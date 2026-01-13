  • Menu
Bharta Mahashayulaku Vignapti Review: రవితేజ ‘భర్త మహాశయులకు విజ్ఞప్తి’ మూవీ రివ్యూ.. మాస్ రాజా కామెడీ మ్యాజిక్ రిపీట్ అయిందా?

Bharta Mahashayulaku Vignapti Review: రవితేజ ‘భర్త మహాశయులకు విజ్ఞప్తి’ మూవీ రివ్యూ.. మాస్ రాజా కామెడీ మ్యాజిక్ రిపీట్ అయిందా?
Highlights

రవితేజ హీరోగా వచ్చిన ‘భర్త మహాశయులకు విజ్ఞప్తి’ మూవీ ఎలా ఉంది? ఇద్దరు భామల మధ్య మాస్ రాజా పండించిన కామెడీ వర్కౌట్ అయ్యిందా? పూర్తి రివ్యూ ఇక్కడ చదవండి.

వరుస పరాజయాలతో ఉన్న రవితేజ, ఈసారి తన రూట్ మార్చి పూర్తిస్థాయి ఫ్యామిలీ ఎంటర్‌టైనర్‌తో ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చారు. డింపుల్ హయతి, ఆషికా రంగనాథ్ గ్లామర్ తోడవ్వడంతో ఈ సినిమాపై మంచి అంచనాలు నెలకొన్నాయి.

కథేంటంటే?

రామ సత్యనారాయణ (రవితేజ) ‘అనార్కలి’ అనే వైన్ బిజినెస్ చేస్తుంటాడు. తన బ్రాండ్‌ను అంతర్జాతీయ స్థాయికి తీసుకెళ్లడం కోసం స్పెయిన్‌కు చెందిన వైన్ వ్యాపారి మానస (ఆషికా రంగనాథ్) సహాయం కోరతాడు. ఈ క్రమంలో ఆమెకు దగ్గరవ్వడానికి ఒక నాటకం ఆడి, ఆమెతో ప్రేమలో పడతాడు. అయితే రామ సత్యనారాయణకు అప్పటికే బాలామణి (డింపుల్ హయతి)తో పెళ్లై ఉంటుంది. ఆ విషయాన్ని మానస దగ్గర దాస్తాడు. కట్ చేస్తే.. ఒకరోజు మానస అనుకోకుండా హైదరాబాద్ వస్తుంది. అటు భార్యకు తెలియకుండా, ఇటు ప్రియురాలికి నిజం చెప్పలేక రవితేజ పడే పాట్లు.. చివరకు ఈ గందరగోళం నుండి ఎలా బయటపడ్డాడు అనేదే మిగిలిన కథ.

విశ్లేషణ:

దర్శకుడు కిశోర్ తిరుమల బలమైన కథ కంటే, సందర్భోచిత కామెడీని నమ్ముకుని ఈ సినిమాను నడిపించారు. భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, మగాడు పడే ఇబ్బందులను ఫన్నీగా చూపించడంలో సక్సెస్ అయ్యారు.

ఫస్టాఫ్: స్పెయిన్ బ్యాక్‌డ్రాప్‌లో సాగే సీన్లు, సత్య కామెడీతో సరదాగా సాగిపోతుంది. ఆషికా రంగనాథ్ గ్లామర్ యూత్‌ను ఆకట్టుకుంటుంది.

సెకండాఫ్: అసలు కథ హైదరాబాద్‌కు షిఫ్ట్ అయ్యాక మొదలవుతుంది. ఇద్దరు భామల మధ్య రవితేజ నలిగిపోయే సీన్లు థియేటర్లో నవ్వులు పూయిస్తాయి. వెన్నెల కిశోర్, సునీల్ కామెడీ ట్రాక్స్ సినిమాకు బలాన్ని ఇచ్చాయి.

ఎవరెలా చేశారు?

రవితేజ: తన మార్క్ ఎనర్జీతో వింటేజ్ రవితేజను గుర్తుచేశారు. కామెడీ టైమింగ్ అదిరిపోయింది.

ఆషికా రంగనాథ్: గ్లామర్ పరంగా స్పెషల్ అట్రాక్షన్‌గా నిలిచింది. నటనకు కూడా స్కోప్ ఉన్న పాత్రలో మెప్పించింది.

డింపుల్ హయతి: కాస్త సీరియస్ భార్యగా తన పరిధి మేర బాగానే చేసింది.

ఇతర నటులు: సత్య, వెన్నెల కిశోర్, సునీల్ తమ కామెడీతో సినిమాను నిలబెట్టారు.

సాంకేతిక వర్గం:

భీమ్స్ సిసిరోలియో సంగీతం సినిమాకు పెద్ద ప్లస్. పాటలు వినడానికే కాదు, స్క్రీన్ మీద చూడటానికి కూడా కలర్‌ఫుల్‌గా ఉన్నాయి. ప్రసాద్ మూరెళ్ల సినిమాటోగ్రఫీ ఫ్రెష్‌గా ఉంది. కిశోర్ తిరుమల డైలాగ్స్ కొన్ని చోట్ల ఆలోచింపజేస్తాయి, మరికొన్ని చోట్ల నవ్విస్తాయి.

ప్లస్ పాయింట్స్:

రవితేజ ఎనర్జిటిక్ పెర్ఫార్మెన్స్.

కడుపుబ్బ నవ్వించే కామెడీ సీన్లు (సత్య, వెన్నెల కిశోర్, సునీల్).

మ్యూజిక్ మరియు విజువల్స్.

క్లీన్ ఫ్యామిలీ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్.

మైనస్ పాయింట్స్:

బలమైన కథ లేకపోవడం.

రొటీన్ క్లైమాక్స్.

అక్కడక్కడా సాగతీతగా అనిపించే సీన్లు.

ఫైనల్ వర్డిక్ట్:

సంక్రాంతికి ఫ్యామిలీతో కలిసి హాయిగా నవ్వుకోవాలనుకునే వారికి ‘భర్త మహాశయులకు విజ్ఞప్తి’ ఒక మంచి ఛాయిస్. లాజిక్కులు వెతక్కుండా కేవలం వినోదం కోసం చూస్తే రవితేజ ఈసారి మెప్పించినట్టే!

రేటింగ్: 2.75/5

