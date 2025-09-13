Bakasura Restaurant : హారర్-కామెడీ.. కొత్త ట్రెండ్.. ఓటీటీలో దూసుకుపోతున్న బకాసుర రెస్టారెంట్
Bakasura Restaurant: తెలుగు హారర్-కామెడీ చిత్రం బకాసుర రెస్టారెంట్ ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్లలో ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంది. ప్రైమ్ వీడియోలో స్ట్రీమింగ్ అవుతున్న ఈ సినిమా, డిజిటల్ ప్రీమియర్ అయిన మూడు రోజుల లోపే భారతదేశంలో ట్రెండింగ్లో ఉన్న తెలుగు చిత్రాలలో 6వ స్థానాన్ని దక్కించుకుని సంచలనం సృష్టించింది.
ప్రవీణ్, హర్ష చెముడు, షైనింగ్ ఫణి, కృష్ణ భగవాన్, శ్రీకాంత్ అయ్యంగార్ వంటి ప్రముఖ నటీనటులు కీలక పాత్రల్లో నటించిన బకాసుర రెస్టారెంట్, అసాధారణమైన వినోదాత్మకమైన హారర్, కామెడీ మిశ్రమాన్ని అందిస్తోంది. ఈ సినిమాలోని ప్రత్యేకమైన కథనం, విభిన్నమైన నటన ప్రేక్షకులను బాగా ఆకట్టుకున్నాయి, ఫలితంగా ఇది ట్రెండింగ్ చార్ట్లలో దూసుకుపోతోంది.
ప్రైమ్ వీడియోతో పాటు ఈ సినిమా ఇప్పుడు సన్ NXTలో కూడా స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది. సన్ NXTలో తెలుగుతో పాటు తమిళంలో కూడా అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఇది సినిమా రీచ్ను మరింత పెంచింది. దీని ద్వారా వివిధ ప్రాంతాల ప్రేక్షకులు తమకు నచ్చిన భాషలో ఈ హారర్-కామెడీ రుచిని ఆస్వాదించడానికి అవకాశం లభించింది.
భారీగా ప్రేక్షకుల స్పందన, భారతదేశంలో ట్రెండింగ్ బకాసుర రెస్టారెంట్ ఈ సీజన్లో ఓటీటీలో అత్యంత చర్చనీయాంశమైన తెలుగు చిత్రాలలో ఒకటిగా తన స్థానాన్ని పదిలం చేసుకుంది. వినోదం, కొత్తదనం కలగలిసిన ఈ సినిమా విజయవంతంగా ప్రేక్షకులను థ్రిల్ చేస్తూ, నవ్విస్తూ ముందుకు దూసుకుపోతోంది.