్‌, ఈటీవీ విన్‌, చౌపాల్‌, సైనా ప్లే వంటి ప్రముఖ ప్లాట్‌ఫామ్‌లు ఈ విడుదలలతో హాట్‌టాపిక్‌గా మారాయి.

ఇవన్నింటిలో వార్ 2, మేఘాలు చెప్పిన ప్రేమకథ, ది మేజ్ రన్నర్, ది ఉమెన్ ఇన్ కాబిన్ 10, ది రీసరెక్టెడ్, విక్టోరియా బెక్‌హమ్ వంటి ఆరు సినిమాలు ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలుస్తున్నాయి.

🎥 నెట్‌ఫ్లిక్స్ ఓటీటీ రిలీజ్‌లు

  1. వార్ 2 (తెలుగు డబ్బింగ్ హిందీ స్పై యాక్షన్ థ్రిల్లర్) – అక్టోబర్ 09
  2. ది రీసరెక్టెడ్ (మాండరిన్ రివేంజ్ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ వెబ్ సిరీస్) – అక్టోబర్ 09
  3. ది ఉమెన్ ఇన్ కాబిన్ 10 (ఇంగ్లీష్ హారర్ మిస్టరీ థ్రిల్లర్) – అక్టోబర్ 09
  4. విక్టోరియా బెక్‌హమ్ (ఇంగ్లీష్ బయోగ్రాఫికల్ డాక్యుమెంటరీ సిరీస్) – అక్టోబర్ 09
  5. ది మేజ్ రన్నర్ (ఇంగ్లీష్ సైన్స్ ఫిక్షన్ యాక్షన్ థ్రిల్లర్) – అక్టోబర్ 09

🎬 చౌపాల్ ఓటీటీ

  1. డ్రామే ఆలే (పంజాబీ కామెడీ సినిమా) – అక్టోబర్ 09
  2. సోచ్ తోహ్ పరే (పంజాబీ రొమాంటిక్ డ్రామా) – అక్టోబర్ 09

🎵 ఈటీవీ విన్ ఓటీటీ

  1. మేఘాలు చెప్పిన ప్రేమకథ (తెలుగు రొమాంటిక్ మ్యూజికల్ డ్రామా) – అక్టోబర్ 09

🎭 అమెజాన్ ప్రైమ్ ఓటీటీ

  1. సాక్వన్ (ఇంగ్లీష్ స్పోర్ట్స్ డాక్యుమెంటరీ) – అక్టోబర్ 09

😂 సైనా ప్లే ఓటీటీ

  1. పీడబ్ల్యూడీ - ప్రపోజల్ వెడ్డింగ్ డివోర్స్ (మలయాళ కామెడీ ఫిల్మ్) – అక్టోబర్ 09

⭐ స్పెషల్ అండ్ ఇంట్రెస్టింగ్ రిలీజ్‌లు

ఈరోజు విడుదలైన 10 సినిమాల్లో 6 ప్రత్యేకంగా చూడదగ్గవి. అయితే, తెలుగులో మాత్రం రెండు సినిమాలే ఆసక్తికరంగా నిలిచాయి —

వార్ 2 మరియు మేఘాలు చెప్పిన ప్రేమకథ.

వార్ 2 సినిమాలో జూనియర్ ఎన్టీఆర్, హృతిక్ రోషన్ జంటగా నటించారు. కియారా అద్వానీ హీరోయిన్‌గా మెరిశారు. అయాన్ ముఖర్జీ దర్శకత్వం వహించిన ఈ స్పై యాక్షన్ థ్రిల్లర్‌ ఆగస్ట్ 14న థియేటర్లలో విడుదలై యావరేజ్ టాక్ తెచ్చుకుంది. యాక్షన్ సీన్స్‌, తారక్-హృతిక్ డ్యాన్స్‌ ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకున్నాయి. ఇప్పుడు ఓటీటీలో ఈ చిత్రం హాట్ ట్రెండ్‌గా మారింది.

ఇక తెలుగు రొమాంటిక్ డ్రామాగా వచ్చిన మేఘాలు చెప్పిన ప్రేమకథ మ్యూజికల్‌ టచ్‌తో ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంటోంది. ప్రేమ, సంగీతం, భావోద్వేగాలతో నిండిన ఈ మూవీని ఓటీటీలో తప్పక చూడాలి అని ఫ్యాన్స్‌ చెబుతున్నారు.

Show Full Article
Print Article
More On
Next Story
More Stories
X
sidekick