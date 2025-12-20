  • Menu
Home  > సినిమా

Bhimavaram Krishna Statue Issue: భీమవరంలో సూపర్ స్టార్ కృష్ణ విగ్రహం వివాదం..హైకోర్ట్ స్టే ఉత్తర్వులు, అభిమానుల ఊరట

Bhimavaram Krishna Statue Issue: భీమవరంలో సూపర్ స్టార్ కృష్ణ విగ్రహం వివాదం..హైకోర్ట్ స్టే ఉత్తర్వులు, అభిమానుల ఊరట
x

Bhimavaram Krishna Statue Issue: భీమవరంలో సూపర్ స్టార్ కృష్ణ విగ్రహం వివాదం..హైకోర్ట్ స్టే ఉత్తర్వులు, అభిమానుల ఊరట

Highlights

పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా భీమవరం పట్టణంలో సూపర్ స్టార్ క్రిష్ణ విగ్రహం చుట్టూ ఉద్రిక్తత కొనసాగుతోంది. 2024 ఏప్రిల్ 12న భక్తులచే ఎడ్వర్డ్ ట్యాంక్ ప్రాంతంలో ఏర్పాటుచేయబడిన విగ్రహం, ప్రారంభంలో మున్సిపల్ అధికారుల అనుమతితో వెలితెంపింది.

పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా భీమవరం పట్టణంలో సూపర్ స్టార్ క్రిష్ణ విగ్రహం చుట్టూ ఉద్రిక్తత కొనసాగుతోంది. 2024 ఏప్రిల్ 12న భక్తులచే ఎడ్వర్డ్ ట్యాంక్ ప్రాంతంలో ఏర్పాటుచేయబడిన విగ్రహం, ప్రారంభంలో మున్సిపల్ అధికారుల అనుమతితో వెలితెంపింది. అయితే, కొద్ది కాలాన్నితో ఈ విగ్రహాన్ని అనధికారంగా గుర్తిస్తూ, తొలగించాలని అధికారులు నిర్ణయించడంతో పరిస్థితులు ఉద్రిక్తతకు దారితీసాయి.

తాజాగా మున్సిపల్ అధికారులు విగ్రహాన్ని 24 గంటల్లో తొలగించాలన్న నోటీసులు జారీ చేసిన తరువాత, అభిమానులు తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. వారు చట్టబద్ధంగా అనుమతులు తీసుకొని విగ్రహాన్ని ఏర్పాటు చేశామని, ఇప్పుడు అదే అధికారులు “నిబంధనల పేరుతో” తొలగించాలనడంపై విరోధం వ్యక్తం చేశారు.

విరోధ ప్రదర్శనలో సినీ హీరోల సంఘాల నాయకులు కూడా పాల్గొని అభిమానులను మద్దతు తెలిపారు. విగ్రహం సూపర్ స్టార్ క్రిష్ణకు ఉన్న అభిమాన గౌరవానికి గుర్తుగా ఉందని, దాన్ని తొలగిస్తే ప్రజల మధ్య తీవ్ర ఉద్రిక్తతలు రావచ్చని హెచ్చరించారు.

ఈ వ్యవహారంలో రాయప్రోలు శ్రీనివాసమూర్తి నేతృత్వంలో క్రిష్ణ అభిమాన సంఘం అధికారులను ఆంధ్రప్రదేశ్ హైకోర్ట్‌కు ఆశ్రయించింది. పిటిషన్‌లో, విగ్రహం చట్టబద్ధంగా ఏర్పాటు చేయబడిందని, అనుమతిని మున్సిపల్ అధికారులు ఇచ్చారని, ఇప్పుడు దాన్ని తొలగించాలన్న ప్రయత్నం చట్టవిరుద్ధమని పేర్కొన్నారు.

ఈ పిటిషన్‌పై విచారణ చేసిన ఆంధ్రప్రదేశ్ హైకోర్ట్ విగ్రహం తొలగింపుపై స్టే ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. తదుపరి ఉత్తర్వులు వచ్చే వరకు విగ్రహాన్ని ఎలాంటి చర్యలు లేకుండా మిగిలేలా హైకోర్ట్ స్పష్టం చేసింది. హైకోర్ట్ నిర్ణయంతో భక్తులు ఊరట పొందగా, ఇప్పుడు సమాజం మరియు అభిమానుల దృష్టి తదుపరి విచారణపై ఉంది.

Show Full Article
Print Article
More On
Next Story
More Stories
X
sidekick