Akhanda 2 Surprise: యూఎస్ బాక్సాఫీస్ వద్ద ఎవ్వరూ ఊహించని రీతిలో రికార్డు బ్రేక్ చేసిన బాలయ్య
నందమూరి బాలకృష్ణ వరుసగా ఐదు చిత్రాలతో $1 మిలియన్ మార్కును దాటి, నార్త్ అమెరికాలో అరుదైన రికార్డును సృష్టించడంతో 'అఖండ 2: తాండవం' సరికొత్త చరిత్రను సృష్టించింది.
నందమూరి బాలకృష్ణ మరియు దర్శకుడు బోయపాటి శ్రీనుల పవర్ఫుల్ కాంబినేషన్లో వచ్చిన లేటెస్ట్ మూవీ "అఖండ 2: తాండవం" బాక్సాఫీస్ వద్ద మరోసారి ప్రకంపనలు సృష్టిస్తోంది. ఇటీవలే విడుదలైన ఈ చిత్రం థియేటర్లకు భారీగా ప్రేక్షకులను ఆకర్షించడమే కాకుండా, విమర్శకుల ప్రశంసలు కూడా అందుకుంటోంది. బాలయ్య మాస్ అప్పీల్కు సాటి ఎవరూ లేరని ఈ సినిమా మరోసారి నిరూపించింది. అంతేకాకుండా, ఈ సినిమా బాలకృష్ణకు నార్త్ అమెరికా మార్కెట్లో ఒక అరుదైన మరియు చారిత్రాత్మక మైలురాయిని అందించి, ఆయనకు విదేశాలలో కూడా ఎంతటి బలమైన ఫ్యాన్ బేస్ ఉందో చాటిచెప్పింది.
బాలయ్య-బోయపాటి కాంబో: మాస్ క్రేజ్ పతాక స్థాయికి..
నటసింహం నందమూరి బాలకృష్ణ సినిమా థియేటర్లలో వస్తుందంటే ఆ హంగామానే వేరు. అందులోనూ బోయపాటి శ్రీనుతో జట్టుకట్టారంటే మాస్ ప్రేక్షకుల్లో అంచనాలు ఆకాశాన్ని తాకుతాయి. వీరి గత చిత్రం 'అఖండ' (2021) భారీ బ్లాక్ బస్టర్ కాగా, ఇప్పుడు దాని సీక్వెల్ 'అఖండ 2: తాండవం' కూడా అదే బాటలో అద్భుతమైన వసూళ్లను రాబడుతోంది. తొలి షో నుండే పాజిటివ్ టాక్ రావడంతో థియేటర్ల వద్ద అభిమానుల కోలాహలం మిన్నంటింది. కటౌట్లు, నినాదాలు, వేడుకలతో బాలయ్య బాక్సాఫీస్ సత్తాను చాటిచెప్పారు.
ఆధ్యాత్మికత మరియు హై-వోల్టేజ్ మాస్ ఎంటర్టైనర్
బాలయ్య-బోయపాటి సినిమాల్లో హీరో ఎలివేషన్లు ప్రధాన ఆకర్షణ. 'అఖండ 2'లో ఇది పరాకాష్టకు చేరుకుంది. ఆధ్యాత్మికతను, హై-వోల్టేజ్ యాక్షన్ మరియు ఎమోషనల్ డ్రామాతో మేళవించి బోయపాటి అద్భుతంగా తెరకెక్కించారు. భారీ విజువల్స్, అద్భుతమైన బ్యాక్ గ్రౌండ్ స్కోర్ ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకున్నాయి. ఈ చిత్రంతో బాలకృష్ణ వరుసగా ఐదవ సారి ₹100 కోట్ల క్లబ్లో చేరి తన బాక్సాఫీస్ స్టామినాను నిరూపించుకున్నారు.
నార్త్ అమెరికాలో చారిత్రక రికార్డు
'అఖండ 2'తో బాలకృష్ణ ఓ అరుదైన ఓవర్సీస్ రికార్డును తన పేరిట లిఖించుకున్నారు. నార్త్ అమెరికాలో వరుసగా ఐదు సినిమాలు $1 మిలియన్ మార్కును దాటడం ఒక రికార్డు:
- అఖండ
- వీరసింహారెడ్డి
- భగవంత్ కేసరి
- డాకు మహారాజ్
- అఖండ 2: తాండవం
తెలుగు చిత్ర పరిశ్రమలో ఒక సీనియర్ హీరో వరుసగా ఐదుసార్లు ఈ స్థాయిని అందుకోవడం చాలా అరుదని ట్రేడ్ విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు. గతంలో వచ్చిన 'గౌతమీపుత్ర శాతకర్ణి'తో కలిపి బాలయ్య ఖాతాలో మొత్తం ఆరు $1 మిలియన్ సినిమాలు ఉన్నాయి. ఈ రికార్డు సాధించిన ఏకైక సీనియర్ హీరోగా బాలకృష్ణ నిలిచారు.
ట్రేడ్ టాక్: లాభాలు మరియు ప్రతిష్ట
ట్రేడ్ వర్గాల సమాచారం ప్రకారం, యూఎస్ మార్కెట్లో బాలయ్య కెరీర్లోనే అత్యధిక ధరకు 'అఖండ 2' హక్కులు అమ్ముడయ్యాయి. ఈ చిత్రం $2 మిలియన్ల మార్కును లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. విడుదలై మూడు వారాలు గడవకముందే $1 మిలియన్ మార్కును అధిగమించింది. అయితే హక్కుల ధర భారీగా ఉండటం వల్ల అక్కడ బ్రేక్ ఈవెన్ సాధించడం కొంత సవాలుగా ఉన్నప్పటికీ, బాలయ్య సాధించిన రికార్డులతో అభిమానులు పండుగ చేసుకుంటున్నారు.
ముగింపు
బాలకృష్ణ కేవలం ఒక స్టార్ మాత్రమే కాదు, ఒక అద్భుతం అని 'అఖండ 2: తాండవం' మరోసారి స్పష్టం చేసింది. కాలం మారుతున్నా, ట్రెండ్స్ మారుతున్నా ఆయన మాస్ ఇమేజ్ మరియు క్రేజ్ చెక్కుచెదరలేదు. బాక్సాఫీస్ వద్ద, ముఖ్యంగా ఓవర్సీస్లో బాలయ్య గర్జన స్పష్టంగా వినిపిస్తోంది.