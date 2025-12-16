Akhanda 2 : బాక్సాఫీసు దుమ్ము దులుపుతున్న బాలయ్య..ఈ ఏడాది 9వ అతిపెద్ద తెలుగు సినిమాగా అఖండ 2
ఫాంటసీ, అడ్వెంచర్ డ్రామా సినిమాలను ఇష్టపడే సినీ ప్రేక్షకులకు, నందమూరి బాలకృష్ణ నటించిన అఖండ 2: తాండవం తప్పక చూడాల్సిన చిత్రం.
Akhanda 2 : ఫాంటసీ, అడ్వెంచర్ డ్రామా సినిమాలను ఇష్టపడే సినీ ప్రేక్షకులకు, నందమూరి బాలకృష్ణ నటించిన అఖండ 2: తాండవం తప్పక చూడాల్సిన చిత్రం. 2021 బ్లాక్బస్టర్ హిట్ అఖండకు సీక్వెల్గా వచ్చిన ఈ చిత్రంలో బాలయ్య మరోసారి అఖండ పాత్రలో కనిపించారు. ఈ యాక్షన్ డ్రామా ప్రేక్షకులను బాగా ఆకట్టుకోవడమే కాక, విడుదలైన మొదటి రోజు నుంచే భారీ వసూళ్లను రాబడుతోంది. ఎంతో కాలం నిరీక్షణ తర్వాత డిసెంబర్ 12, 2025న అఖండ 2 గ్రాండ్గా రిలీజ్ అయింది. ప్రివ్యూల ద్వారా రూ.8 కోట్లు, మొదటి రోజు రూ.22 కోట్లు వసూలు చేయడంతో, ఓపెనింగ్ డే కలెక్షన్ రూ.30.5 కోట్లుగా నమోదైంది. రెండో రోజు 31.11% పడిపోయి రూ.15.5 కోట్లు, మూడో రోజు 2.58% మందగమనంతో రూ.15.1 కోట్లు వసూలు చేసింది.
అయితే, వీకెండ్ ముగిసి, తొలి సోమవారం ప్రవేశించగానే, వసూళ్లు భారీగా తగ్గి సింగిల్ డిజిట్కు పరిమితమయ్యాయి. సాక్నిల్క్ ప్రారంభ ట్రెండ్ రిపోర్ట్ ప్రకారం.. అఖండ 2 విడుదలైన నాలుగో రోజు (తొలి సోమవారం) రూ.5.35 కోట్లు వసూలు చేసింది. దీంతో ఈ సినిమా 4 రోజుల్లో మొత్తం రూ.66.45 కోట్లు వసూలు చేసింది. తొలి సోమవారం వసూళ్లు తగ్గినప్పటికీ అఖండ 2 నాలుగు రోజుల్లో మంచి కలెక్షన్లే సాధించింది.
ఈ వసూళ్లతో ఈ సినిమా తండేల్ సినిమా సాధించిన రూ.66.06 కోట్ల కలెక్షన్ను అధిగమించింది. ఫలితంగా అఖండ 2 సినిమా 2025 సంవత్సరంలో అత్యధిక వసూళ్లు సాధించిన 9వ అతిపెద్ద తెలుగు చిత్రంగా నిలిచింది. ఈ ఏడాది టాప్ వసూళ్లు సాధించిన తెలుగు సినిమాల జాబితాలో దే కాల్ హిమ్ ఓజీ (రూ.194.05 కోట్లు), సంక్రాంతికి వస్తున్నాం (రూ.186.90 కోట్లు), గేమ్ చేంజర్ (రూ.136.92 కోట్లు), మిరాయి (రూ.94.85 కోట్లు), డాకు మహారాజ్(రూ.91.11కోట్లు), కుబేర (90.89 కోట్లు), హరి హర వీర మల్లు ( 87.00 కోట్లు), హిట్ 3 ( రూ.81.00 కోట్లు) వంటి చిత్రాలు ముందున్నాయి.