Bhagavanth Kesari: ప్రైమ్ వీడియోలో టాప్ ట్రెండింగ్‌లోకి బాలయ్య 'భగవంత్ కేసరి'!

దళపతి విజయ్ ఆఖరి చిత్రం 'జన నాయగన్' విడుదలకు ముందు అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియోలో బాలయ్య 'భగవంత్ కేసరి' మూవీ నంబర్ వన్ ట్రెండింగ్‌లోకి వచ్చింది. ఈ రెండు సినిమాల కథల మధ్య పోలికలే దీనికి ప్రధాన కారణం.

దళపతి విజయ్ ఆఖరి చిత్రం 'జన నాయగన్' విడుదలకు సిద్ధమవుతున్న తరుణంలో, ఓటీటీలో అనూహ్య పరిణామం చోటుచేసుకుంది. బాలకృష్ణ నటించిన 'భగవంత్ కేసరి' మళ్లీ నంబర్ వన్ స్థానానికి చేరుకుంది. అసలు కారణం ఏంటంటే..

హైదరాబాద్: కోలీవుడ్ స్టార్ దళపతి విజయ్ రాజకీయాల్లోకి వెళ్లే ముందు నటించిన చివరి చిత్రం **'జన నాయగన్' (Jana Nayagan)**పై ప్రస్తుతం దేశవ్యాప్తంగా భారీ అంచనాలు ఉన్నాయి. అయితే, ఈ సినిమా ట్రైలర్ విడుదలైనప్పటి నుండి సోషల్ మీడియాలో ఒకటే చర్చ నడుస్తోంది. ఈ సినిమా కథ అచ్చూ నందమూరి బాలకృష్ణ సూపర్ హిట్ చిత్రం **'భగవంత్ కేసరి'**ని పోలి ఉందనే వార్తలు వైరల్ అవుతున్నాయి.

ఓటీటీలో బాలయ్య హవా..

విజయ్ సినిమా 'భగవంత్ కేసరి'కి రీమేక్ అనే అనుమానాలు రావడంతో, నెటిజన్లు అసలు కథను పోల్చి చూసేందుకు ఉత్సాహం చూపిస్తున్నారు. దీంతో అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియోలో భగవంత్ కేసరి సినిమాను చూసే వారి సంఖ్య ఒక్కసారిగా పెరిగింది. ఫలితంగా, ఈ చిత్రం ప్రస్తుతం ప్రైమ్ వీడియోలో నంబర్ వన్ ట్రెండింగ్‌లోకి దూసుకొచ్చింది. ఒక పాత సినిమా కొత్త సినిమా రిలీజ్ టైంలో ఇలా ట్రెండ్ అవ్వడం విశేషమనే చెప్పాలి.

అనిల్ రావిపూడి ఏమన్నారంటే?

ఇటీవల తన కొత్త సినిమా 'మన శంకర వర ప్రసాద్ గారు' ప్రెస్ మీట్‌లో పాల్గొన్న దర్శకుడు అనిల్ రావిపూడికి ఈ రీమేక్ వార్తలపై ప్రశ్న ఎదురైంది. దీనిపై ఆయన స్పందిస్తూ..

"విజయ్ గారు గొప్ప వ్యక్తి. ఇది ఆయన కెరీర్‌లో చివరి సినిమా. ఈ కథలో నా సినిమా పాత్ర ఎంత ఉందనేది జనవరి 9న సినిమా రిలీజ్ అయ్యాక చూద్దాం. అప్పటి వరకు దీనిని రీమేక్ అని పిలవద్దు, ఇది విజయ్ గారి సినిమాగానే చూడండి" అని సున్నితంగా బదులిచ్చారు.

జన నాయగన్ విశేషాలు:

  • నటీనటులు: విజయ్, మమితా బైజు, పూజా హెగ్డే, బాబీ డియోల్.
  • రిలీజ్: జనవరి 9న ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదల.
  • టైటిల్: తెలుగులో 'జన నాయకుడు' పేరుతో ఈ సినిమా ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది.

ఒక మాజీ ఖైదీ తన దత్తపుత్రికను ఆర్మీ ఆఫీసర్‌గా చూడాలనుకునే భావోద్వేగపూరిత కథతో 'భగవంత్ కేసరి' తెరకెక్కింది. మరి విజయ్ 'జన నాయగన్' కూడా అదే బాటలో సాగుతుందా లేదా అనేది తెలియాలంటే మరో మూడు రోజులు ఆగాల్సిందే!

