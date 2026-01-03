Bhimavaram Beat Song: రఘురామ కృష్ణంరాజు మాస్ స్టెప్పులు.. స్మిత ‘భీమవరం బీట్’ సాంగ్లో డిప్యూటీ స్పీకర్ సందడి!
Bhimavaram Beat Song: భీమవరం బీట్ సాంగ్తో నెట్టింట రచ్చ చేస్తున్న డిప్యూటీ స్పీకర్ రఘురామ కృష్ణంరాజు! సింగర్ స్మిత, ర్యాపర్ నోయల్తో కలిసి ఆయన వేసిన స్టెప్పులు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి.
Bhimavaram Beat Song: ఆంధ్రప్రదేశ్ శాసనసభ డిప్యూటీ స్పీకర్ రఘురామ కృష్ణంరాజు (RRR) తనదైన శైలిలో రాజకీయాల్లో ఎంత యాక్టివ్గా ఉంటారో అందరికీ తెలిసిందే. అయితే తాజాగా ఆయన తనలోని మరో కోణాన్ని బయటపెట్టారు. ప్రముఖ గాయని స్మిత రూపొందించిన సరికొత్త ప్రైవేట్ ఆల్బమ్ ‘భీమవరం బీట్’ (Bhimavaram Beat) లో ఆయన సందడి చేశారు.
గాయని స్మిత సరికొత్త జోష్
ఒకప్పుడు పాప్ సాంగ్స్ మరియు రీమిక్స్లతో తెలుగు ప్రేక్షకులను ఉర్రూతలూగించిన సింగర్ స్మిత, ఇటీవల మళ్లీ ఫుల్ ఫామ్లోకి వచ్చారు. ‘మసక మసక చీకటిలో’ రీమిక్స్తో సెన్సేషన్ క్రియేట్ చేసిన ఆమె, ఇప్పుడు పక్కా లోకల్ ఫ్లేవర్తో ‘భీమవరం బీట్’ సాంగ్ను విడుదల చేశారు.
మురిపించిన రఘురామ స్టెప్పులు
ఈ పాటలో నటుడు, ర్యాపర్ నోయల్తో కలిసి స్మిత చిందేయగా.. స్పెషల్ అట్రాక్షన్గా రఘురామ కృష్ణంరాజు నిలిచారు. పక్కా భీమవరం కుర్రాడిలా వైట్ అండ్ వైట్ డ్రస్లో మెరిసిన ఆయన, పాటలోని బీట్కు అనుగుణంగా స్మితతో కలిసి స్టెప్పులు వేశారు. ఒక రాష్ట్ర స్థాయి రాజ్యాంగ పదవిలో ఉన్న వ్యక్తి ఇలా సరదాగా మ్యూజిక్ వీడియోలో కనిపించడం ఇప్పుడు హాట్ టాపిక్గా మారింది.
వైరల్ అవుతున్న వీడియో
ఈ వీడియో సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేసిన కొద్దిసేపటికే వేల సంఖ్యలో వ్యూస్ సంపాదించింది.
నెటిజన్ల కామెంట్స్: "రఘురామ గారు డ్యాన్స్ అదిరిపోయింది", "భీమవరం బుల్లోడు అంటే ఆ మాత్రం ఉండాలి" అంటూ నెటిజన్లు కామెంట్ల వర్షం కురిపిస్తున్నారు.
నోయల్ ర్యాప్: ఈ పాటలో నోయల్ తన మార్కు ర్యాప్తో పాట స్థాయిని మరింత పెంచారు.
రాజకీయాల్లో ఫుల్ బిజీగా ఉండే రఘురామ కృష్ణంరాజు, ఇలా తన సొంత నియోజకవర్గ నేపథ్యం ఉన్న పాటలో కనిపించడం పట్ల అభిమానులు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.