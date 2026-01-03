Exclusive: పీరియడ్ సినిమా నిలిపివేయబడింది, బాలకృష్ణ మాస్ ఎంటర్టైనర్ సిద్ధం
బాలకృష్ణ-గోపీచంద్ మలినేనిల NBK 111 సిద్ధమవుతోంది. చారిత్రాత్మక కథకు బదులుగా మాస్ ఎంటర్టైనర్గా రానున్న ఈ చిత్రంలో నయనతార నటిస్తోంది. ఫ్యాన్స్లో భారీ అంచనాలు.
"గాడ్ ఆఫ్ మాసెస్" నందమూరి బాలకృష్ణ వయస్సు కేవలం సంఖ్య మాత్రమేనని నిరూపిస్తూ దూసుకుపోతున్నారు. ఇటీవల విడుదలైన 'అఖండ 2' బాక్సాఫీస్ వద్ద ఆశించిన ఫలితాలను అందుకోలేకపోయినప్పటికీ, బాలయ్య తన తదుపరి చిత్రం (NBK 111) కోసం అంతే ఉత్సాహంతో సిద్ధమవుతున్నారు. 'వీరసింహా రెడ్డి' వంటి బ్లాక్బస్టర్ తర్వాత గోపీచంద్ మలినేని దర్శకత్వంలో వస్తున్న సినిమా కావడంతో దీనిపై భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి.
నిజానికి, బాలకృష్ణ ఒక భారీ చారిత్రాత్మక గాథలో రాజుగా మరియు సామాన్యుడిగా ద్విపాత్రాభినయం చేయాల్సి ఉంది. లేడీ సూపర్ స్టార్ నయనతార రాణి పాత్రలో నటించవలసి ఉండగా, 'మహారాజు' అనే పేరుతో భారీ బడ్జెట్తో ఈ సినిమాను ప్లాన్ చేశారు. అయితే, చిత్ర పరిశ్రమలోని తాజా సమాచారం ప్రకారం ఈ ప్రాజెక్టులో సమూల మార్పులు చోటుచేసుకున్నాయి. నిర్మాణ వ్యయం పెరగడం, హిందీ రైట్స్ మరియు OTT డీల్స్ తగ్గడం వంటి కారణాలతో ఈ చారిత్రాత్మక కథను పక్కన పెట్టినట్లు తెలుస్తోంది.
సినిమా ఆగిపోయిందని వచ్చిన వార్తలను తోసిపుచ్చుతూ, ఈ ప్రాజెక్ట్ ఖచ్చితంగా పట్టాలెక్కుతుందని సమాచారం. గోపీచంద్ మలినేని చారిత్రాత్మక నేపథ్యం లేని ఒక కొత్త శక్తివంతమైన కథను సిద్ధం చేయగా, దానికి బాలయ్య గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చారు. ప్రస్తుతం ఈ చిత్రానికి సంబంధించిన స్క్రిప్ట్ పనులు ప్రారంభ దశలో ఉన్నాయి.
కొత్తగా రూపొందనున్న NBK 111 ఒక పవర్ఫుల్ లవ్ స్టోరీతో పాటు మాస్ ఎలిమెంట్స్ మరియు బాలయ్య మార్క్ పవర్ ఫుల్ డైలాగ్స్తో ఉండబోతోంది. చారిత్రాత్మక కథ కాకపోవడంతో కొందరు అభిమానులు నిరాశ చెందినప్పటికీ, బాలయ్య-గోపీచంద్ మలినేని కాంబినేషన్ మరో బ్లాక్బస్టర్ హిట్ను అందిస్తుందని అంతా భావిస్తున్నారు. కథ ఏదైనా, తనదైన మేనరిజంతో బాక్సాఫీస్ను ఏలడానికి బాలయ్య మళ్ళీ సిద్ధమవుతున్నారు.