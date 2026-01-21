  • Menu
Bhagavanth Kesari ఓపెన్ కామెంట్స్: 'భగవంత్ కేసరి' ఇంకా పెద్ద హిట్ అవ్వాల్సింది.. కానీ ఆ కారణం వల్లే..!

Highlights

డైరెక్టర్ అనిల్ రావిపూడి తన 'భగవంత్ కేసరి' సినిమాపై షాకింగ్ కామెంట్స్ చేశారు. ఆ సినిమా ఎందుకు ఇంకా పెద్ద హిట్ కాలేదో కారణాలను వివరిస్తూ, బాలయ్య ఫ్యాన్స్ ఎందుకు డిజప్పాయింట్ అయ్యారో చెప్పుకొచ్చారు.

సక్సెస్ ఫుల్ డైరెక్టర్ అనిల్ రావిపూడి ప్రస్తుతం తన లేటెస్ట్ మూవీ 'మన శంకర వరప్రసాద్ గారు' విజయంతో ఫుల్ జోష్‌లో ఉన్నారు. ఈ సంక్రాంతికి విడుదలైన ఈ ఫ్యామిలీ ఎంటర్‌టైనర్ బాక్సాఫీస్ వద్ద రికార్డులు సృష్టిస్తోంది. ఈ సినిమా ప్రమోషన్లలో భాగంగా ఇచ్చిన తాజా ఇంటర్వ్యూలో, తన కెరీర్‌లోనే మైల్ స్టోన్ మూవీగా నిలిచిన 'భగవంత్ కేసరి' గురించి అనిల్ ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు.

ఆ సినిమా నా మనసుకి దగ్గరైన స్క్రిప్ట్!

"బాలకృష్ణ గారితో అందరూ ఊహించే మాస్ సినిమా కాకుండా, ఎవరూ ఊహించని విధంగా ఒక కొత్త ప్రయత్నం చేయాలనుకున్నాను. నా కెరీర్‌లో అత్యంత కష్టపడి రాసుకున్న స్క్రిప్ట్‌లలో 'భగవంత్ కేసరి' ఒకటి. అయితే, ఆ సినిమా ఇంకా పెద్ద హిట్ అవ్వాల్సింది అని నాకు అనిపిస్తూ ఉంటుంది" అని అనిల్ తన మనసులోని మాటను బయటపెట్టారు.

ఫ్యాన్స్ డిజప్పాయింట్ అవ్వడానికి ఆ రాజకీయ కారణమేనా?

'భగవంత్ కేసరి' విడుదల సమయంలో ఉన్న పరిస్థితుల గురించి అనిల్ వివరిస్తూ..

రాజకీయ పరిస్థితులు: "ఆ సమయంలో చంద్రబాబు నాయుడు గారు జైలులో ఉండటంతో బాలయ్య ఫ్యాన్స్ అంతా ఒక రకమైన బాధలో ఉన్నారు. దానివల్ల సినిమాను పూర్తిస్థాయిలో సెలబ్రేట్ చేసుకోలేకపోయారు."

సాధారణ ప్రేక్షకులు: "కానీ సాధారణ ఆడియన్స్‌కు మాత్రం సినిమా బాగా నచ్చింది. పరిస్థితులు కనుక అనుకూలంగా ఉండి ఉంటే, వసూళ్ల పరంగా ఈ సినిమా మరో రేంజ్‌లో ఉండేది" అని ఆయన విశ్లేషించారు.

విజయ్ సినిమాతో ఆ బాధ నుంచి బయటపడ్డా!

ఆ సమయంలో కొంత నిరాశ చెందినప్పటికీ, దళపతి విజయ్ హీరోగా నటిస్తున్న 'జన నాయకన్' చిత్రానికి స్క్రిప్ట్ వర్క్ చేయడంతో ఆ బాధ నుంచి బయటపడ్డానని అనిల్ చెప్పుకొచ్చారు. కాగా, అనిల్ రావిపూడి దర్శకత్వంలో వచ్చిన 'భగవంత్ కేసరి' (2023) ఉత్తమ చిత్రంగా 71వ జాతీయ చలనచిత్ర పురస్కారాన్ని కూడా దక్కించుకోవడం విశేషం.

