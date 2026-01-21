  • Menu
Bhumi Pednekar's భూమి పెడ్నేకర్.. ఉత్కంఠ రేపుతున్న ‘దల్ దల్’.. స్ట్రీమింగ్ ఎప్పుడంటే?

Highlights

బాలీవుడ్ నటి భూమి పెడ్నేకర్ పవర్‌ఫుల్ పోలీస్ ఆఫీసర్‌గా నటించిన మర్డర్ మిస్టరీ థ్రిల్లర్ సిరీస్ 'దల్ దల్'. అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియోలో జనవరి 30 నుంచి స్ట్రీమింగ్ కానున్న ఈ సిరీస్ ట్రైలర్ విశేషాలు ఇక్కడ చూడండి.

బాలీవుడ్ బోల్డ్ అండ్ బ్యూటిఫుల్ యాక్ట్రెస్ భూమి పెడ్నేకర్ డిజిటల్ ఎంట్రీకి సర్వం సిద్ధమైంది. విభిన్నమైన పాత్రలతో వెండితెరపై మెప్పించిన ఈ భామ, ఇప్పుడు తొలిసారిగా ఒక పవర్‌ఫుల్ పోలీస్ ఆఫీసర్ పాత్రలో ఓటీటీ ప్రేక్షకులను పలకరించబోతోంది. ఆమె నటించిన లేటెస్ట్ మర్డర్ మిస్టరీ థ్రిల్లర్ సిరీస్ 'దల్ దల్' (Daldal).

ఆకట్టుకుంటున్న ట్రైలర్

తాజాగా విడుదలైన ఈ సిరీస్ ట్రైలర్ సినిమాపై అంచనాలను పెంచేసింది. ఒక నగరం, అక్కడ వరుసగా జరుగుతున్న వింతైన హత్యలు.. ఆ కేసును ఛేదించడానికి రంగంలోకి దిగిన సిన్సియర్ పోలీస్ ఆఫీసర్‌గా భూమి పెడ్నేకర్ నటన ఆకట్టుకుంటోంది. కేవలం క్రైమ్ మాత్రమే కాకుండా, హీరోయిన్ చిన్నతనంలో ఎదుర్కొన్న చీకటి జ్ఞాపకాలు, ఆమె వ్యక్తిగత సంఘర్షణ చుట్టూ కథాంశం ఆసక్తికరంగా సాగనున్నట్లు తెలుస్తోంది.

స్ట్రీమింగ్ వివరాలు

ప్రముఖ ఓటీటీ ప్లాట్‌ఫామ్ అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియో వేదికగా ఈ సిరీస్ ప్రేక్షకులకు అందుబాటులోకి రానుంది.

స్ట్రీమింగ్ తేదీ: జనవరి 30, 2026.

భాషలు: హిందీతో పాటు తెలుగు, తమిళ భాషల్లో కూడా స్ట్రీమింగ్ అయ్యే అవకాశం ఉంది.

బాలీవుడ్ తారలు వరుసగా ఓటీటీ బాట పడుతున్న తరుణంలో, భూమి పెడ్నేకర్ చేస్తున్న ఈ ప్రయోగం ఎలాంటి ఫలితాన్ని ఇస్తుందో చూడాలి. థ్రిల్లర్ సినిమాలను ఇష్టపడే వారికి 'దల్ దల్' ఒక మంచి ఆప్షన్ అయ్యేలా కనిపిస్తోంది.

