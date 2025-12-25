Bad Girls Movie Review : నవ్వుతూ.. థ్రిల్ అవుతూ.. ఆలోచింపజేసే సినిమా..బ్యాడ్ గాళ్స్
Bad Girls Movie Review : క్రిస్మస్ కానుకగా థియేటర్లలోకి వచ్చిన బ్యాడ్ గాళ్స్(కానీ చాలా మంచోళ్లు) చిత్రం, నేటి యువత ఆలోచనలకు అద్దం పడుతూ రూపొందించబడిన ఒక యూత్ ఫుల్ కామెడీ ఎంటర్టైనర్.
Bad Girls Movie Review: క్రిస్మస్ కానుకగా థియేటర్లలోకి వచ్చిన బ్యాడ్ గాళ్స్(కానీ చాలా మంచోళ్లు) చిత్రం, నేటి యువత ఆలోచనలకు అద్దం పడుతూ రూపొందించబడిన ఒక యూత్ ఫుల్ కామెడీ ఎంటర్టైనర్. 30 రోజుల్లో ప్రేమించడం ఎలా ఫేమ్ మున్నా ధూళిపూడి దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ఈ సినిమా, నలుగురు అమ్మాయిల స్వేచ్ఛ, వారి ప్రయాణం, వారు ఎదుర్కొన్న అనూహ్య పరిణామాల సమాహారం. మరి ఈ అమ్మాయిల మలేషియా ట్రిప్ ప్రేక్షకులను ఏ మేరకు అలరించిందో ఈ రివ్యూలో వివరంగా చూద్దాం.
కథా
హైదరాబాద్లోని ఒక హాస్టల్లో నివసించే నలుగురు ప్రాణ స్నేహితులు రోజీ రెడ్డి, మల్లీశ్వరి, మెర్సీ, వెంకట్ లక్ష్మిల చుట్టూ ఈ కథ తిరుగుతుంది. వీరిలో ఇద్దరికి (జాన్, నాయుడులతో) నిశ్చితార్థం జరుగుతుంది. పెళ్లి తర్వాత జీవితం మారిపోతుందేమో అన్న ఆలోచనతో, పెళ్లికి ముందు ఒక్కసారైనా మనస్ఫూర్తిగా ఎంజాయ్ చేయాలని ఈ నలుగురు అమ్మాయిలు భావిస్తారు. తమ స్నేహితురాలు స్రవంతి సాయంతో మలేషియాకు ఒక బ్యాచిలొరెట్ ట్రిప్ ప్లాన్ చేస్తారు. అయితే, వారు ఊహించని విధంగా అక్కడ అనకొండ అనే ఒక మోస్ట్ వాంటెడ్ క్రిమినల్ బాంబు దాడులకు ప్లాన్ చేస్తాడు. మరోవైపు ఉమెన్ ట్రాఫికింగ్ గ్యాంగ్ వీరిపై కన్నేస్తుంది. అసలు సిసలైన మజా కోసం వెళ్ళిన ఈ అమ్మాయిలు ఈ గ్యాంగ్ల మధ్య ఎలా చిక్కుకున్నారు? ప్రాణాపాయం నుంచి ఎలా బయటపడ్డారు? ఆ ప్రయాణం వారి జీవితాలను ఎలా మార్చింది? అనేదే మిగిలిన ఆసక్తికరమైన కథ.
నటీనటుల ప్రదర్శన
ఈ చిత్రానికి ప్రధాన బలం నలుగురు అమ్మాయిలే. అంచల్ గౌడ, పాయల్ చెంగప్ప, రోషిణి మరియు యష్న తమ పాత్రల్లో ఒదిగిపోయారు. నేటి తరం అమ్మాయిల బాడీ లాంగ్వేజ్, మాటతీరును అద్భుతంగా పలికించారు. వీరి మధ్య ఉన్న కెమిస్ట్రీ సినిమాకు హైలైట్ గా నిలిచింది. ఇక చాలా కాలం తర్వాత వెండితెరపై కనిపించిన రేణు దేశాయ్ తనదైన గంభీరమైన పాత్రలో మెప్పించారు. మలేషియా పోలీస్ ఆఫీసర్గా రాజా రవీంద్ర, కామెడీతో ఆకట్టుకున్న తాగుబోతు రమేష్, మోయిన్, రోహన్ సూర్య తమ వంతు న్యాయం చేశారు. స్రవంతి పాత్ర కూడా కథలో కీలకంగా ఉంటుంది.
సాంకేతిక వర్గం
దర్శకుడు మున్నా ధూళిపూడి ఎంచుకున్న పాయింట్ పాతదే అయినా, దానికి కామెడీ, క్రైమ్ ఎలిమెంట్స్ జోడించి మలిచిన తీరు బాగుంది. ఫస్ట్ హాఫ్ అంతా సరదాగా సాగిపోగా, సెకండ్ హాఫ్లో థ్రిల్లింగ్ ఎలిమెంట్స్ తో కథను నడిపించారు. అనూప్ రూబెన్స్ అందించిన సంగీతం ఈ సినిమాకు పెద్ద ఎసెట్. ముఖ్యంగా చంద్రబోస్ రాసిన సాహిత్యం కేవలం వినోదాన్ని మాత్రమే కాకుండా ఆలోచనను కూడా రేకెత్తిస్తుంది. దాదాపు 90 శాతం షూటింగ్ మలేషియాలో జరగడంతో విజువల్స్ చాలా గ్రాండ్గా ఉన్నాయి. అర్లి గణేష్ సినిమాటోగ్రఫీ చిత్రానికి ఒక రిచ్ లుక్ ఇచ్చింది.
విశ్లేషణ
బ్యాడ్ గాళ్స్ అనేది కేవలం అమ్మాయిల అల్లరి గురించి మాత్రమే కాదు, వారు సమాజంలో ఎదుర్కొనే ప్రమాదాలను కూడా హెచ్చరిస్తుంది. ఫస్ట్ హాఫ్ లో వచ్చే కామెడీ పంచ్లు యూత్ ను బాగా ఆకట్టుకుంటాయి. ఇంటర్వెల్ ట్విస్ట్ సెకండ్ హాఫ్ పై ఆసక్తిని పెంచుతుంది. అయితే, కథా గమనం అక్కడక్కడా ఊహించినట్టుగా సాగడం, కొన్ని సీన్లు గతంలో వచ్చిన క్రైమ్ కామెడీ సినిమాలను గుర్తుకు తెస్తాయి. క్లైమాక్స్లో ఇచ్చే సందేశం హృదయానికి హత్తుకుంటుంది. అమ్మాయిలు బయట ప్రపంచంలో ఎంత అప్రమత్తంగా ఉండాలో ఎమోషనల్గా చూపించారు. చిన్నపాటి లోపాలు ఉన్నప్పటికీ, ఒక టైమ్-పాస్ మూవీగా ఇది ప్రేక్షకులను నిరాశపరచదు.
రేటింగ్ : 2.75/5