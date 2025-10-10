  • Menu
Home  > సినిమా

Bakasura Restaurant Movie : చిన్న సినిమా, పెద్ద సక్సెస్.. ఓటీటీలో దుమ్మురేపుతున్న బకాసుర రెస్టారెంట్

Bakasura Restaurant Movie
x

Bakasura Restaurant Movie : చిన్న సినిమా, పెద్ద సక్సెస్.. ఓటీటీలో దుమ్మురేపుతున్న బకాసుర రెస్టారెంట్ 

Highlights

Bakasura Restaurant Movie : సాధారణంగా పెద్ద బడ్జెట్, భారీ స్టార్ కాస్టింగ్ ఉంటేనే సినిమాలు సక్సెస్ అవుతాయనే అపోహను చెరిపేస్తూ బకాసుర రెస్టారెంట్ అనే చిన్న సినిమా సంచలనం సృష్టిస్తోంది.

Bakasura Restaurant Movie: సాధారణంగా పెద్ద బడ్జెట్, భారీ స్టార్ కాస్టింగ్ ఉంటేనే సినిమాలు సక్సెస్ అవుతాయనే అపోహను చెరిపేస్తూ బకాసుర రెస్టారెంట్ అనే చిన్న సినిమా సంచలనం సృష్టిస్తోంది. థియేటర్లలో పెద్దగా ప్రచారం లేకుండానే విడుదలై మంచి టాక్ తెచ్చుకున్న ఈ సినిమా, ఇప్పుడు ఓటీటీలోకి వచ్చిన తర్వాత మరింత దూకుడు చూపిస్తోంది. ప్రేక్షకులు ఈ చిత్రాన్ని సర్ప్రైజ్ ప్యాకేజ్ అంటూ ప్రశంసిస్తున్నారు.

టాప్ 10లో 24 రోజులు

ఈ సినిమా సాధించిన విజయం చిన్నదేం కాదు. ఓటీటీ ప్లాట్‌ఫామ్ అయిన అమెజాన్ ఇండియాలో వరుసగా 24 రోజుల పాటు టాప్ 10లో నిలబడింది. కన్నప్ప, పరదా, కూలీ వంటి పెద్ద బడ్జెట్ సినిమాలు కూడా పోటీలో ఉన్నప్పటికీ, వాటిని దాటుకుని ఈ స్థాయి గుర్తింపు పొందడం విశేషం. ఏ పెద్ద హీరో ఇమేజ్ లేకుండా, కేవలం కథాబలంతోనే ఇంత పెద్ద విజయాన్ని అందుకోవడం సినీ పరిశ్రమలో ఇప్పుడు చర్చనీయాంశంగా మారింది.

మంచి కంటెంట్ ఉంటే చాలు

పెద్ద సినిమాల మధ్య నిలబడటం చాలా కష్టం అనుకునే వారికి బకాసుర రెస్టారెంట్ ఒక గుణపాఠం నేర్పింది. కంటెంట్ ఎంత బలంగా ఉంటే, ప్రేక్షకులు అంతగా ఆదరిస్తారని ఈ సినిమా మరోసారి నిరూపించింది. అంతేకాకుండా, ప్రేక్షకులు ఈ చిత్రాన్ని సోషల్ మీడియాలో విస్తృతంగా ప్రచారం చేస్తున్నారు. రివ్యూలు, మౌత్ టాక్ రెండూ కలిసి రావడంతో, ఈ సినిమా చిన్న సినిమా అనే ట్యాగ్‌ను దాటుకొని తప్పక చూడాల్సిన సినిమాగా మారింది. ఈ చిత్రం సాధించిన విజయం, మంచి కథలకు ఎప్పుడూ ప్రేక్షకాదరణ ఉంటుందని మరోసారి రుజువు చేసింది.

Show Full Article
Print Article
More On
Next Story
More Stories
X
sidekick