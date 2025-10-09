Big Boss : నిలిచిపోయిన బిగ్ బాస్ షో.. హౌస్ ఖాళీ చేసిన కంటెస్టెంట్లు
కన్నడ బిగ్ బాస్ అభిమానులకు ఇది షాకింగ్ న్యూస్. కొద్ది రోజుల క్రితమే అట్టహాసంగా ప్రారంభమైన బిగ్ బాస్ కన్నడ సీజన్ 12 షో ఉన్నట్టుండి నిలిచిపోయింది.
Big Boss : కన్నడ బిగ్ బాస్ అభిమానులకు ఇది షాకింగ్ న్యూస్. కొద్ది రోజుల క్రితమే అట్టహాసంగా ప్రారంభమైన బిగ్ బాస్ కన్నడ సీజన్ 12 షో ఉన్నట్టుండి నిలిచిపోయింది. కాలుష్య నియంత్రణ మండలి నుంచి సరైన అనుమతులు తీసుకోకపోవడం వల్ల ఈ కార్యక్రమానికి చట్టపరమైన చిక్కులు ఎదురయ్యాయి. దీంతో రామనగర జిల్లా యంత్రాంగం అధికారులు జాలీవుడ్ స్టూడియోస్ కు తాళం వేయడంతో, షోను అర్ధాంతరంగా నిలిపివేయడం అనివార్యమైంది.
ఈ హఠాత్ పరిణామంతో బిగ్ బాస్ ఇంట్లో ఉన్న అందరి కంటెస్టెంట్లను బయటకు పంపించారు. కొన్ని గంటల క్రితం వరకు కలర్ఫుల్ లైట్లతో వెలిగిపోయిన ఆ ఇంటిని ఖాళీ చేయించారు. కాక్రోజ్ సుధీ, మల్లమ్మ, అశ్వినీ గౌడ, మాళు నిపనాళ, గిల్లి నట, కావ్య శైవ, అభిషేక్, సతీష్, రక్షితా శెట్టి, రాశికా, ధ్రువంత్ వంటి మొత్తం కంటెస్టెంట్లందరినీ ఇప్పుడు రామనగర తాలూకాలోని బిడిదిలో ఉన్న ఈగల్టన్ రిసార్ట్కు తరలించారు. తదుపరి నిర్ణయం తీసుకునే వరకు వారిని అక్కడే ఉంచడానికి 12 రూమ్లను బుక్ చేశారు.
బిగ్ బాస్ చరిత్రలో ఇలా షో అర్ధాంతరంగా నిలిచిపోవడం ఇది రెండోసారి. 2021లో బిగ్ బాస్ కన్నడ సీజన్ 8.. 70 రోజులు సాగిన తర్వాత, అప్పుడు దేశంలో కరోనా వైరస్ తీవ్రత పెరగడం వల్ల చట్ట ప్రకారం షోను ఆపక తప్పలేదు. అప్పుడు కూడా కంటెస్టెంట్లను ఇంటి నుంచి బయటకు పంపారు. కోవిడ్ ప్రభావం తగ్గిన తర్వాత ఒకటిన్నర నెల తర్వాత మళ్లీ షోను ప్రారంభించారు. ఇప్పుడు కూడా అదే విధంగా జరుగుతుందని, చట్టపరమైన సమస్యలను పరిష్కరించుకున్న తర్వాత బిగ్ బాస్ కన్నడ సీజన్ 12 మళ్లీ మొదలవుతుందని నిర్వాహకులు ఆశాభావం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
ప్రస్తుతానికి కంటెస్టెంట్లందరినీ రిసార్ట్లో ఉంచి, తదుపరి చర్యల గురించి ఆర్గనైజర్లు చర్చలు జరుపుతున్నారు. ఈ సమస్య పరిష్కారం కోసం బిగ్ బాస్ నిర్వాహకులు కోర్టును ఆశ్రయించే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంది. న్యాయస్థానం ఇచ్చే ఆదేశంపైనే బిగ్ బాస్ షో భవిష్యత్తు ఆధారపడి ఉంటుంది. ఎంతకాలం తర్వాత షో మళ్లీ ప్రారంభమవుతుందో అనేది ప్రస్తుతం స్పష్టంగా తెలియదు.